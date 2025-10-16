Nuova relazione NIQ: qualità, praticità e igiene guideranno la crescita nel mercato degli elettrodomestici nel 2026

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ) oggi ha pubblicato la sua relazione dal titolo Home Appliances Outlook 2026: What consumers want (Previsioni per gli elettrodomestici nel 2026: cosa vogliono i consumatori), che rivela le macro forze che determineranno l'industria degli elettrodomestici nel 2026 e l'innovazione dei prodotti che con maggiore probabilità guiderà la crescita.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.