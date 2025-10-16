-

NIQ-GfK wint Radio & TV Measurement-contracten in Zuid-Afrika

Omvattend systeem voor metingen van het publiek bepaalt een nieuwe standaard voor de Zuid-Afrikaanse media-, marketing- en reclamesector.

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), een vooraanstaand bedrijf gespecialiseerd in consumenteninformatie, maakt trots bekend dat de BRC (Broadcast Research Council) van Zuid-Afrika beroep doet op GfK, een NIQ-bedrijf, om volledige meting van het radio- en televisiepubliek in het hele land te verschaffen. Deze mijlpaal markeert een nieuw tijdperk voor de media-, marketing- en reclamesector van Zuid-Afrika en versterkt de sector met robuuste, innovatieve en bruikbare publieksgegevens.

Na een streng selectieproces onder verschillende concurrenten, heeft de BRC in juni 2025 eerst het RAMS-contract (Radio Audience Measurement System) aan GfK toegekend.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact: media.relations@niq.com

Industry:

NIQ Global Intelligence plc

NYSE:NIQ
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Mediacontact: media.relations@niq.com

More News From NIQ Global Intelligence plc

Samenvatting: NIQ lanceert wereldwijde datacleanroom op Snowflake voor verrijking en meting van advertentie-effectiviteit

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ, een toonaangevend consumer intelligence-bedrijf, kondigt vandaag aan dat het zijn datacleanroom op Snowflake start. Deze is ontworpen om zowel dataverrijking als resultaatmeting mogelijk te maken voor toonaangevende marketeers wereldwijd. Dit is de eerste datacleanroom van NIQ die zich specifiek richt op het ondersteunen van cruciale use cases voor marketeers, media-eigenaren, retailmedianetwerken en advertentietechnologieplatforms. Door middel van veilige samenwe...

Samenvatting: NIQ’s State of Beauty 2025: de schoonheidsbusiness doorbreekt grenzen met 10% groei, digitale stijging en wellnessverschuiving

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ) publiceerde vandaag haar State of Beauty 2025-report, waarin een schoonheidsindustrie wordt onthuld die niet alleen goed gedijt, maar ook aan het veranderen is. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is....

Samenvatting: NIQ Activate's oplossing voor het plannen en optimaliseren van assortimenten brengt detailhandelaren dichter bij klanten via nauwkeurige planning en gelokaliseerde uitvoering

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ), een toonaangevend bedrijf op het gebied van consumenteninzichten, kondigt de uitbreiding aan van NIQ Activa, een toonaangevend aanbod voor consumenteninzichten en analyses, dat met succes detailhandelaren en merken in staat heeft gesteld diepere consumenteninzichten te verwerven en de prestaties te bevorderen. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden verg...
Back to Newsroom