GigaDevice en Navitas onthullen gezamenlijk Digital Power Lab om implementatie van zeer efficiënt energiebeheer te versnellen

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, een toonaangevend halfgeleiderbedrijf gespecialiseerd in flashgeheugen, 32-bits microcontrollers (MCU's), sensoren en analoge producten, heeft de officiële lancering aangekondigd van het Digital Power Joint Lab in samenwerking met Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS). Door de GD32MCU-expertise van GigaDevice te combineren met de voordelen van Navitas op het gebied van hoogfrequente, snelle en sterk geïntegreerde GaN-technologieën, en de GeneSiC™-technologie die gebruik maakt van 'sleufondersteunde planaire' technologie, streeft de samenwerking ernaar intelligente en zeer efficiënte digitale energieoplossingen te leveren voor opkomende markten zoals AI-datacenters, fotovoltaïsche omvormers, energieopslagsystemen, laadinfrastructuur en elektrische voertuigen.

