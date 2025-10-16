NIQ-GfK wint Radio & TV Measurement-contracten in Zuid-Afrika

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), een vooraanstaand bedrijf gespecialiseerd in consumenteninformatie, maakt trots bekend dat de BRC (Broadcast Research Council) van Zuid-Afrika beroep doet op GfK, een NIQ-bedrijf, om volledige meting van het radio- en televisiepubliek in het hele land te verschaffen. Deze mijlpaal markeert een nieuw tijdperk voor de media-, marketing- en reclamesector van Zuid-Afrika en versterkt de sector met robuuste, innovatieve en bruikbare publieksgegevens.

Na een streng selectieproces onder verschillende concurrenten, heeft de BRC in juni 2025 eerst het RAMS-contract (Radio Audience Measurement System) aan GfK toegekend.

