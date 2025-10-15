“WARMER TOGETHER”: MONCLER CELEBRA LE EMOZIONI E IL CALORE CHE NASCONO DALLO STARE INSIEME, CON LE LEGGENDE DEL CINEMA AL PACINO E ROBERT DE NIRO

MILANO--(BUSINESS WIRE)--In oltre settant’anni di storia definita da ricerca e innovazione, Moncler è diventato sinonimo di protezione dal freddo, di performance e stile in ogni stagione.

Moncler nasce infatti nel 1952 tra le vette alpine, con la missione di proteggere alpinisti e lavoratori ad alta quota da condizioni climatiche estreme. Ma il calore, per Moncler, non è mai stato solo una questione di temperatura: è sempre stata un’emozione che parte da dentro.

Con questo spirito, Moncler presenta oggi Warmer Together, che vede protagonisti i due amici di lunga data e icone di Hollywood Al Pacino e Robert De Niro per la prima volta insieme in una campagna.

Warmer Together parla dei valori del brand, del sapere che il vero calore non è solo nelle giacche che indossiamo, ma nasce dall’esserci per qualcuno, dal prendersi cura degli altri, dallo stare vicini. Non è solo protezione dal freddo, ma creare relazioni autentiche tra le persone.

“Per decenni Moncler è stato sinonimo di piumini e di inverno, ma ho sempre pensato e voluto che il brand rappresentasse qualcosa di più profondo. Da oltre 70 anni, infatti, le emozioni e il calore dello stare insieme hanno guidato ogni nostra scelta, e come un filo hanno saputo unire simbolicamente ogni prodotto e ogni messaggio. Warmer Together, attraverso la storia di amicizia tra Al Pacino e Robert De Niro, è un messaggio forte di affetto e vicinanza, valori che ci rendono migliori.”- Remo Ruffini, Presidente e CEO di Moncler.

Scattata a New York, davanti all’obiettivo del celebre fotografo ritrattista Platon, la campagna si articola in una serie ritratti in bianco e nero e brevi filmati dietro le quinte che raccolgono i pensieri dei due amici su temi come l’amicizia, il rispetto, le relazioni e la fiducia.

“Il calore non viene mai da fuori, è un’emozione che nasce dentro di noi.” - Robert De Niro, in un teaser diffuso prima del lancio del Manifesto Warmer Together.

“L’amicizia è la cosa più grande che si possa vivere. Gli amici sono le persone con cui condividi la vita. È qualcosa che nasce spontaneamente. È il condividere lo stesso senso della vita.” - Al Pacino

Ad accompagnare la campagna, la voce dell’artista e ambassador di Moncler Tobe Nwigwe che, insieme alla moglie Fat, ha realizzato una nuova versione del classico di Bill Withers Lean on Me. Un inno senza tempo all’amicizia, alla solidarietà e al sostegno reciproco nei momenti difficili.

Manifesto Warmer Together

“Il calore non viene mai da fuori,

è un’emozione che nasce dentro di noi.

Il calore nasce da una passeggiata, da una conversazione.

Da due chiacchiere improvvisate su una sedia.

Dalle parole che contano e che curano.

Il calore vero è, e sarà sempre, nello stare insieme.”

Warmer Together”

Warmer Together debutta oggi in tutto il mondo su affissioni, stampa, web e social media.

Nella campagna Robert De Niro indossa la giacca Maya 70: una rivisitazione dell’iconico piumino trapuntato, uno dei modelli più rappresentativi e senza tempo del brand. Il Maya rimane un capo senza tempo, un elemento essenziale del guardaroba, parte dell’heritage montano di Moncler. Realizzata in nylon riciclato longue saison, la giacca si distingue per la tasca con logo sulla manica sinistra e il cappuccio removibile.

Accanto al Maya, la collezione Autunno/Inverno 2025 include la nuova giacca Bretagne. Il Bretagne è un piumino corto con cappuccio, che garantisce eccellente protezione dal freddo senza rinunciare a comfort e libertà di movimento. La sua silhouette avvolgente e versatile lo rende perfetto sia per la vita outdoor sia per la città.