Nouveau rapport NIQ : la qualité, la commodité et l’hygiène stimuleront la croissance du marché des appareils électroménagers en 2026

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE : NIQ) a publié aujourd’hui son rapport Home Appliances Outlook 2026: What consumers want, qui révèle les forces macroéconomiques qui façonneront le secteur des appareils électroménagers en 2026 et les innovations produits les plus susceptibles de stimuler la croissance.

NIQ prévoit une croissance des ventes de 2 % entre 2024 et 2025 pour les technologies grand public et les biens durables (T&D) à l’échelle mondiale, les appareils électroménagers jouant un rôle important dans cette croissance.

Les ventes mondiales de produits T&D ont globalement augmenté de 4,6 % au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024, les consommateurs dépensant davantage par article dans tous les secteurs, à l’exception des gros appareils électroménagers (MDA). Les consommateurs restent prudents dans leurs dépenses, mais sont prêts à payer pour des appareils qui offrent une commodité intelligente, une multifonctionnalité, une efficacité énergétique ou des avantages en matière de santé et d’hygiène.

Les nouvelles réalités du marché redessinent le paysage des appareils électroménagers

L’offensive internationale de la Chine : au cours du premier semestre de cette année, les marques chinoises ont augmenté leur part de marché mondiale de 40,1 % pour les ventes de petits appareils électroménagers (SDA), grâce à l’innovation produit, et de 23,5 % pour les ventes de MDA, grâce à des prix compétitifs.

au cours du premier semestre de cette année, les marques chinoises ont augmenté leur part de marché mondiale de 40,1 % pour les ventes de petits appareils électroménagers (SDA), grâce à l’innovation produit, et de 23,5 % pour les ventes de MDA, grâce à des prix compétitifs. Commerce - Une dynamique en marche : la politique chinoise de reprise des appareils électroménagers continue de stimuler les ventes. Fin 2024, une enquête NIQ menée auprès de 24 000 consommateurs en Chine a révélé que 71 % d’entre eux avaient utilisé les subventions pour moderniser leurs appareils.

- la politique chinoise de reprise des appareils électroménagers continue de stimuler les ventes. Fin 2024, une enquête NIQ menée auprès de 24 000 consommateurs en Chine a révélé que 71 % d’entre eux avaient utilisé les subventions pour moderniser leurs appareils. Impact des droits de douane : les droits de douane américains de 50 % sur les « équivalents en acier » des principaux appareils électroménagers importés aux États-Unis sont entrés en vigueur fin juin 2025. Ce facteur devrait peser sur la demande américaine pour les marques étrangères, incitant ces dernières à chercher à étendre leur présence sur d’autres marchés afin de compenser la perte de revenus.

les droits de douane américains de 50 % sur les « équivalents en acier » des principaux appareils électroménagers importés aux États-Unis sont entrés en vigueur fin juin 2025. Ce facteur devrait peser sur la demande américaine pour les marques étrangères, incitant ces dernières à chercher à étendre leur présence sur d’autres marchés afin de compenser la perte de revenus. Le pouvoir de la génération X : la génération X, qui sera la génération de consommateurs la plus dépensière au cours des cinq prochaines années, privilégie la durabilité, la qualité et les économies d’énergie : 79 % de cette génération se concentre sur les économies d’énergie à la maison. En tant que « consommateurs responsables » conciliant les besoins de plusieurs générations, les membres de la génération X constituent un public prioritaire pour les appareils électroménagers.

la génération X, qui sera la génération de consommateurs la plus dépensière au cours des cinq prochaines années, privilégie la durabilité, la qualité et les économies d’énergie : 79 % de cette génération se concentre sur les économies d’énergie à la maison. En tant que « consommateurs responsables » conciliant les besoins de plusieurs générations, les membres de la génération X constituent un public prioritaire pour les appareils électroménagers. Cycles de remplacement : pour les petits appareils électroménagers, les cycles de remplacement sont en moyenne de cinq à six ans. La banalisation des innovations récentes dans le domaine des petits appareils électroménagers a fait baisser les prix, encourageant les consommateurs à remplacer leurs appareils existants par des appareils plus intelligents et plus haut de gamme. Pour les MDA, une forte augmentation des remplacements est prévue en 2028.

« La convergence entre le comportement des consommateurs axé sur la valeur, les changements dans le commerce mondial et la transformation numérique crée de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux risques pour les fabricants et les détaillants d’appareils électroménagers. Une agilité stratégique sera essentielle pour tirer parti de la croissance dans ce paysage en pleine évolution », déclare Julian Baldwin, président Global Tech & Durables chez NIQ.

Le rapport explore également plusieurs tendances qui stimuleront la demande d’appareils électroménagers en 2026, notamment :

Maximiser le potentiel omnicanal : les consommateurs naviguent librement entre tous les canaux pour répondre à leurs besoins en matière de recherche et d’achat de produits. Les ventes en ligne dominent les ventes de SDA (51 % à l’échelle mondiale, atteignant 95 % en Chine), tandis que les ventes en ligne de MDA ont augmenté pour atteindre 30 % des ventes mondiales au cours du premier semestre de cette année. En outre, 39 % des consommateurs qui recherchent un produit à la fois en ligne et hors ligne sont plus susceptibles de dépenser plus que prévu lors de leur achat, quel que soit le lieu où celui-ci est effectué.

les consommateurs naviguent librement entre tous les canaux pour répondre à leurs besoins en matière de recherche et d’achat de produits. Les ventes en ligne dominent les ventes de SDA (51 % à l’échelle mondiale, atteignant 95 % en Chine), tandis que les ventes en ligne de MDA ont augmenté pour atteindre 30 % des ventes mondiales au cours du premier semestre de cette année. En outre, 39 % des consommateurs qui recherchent un produit à la fois en ligne et hors ligne sont plus susceptibles de dépenser plus que prévu lors de leur achat, quel que soit le lieu où celui-ci est effectué. Essor de la durabilité : en 2025, 45 % des consommateurs tiendront compte de l’impact environnemental lors de leurs achats. L’efficacité énergétique est l’un des principaux facteurs d’achat des MDA, 90 % de la consommation d’énergie totale d’un produit étant liée à son utilisation. En 2026, l’efficacité énergétique restera le principal facteur d’achat pour les acheteurs de MDA.

en 2025, 45 % des consommateurs tiendront compte de l’impact environnemental lors de leurs achats. L’efficacité énergétique est l’un des principaux facteurs d’achat des MDA, 90 % de la consommation d’énergie totale d’un produit étant liée à son utilisation. En 2026, l’efficacité énergétique restera le principal facteur d’achat pour les acheteurs de MDA. Priorité à la santé : les appareils liés à l’hygiène, tels que les aspirateurs, les lave-linge et les lave-vaisselle, ont enregistré une croissance de 6 % de leurs ventes au premier semestre de cette année, dépassant la croissance globale de la valeur des T&D. De plus, 74 % des consommateurs déclarent préférer les technologies dotées de fonctionnalités liées à la santé et au bien-être à celles qui n’en ont pas, et 44 % citent une cuisine plus saine comme facteur clé dans leur décision d’acheter des appareils technologiques liés à la santé.

Téléchargez le rapport complet pour obtenir plus de détails et des conseils destinés aux marques sur les domaines dans lesquels investir en matière d’innovation produit, d’assortiment et de marketing pour l’année à venir.

À propos du rapport :

Le rapport de NIQ Home Appliances Outlook 2026: What consumers want est le dernier-né de la série State of Tech & Durables de NIQ, réputée dans le secteur. Il examine spécifiquement les tendances d’achat des consommateurs dans le secteur des appareils électroménagers et formule des prévisions claires sur les innovations clés et les approches commerciales dont les fabricants et les détaillants auront besoin pour réussir en 2026. Un complément régional explore la croissance régionale attendue pour les petits et grands appareils électroménagers en Asie-Pacifique, en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe occidentale.

À propos de NIQ :

NielsenIQ (NIQ) est une société leader dans le domaine des informations sur les consommateurs, qui offre la compréhension la plus complète du comportement d’achat des consommateurs et révèle de nouvelles voies de croissance. Notre portée mondiale s’étend sur plus de 90 pays, couvrant environ 85 % de la population mondiale et plus de 7,2 billions de dollars de dépenses de consommation. Grâce à une lecture holistique du commerce de détail et aux informations les plus complètes sur les consommateurs, fournies avec des analyses avancées par le biais de plateformes de pointe, NIQ vous offre la Full View™. Pour plus d’informations, rendez-vous sur niq.com

