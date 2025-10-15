„Warmer Together“: Společnost Moncler oslavuje vřelost a lásku s legendárními přáteli Alem Pacinem a Robertem De Nirem
Nová kampaň společnosti Moncler znovu spojuje dva celoživotní přátele a ikony Hollywoodu, aby filmovým způsobem vyjádřili přátelství, spojení a lidskou vřelost.
MILÁN--(BUSINESS WIRE)--Během sedmi mimořádných desetiletí vývoje a inovací se společnost Moncler stala synonymem tepla, přijetí živlů a celoroční výkonnosti a stylu. Je pravda, že značka vznikla v Alpách v roce 1952 s posláním chránit horolezce a horaly před extrémním chladem, ale pro společnost Moncler vřelost nikdy nebyla jen o vnějším prostředí.
Aby tuto podstatu vyjádřila, představuje společnost Moncler dnes nové globální prohlášení Warmer Together a spojuje Al Pacina a Roberta De Nira v jejich vůbec první společné kampani.
Warmer Together přesahuje slova, je to srdce poslání společnosti Moncler. Od samého počátku značka věděla, že skutečné teplo není nikdy jen v bundách, které nosíme, ale pochází zevnitř. Je to teplo z toho, že se ukážeme, že se o sebe navzájem staráme, že zůstáváme blízko i na nejchladnějších místech. Společnost Moncler znamená více než jen ochranu před živly; znamená spojení. Warmer Together je vetkáno do každého stehu, je to tichý slib, že sblíží lidi, vytvoří pouta a připomene nám, že teplo je víc než jen izolace. Skutečné teplo není nikdy osamělé, je skutečné, když je sdílené.
„Desítky let je společnost Moncler spojována se zimou a péřovými bundami, ale já jsem vždy cítil, že Moncler je o něčem hlubším: o lásce a pocitu sounáležitosti.
Tyto hodnoty formovaly vše, co jsme dělali více než 70 let. Ve všech produktech a kampaních se prolíná jednotná linie emocí a lidských vztahů.
Al Pacino a Robert De Niro prostřednictvím svého příběhu o přátelství ztělesňují vše, co společnost Moncler skutečně představuje: náklonnost, vřelost a přesvědčení, že společně jsme lepší a hřejivější.“ Remo Ruffini, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Moncler
Příběh Al Pacina a Roberta De Nira, natočený v New Yorku světově proslulým portrétním fotografem Platonem, se odvíjí v působivých černobílých snímcích a sérii krátkých filmů rozdělených do pěti témat – přátelství, respekt, spojení, důvěra, vřelost – doplněných momenty ze zákulisí a panoramatem města jako opakujícím se motivem. Jejich vzájemné pouto jako přátel je zřejmé. Když spolu sedí a mluví, energie každého z nich umocňuje přítomnost toho druhého.
„Teplo nikdy nespočívalo v tom vnějším. Vždy šlo o to, co se dělo uvnitř.“ Takto se vyjádřil Robert De Niro v upoutávce zveřejněné před spuštěním kampaně, která sdílí manifest Warmer Together.
„Přátelství je to nejlepší, co můžete mít. Přátelé, lidé, se kterými sdílíte stejný svět. Existuje mezi nimi vrozená důvěra. A porozumění životu.“ Al Pacino
Společnost Moncler je hrdá na to, že se spojila s těmito dvěma velkými přáteli a dvěma velikány kinematografie, aby sdílela svou trvalou víru v lidskou vřelost. Od dnešního dne společnost Moncler uvádí kampaň Warmer Together do života po celém světě v outdoorových médiích, tisku, na webu a sociálních sítích, následovanou druhou vlnou filmů a momentů ze zákulisí v následujících dnech.
Ke kampani Warmer Together nahrál umělec a ambasador společnosti Moncler Tobe Nwigwe společně se svou ženou Fat novou verzi klasické skladby Billa Witherse Lean on Me. Text této písně, která je nadčasovou hymnou přátelství, podpory a solidarity v náročných časech, odráží poselství kampaně o útěše, kterou lze najít ve společnosti druhých. Doprovodný film odráží filmového ducha kampaně a newyorské kulisy.
Vřelost nikdy nespočívala v tom, co je venku.
Vždy šlo o to, co se děje uvnitř.
Vřelost pochází z procházek a rozhovorů.
Z toho, když si přisunete židli a popovídáte si. Z laskavých rozhovorů.
Více než počasí,
vřelost je a vždy bude o tom, být spolu,
bez ohledu na okolnosti.
Warmer Together
Manifest kampaně Warmer Together
Tepleji v bundách Moncler Maya 70 a Bretagne
Robert De Niro, ztělesnění nadčasové vřelosti, nosí bundu Maya 70 v kampani Warmer Together, moderní verzi původní prošívané bundy a jeden z nejikoničtějších a nejtrvalejších designů značky. Ať už se nosí desítky let nebo je nově objevená, Maya zůstává nadčasovým základem šatníku, hluboce zakořeněným v horské DNA značky Moncler. Je vyrobena z recyklovaného nylonu longue saison, který je charakteristický pro značku, a mezi její charakteristické rysy patří kapsa s logem na levém rukávu a odnímatelná kapuce.
Sezóna, která představuje neustálý vývoj značky a zároveň zůstává věrná jejím kořenům, klade důraz na bundu Bretagne. Novinka pro podzim/zimu 2025, krátká bunda s kapucí, poskytuje výjimečnou ochranu před nepříznivými vlivy počasí, aniž by obětovala pohodlí nebo volnost pohybu. Bunda Bretagne, navržená tak, aby poskytovala teplo bez zbytečné váhy v kokonovém střihu, je univerzální kousek, který se perfektně hodí pro venkovní městské prostředí.
