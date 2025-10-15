-

GigaDevice en Navitas onthullen gezamenlijk Digital Power Lab om implementatie van zeer efficiënt energiebeheer te versnellen

original

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, een toonaangevend halfgeleiderbedrijf gespecialiseerd in flashgeheugen, 32-bits microcontrollers (MCU's), sensoren en analoge producten, heeft de officiële lancering aangekondigd van het Digital Power Joint Lab in samenwerking met Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS). Door de GD32MCU-expertise van GigaDevice te combineren met de voordelen van Navitas op het gebied van hoogfrequente, snelle en sterk geïntegreerde GaN-technologieën, en de GeneSiC™-technologie die gebruik maakt van 'sleufondersteunde planaire' technologie, streeft de samenwerking ernaar intelligente en zeer efficiënte digitale energieoplossingen te leveren voor opkomende markten zoals AI-datacenters, fotovoltaïsche omvormers, energieopslagsystemen, laadinfrastructuur en elektrische voertuigen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Telefoonnummer: + 86 (010) 8288 1196
E-mailadres: marcom@gigadevice.com

Industry:

GigaDevice Semiconductor Inc.

SHH:603986
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Telefoonnummer: + 86 (010) 8288 1196
E-mailadres: marcom@gigadevice.com

More News From GigaDevice Semiconductor Inc.

Samenvatting: GD32C231 serie MCU - Nieuwe definitie van kosten en prestaties, nieuw potentieel!

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, een toonaangevend halfgeleiderbedrijf gespecialiseerd in Flash-geheugen, 32-bit microcontrollers (MCUs), sensoren en analoge producten, lanceert officieel de GD32C231 serie, een krachtig instapmodel microcontroller gebouwd op de Arm® Cortex®-M23 kern. Met de GD32C231 serie breidt GigaDevice zijn MCU-portfolio uit en levert het kosteneffectieve oplossingen voor toepassingen zoals kleine huishoudelijke apparaten, BMS (Battery Management Systems), apparaten me...

Samenvatting: GigaDevice opent internationale hoofdkantoor in Singapore om synergie en impact te bevorderen

SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, een toonaangevend halfgeleiderbedrijf dat zich specialiseert in flashgeheugen, 32-bits microcontrollers, sensoren en analoge producten, opende vandaag officieel zijn internationale hoofdkantoor in Singapore. Deze strategische zet is een belangrijke mijlpaal in het internationale groeitraject van GigaDevice en benadrukt zijn inzet voor nauwere klantbetrokkenheid, creëert een veerkrachtige en flexibele toeleveringsketen en versterkt zijn ecosysteem en merka...

Samenvatting: De GD5F1GM9-serie high-speed QSPI NAND Flash van GigaDevice bepaalt een nieuwe referentie met baanbrekende leessnelheden voor een snellere opstart van applicaties

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, een vooraanstaand bedrijf dat halfgeleiders produceert en zich specialiseert in flashgeheugen, 32-bit MCU's (microcontrollers), sensoren, analoge producten en oplossingen, kondigt de lancering aan van haar GD5F1GM9 high-speed QSPI NAND Flash, die baanbrekende leessnelheden verwezenlijkt en innovatieve BBM-functionaliteit (Bad Block Management) omvat. De GD5F1GM9-serie combineert de leesprestaties aan hoge snelheid van NOR Flash met de grote capaciteit en ko...
Back to Newsroom