« WARMER TOGETHER » : MONCLER CELEBRE LA CHALEUR HUMAINE, L'AMOUR ET L'AMITIÉ AVEC LES ACTEURS DE LÉGENDE AL PACINO ET ROBERT DE NIRO

Depuis plus de sept décennies extraordinaires d'évolution et d'innovation, Moncler est devenu synonyme de chaleur, de maîtrise des éléments, mais aussi de performance et de style en toute saison. Si la mission première de la Maison, née au cœur des Alpes en 1952, était de protéger les grimpeurs et les travailleurs du froid extrême, pour Moncler, la chaleur n'a jamais vraiment été qu'une question d'extérieur.

Aujourd'hui, la Maison réaffirme cette philosophie avec Warmer Together, la toute première campagne réunissant Al Pacino et Robert De Niro.

Par-delà les mots, Warmer Together incarne la raison d’être de Moncler. Depuis sa création, la Maison sait que la véritable chaleur ne dépend pas seulement des vêtements que l’on porte, mais qu’elle vient de l’intérieur – la chaleur d’un regard, d’une attention à l’autre, d’une proximité qui réchauffe, même dans les endroits les plus froids. Bien plus que la protection contre les éléments, Moncler symbolise la force des liens. Le message de Warmer Together est tissé dans chaque couture, telle une promesse silencieuse de rapprochement, de lien et de partage, nous rappelant que la chaleur va au-delà de ce qui nous protège. La véritable chaleur n’est jamais solitaire ; elle n’est réelle que lorsqu'elle est partagée.

« Depuis des décennies, Moncler est associé à l'hiver et aux doudounes, mais j'ai toujours ressenti quelque chose de plus profond : de l'amour et un sentiment d’être-ensemble.

Ces valeurs inspirent ce que nous entreprenons depuis plus de 70 ans. À travers chaque produit et chaque campagne se tisse un fil conducteur : celui de l’émotion et du lien humain.

Par leur amitié, Al Pacino et Robert De Niro incarnent l'essence de Moncler : l'affection, la chaleur et la conviction que nous sommes tous meilleurs quand nous sommes ensemble ». Remo Ruffini, Président-directeur général de Moncler

L'histoire d'Al Pacino et de Robert De Niro se dévoile à travers une série de clichés captivants en noir et blanc capturés à New York par le célèbre photographe portraitiste Platon. Ces images s'accompagnent de courts métrages autour de cinq thèmes – l’amitié, le respect, la connexion, la confiance et la chaleur –, enrichis de moments en coulisses, avec l’emblématique skyline new-yorkais en toile de fond. Leur amitié est évidente. Lorsqu’ils s’assoient et échangent autour d'une table, l'énergie de l'un porte la présence de l'autre.

« La chaleur n'a jamais vraiment été une question d’extérieur. Elle vient de l’intérieur, de ce qui se vit, se partage. », déclare Robert De Niro dans un teaser dévoilé en amont du lancement de Warmer Together.

« L'amitié est la plus belle chose que l’on puisse avoir. Des amis, des personnes avec qui nous partageons la même vision du monde. Une confiance naturelle. Et une certaine compréhension de la vie. » Al Pacino

Moncler est fier de s'associer à ces deux amis de toujours, et légendes du cinéma, pour partager sa conviction profonde en la chaleur humaine. Dès aujourd’hui, Warmer Together prend vie à l’échelle internationale, à travers l’affichage, la presse, le digital et les réseaux sociaux. Ce lancement sera suivi d'une seconde vague de films et de scènes exclusives capturées en coulisses, dévoilées dans les jours à venir.

Pour accompagner Warmer Together, l'artiste et ambassadeur de Moncler Tobe Nwigwe, aux côtés de son épouse Fat, a enregistré une reprise du titre emblématique de Bill Withers, Lean on Me. Hymne intemporel à l'amitié, à l'entraide et à la solidarité dans les moments difficiles, la chanson fait écho au thème de la campagne : le réconfort procuré par la présence et l’amitié. Le clip musical reflète l’esprit cinématographique de la campagne ainsi que son ambiance new-yorkaise.

La chaleur n'a jamais vraiment été une question d’extérieur.

Elle vient de l’intérieur, de ce qui se vit, se partage.

Elle naît des balades, des échanges sincères.

Des instants où l’on prend le temps de s’asseoir, de parler, de s’écouter.

Bien plus qu’une question de météo,

la chaleur, c’est être ensemble.

Aujourd’hui comme demain.

Plus chaleureux ensemble.

Manifeste de la campagne Warmer Together

Plus chaleureux avec les vestes Moncler Maya 70 et Bretagne

Dans la campagne Warmer Together, Robert De Niro porte la doudoune Maya 70, réinterprétation du modèle original matelassé, véritable icône de Moncler. Qu’on l’ait portée depuis des décennies ou qu’on la découvre à peine, la Maya s'affirme comme une pièce intemporelle et incontournable, profondément ancrée dans l'ADN alpin de la Maison. Confectionnée en nylon recyclé longue saison – signature de Moncler –, cette doudoune se distingue par sa poche ornée d'un logo signature placée sur la manche gauche, ainsi que par sa capuche amovible.

Également à l’honneur pour la saison Automne/Hiver 2025, la nouvelle veste Bretagne reflète l’évolution constante de Moncler, tout en restant fidèle aux racines de la Maison. Cette doudoune courte à capuche offre une protection exceptionnelle contre les éléments, sans compromis sur le confort ou la liberté de mouvement. Conçu pour apporter chaleur et légèreté à une silhouette enveloppante, le modèle Bretagne s’impose comme une pièce polyvalente, parfaitement adaptée pour la ville.