GigaDevice y Navitas presentan el laboratorio conjunto Digital Power Joint Lab para agilizar la implementación de la gestión de energía de alta eficiencia

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, líder en semiconductores con especialización en memorias Flash, microcontroladores (MCU) de 32 bits, sensores y productos analógicos, ha anunciado el lanzamiento oficial del laboratorio conjunto Digital Power Joint Lab en colaboración con Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS). Esta colaboración combina la experiencia de GigaDevice en GD32MCU con las ventajas de Navitas en tecnologías GaN de alta frecuencia, alta velocidad y alta integración y su tecnología GeneSiC™ que aprovecha la tecnología "planar asistida por trincheras", con el objetivo de ofrecer soluciones de energía digital inteligentes y de alta eficiencia para los mercados emergentes, en particular, los centros de datos de IA, inversores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura de carga y vehículos eléctricos.

