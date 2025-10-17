NetApp與49人基金會攜手推出資料科學教育合作計畫

加州聖塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)與美國國家美式足球聯盟(NFL)規模最大的球隊基金會——49人基金會(49ers Foundation)今日宣布達成多年期合作夥伴關係，為舊金山灣區的高中生提供資料科學教育。「49人EDU資料分析課程系列」旨在激發下一代科技領導者的潛力，使其掌握資料科學領域的核心技能，並向學生介紹科技產業的職業發展機會。

透過此次合作，NetApp與49人基金會將利用李維斯體育場的獨特環境，為學生打造沉浸式教育體驗。該合作是「49人EDU STEAM教育計畫」的一部分，並延續該計畫過往的深厚影響力——已透過數位化及線下課程，為灣區及其他地區的超過50萬名學生提供教育服務。「資料分析課程系列」的所有課程將由49人EDU的教育工作者主講，NetApp志工則將協助學生探索科技領域的職業發展路徑。

NetApp執行長George Kurian表示：「NetApp致力於擴巨量資料與AI教育的普及範圍。透過與49人基金會的合作，我們為學生提供真實場景實務和技能培養機會，協助他們在資料與AI驅動的世界中蓬勃發展。我們希望透過為學生提供資料分析實操機會，激發下一代科技領導者的熱情。」

「資料分析課程系列」將向學生傳授資料儲存、雲端集成、資料安全和效能最佳化等知識——這些都是現實場景（包括體育場比賽日營運）中管理資料的關鍵技能。

49人基金會慈善事業副總裁兼執行董事Justin Prettyman表示：「今年稍早，我們慶祝了『49人EDU』計畫啟動10周年。如今，我們欣然與NetApp合作，借助其最新、最先進的技術，將資料科學融入『49人EDU』課程體系。NetApp對培育下一代的投入，使其成為我們不斷發展的49人基金會大家庭中極具影響力的新成員。我們十分期待與之攜手，為全世界未來的科技領導者和創新者提供教育支援。」

49人隊技術執行副總裁Costa Kladianos表示：「我們地處矽谷核心地帶，與科技領域具有深厚連結，也深感有責任讓下一代瞭解運動與科技的密切關聯。NetApp協助我們蒐集、儲存、分析並利用海量資料，最終打造出令李維斯體育場聞名於世的世界一流球迷體驗。我們期待透過此次合作為灣區青少年提供教育支援。」

此外，在2025年NetApp INSIGHT大會上，49人基金會將憑藉其透過「49人EDU」計畫在資料科學教育領域的引領作用，獲頒「NetApp客戶社會影響力獎」。

如欲瞭解更多關於NetApp與49人基金會合作夥伴關係的資訊，請造訪49ers.com/EDU。

關於49人基金會

30多年來，49人基金會借助美式足球運動，透過集體化、創新性的社群聚焦策略，為灣區及其他地區的青少年提供教育支援與成長賦能。從屢獲殊榮的STEAM教育、全國知名的青少年美式足球計畫，到與頂尖非營利組織展開的高影響力社群合作，49人基金會始終致力於激發青少年所需的自信心與協作能力，協助他們突破潛能邊界。自1991年以來，49人基金會已向歷史上服務匱乏的灣區社群投資超過7000萬美元，以支援其對下一代始終如一的承諾。敬請造訪49ers.com/foundation。

關於NetApp

三十多年來，從企業級儲存的興起到資料和AI定義的智慧時代，NetApp一直協助全球首屈一指的組織因應各種變革。如今，NetApp已成為智慧資料基礎架構公司，協助客戶將資料變為創新、韌性和成長的觸媒。

這一基礎架構的核心是NetApp資料平台——一個統一的企業級智慧基礎，用於連接、保護和活用各種雲端、負載和環境中的資料。該平台憑藉我們首屈一指的資料管理軟體和作業系統NetApp ONTAP的成熟能力建構，並借助AI資料引擎和AFX的自動化功能加持，實現大規模的可觀測性、韌性和智慧。

NetApp資料平台採用分解式設計，將儲存、服務和控制相互隔離，確保企業可以更快實現現代化，高效地進行擴充，並在創新時避免廠商鎖定。身為唯一可原生內建到全球大型雲端的企業級儲存平台，它讓各類組織都可靈活地在任何地方運行任何工作負載，並保持統一的效能、治理和保護。

使用NetApp時，資料始終保持就緒，可隨時抵禦各種威脅、支援AI的需要以及實現下一次的顛覆創新。這正是全球最有遠見的企業都信任NetApp，透過它將情報變為優勢的原因所在。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.netapp.com或在X、LinkedIn、Facebook和Instagram上關注我們。

NETAPP、NETAPP標誌和 www.netapp.com/TM 上列出的標記是NetApp, Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。

