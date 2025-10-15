-

GigaDevice y Navitas presentan el laboratorio conjunto Digital Power Joint Lab para agilizar la implementación de la gestión de energía de alta eficiencia

original

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, líder en semiconductores con especialización en memorias Flash, microcontroladores (MCU) de 32 bits, sensores y productos analógicos, ha anunciado el lanzamiento oficial del laboratorio conjunto Digital Power Joint Lab en colaboración con Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS). Esta colaboración combina la experiencia de GigaDevice en GD32MCU con las ventajas de Navitas en tecnologías GaN de alta frecuencia, alta velocidad y alta integración y su tecnología GeneSiC™ que aprovecha la tecnología "planar asistida por trincheras", con el objetivo de ofrecer soluciones de energía digital inteligentes y de alta eficiencia para los mercados emergentes, en particular, los centros de datos de IA, inversores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura de carga y vehículos eléctricos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Teléfono: + 86 (010) 8288 1196
Correo electrónico: marcom@gigadevice.com

Industry:

GigaDevice Semiconductor Inc.

SHH:603986
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Teléfono: + 86 (010) 8288 1196
Correo electrónico: marcom@gigadevice.com

More News From GigaDevice Semiconductor Inc.

Resumen: Serie GD32C231 de microcontroladores: ¡redefine la relación calidad-precio, ahora con más potencia!

PEKÍN--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, empresa líder en semiconductores especializada en memorias flash, microcontroladores de 32 bits (MCU), sensores, y productos analógicos, presenta oficialmente la serie GD32C231, un microcontrolador básico de alto rendimiento basado en el núcleo Arm® Cortex® -M23. La nueva serie GD32C231 amplía la oferta de microcontroladores de GigaDevice y ofrece soluciones económicas para aplicaciones como pequeños electrodomésticos, sistemas de gestión de baterías (BMS), d...

Resumen: GigaDevice establece su sede mundial en Singapur para fortalecer sinergias y su alcance

SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, empresa líder en semiconductores especializada en memorias Flash, microcontroladores de 32 bits (MCU), sensores y productos analógicos, ha inaugurado hoy oficialmente su sede mundial en Singapur. Esta decisión estratégica marca un hito en el proceso de expansión internacional de GigaDevice, y refleja su compromiso con un compromiso más estrecho con los clientes, el desarrollo de una cadena de suministro robusta y ágil, y el fortalecimiento de su ecosistema...

Resumen: La memoria NAND Flash QSPI de alta velocidad de la serie GD5F1GM9 de GigaDevice establece un nuevo referente con velocidades de lectura sin precedentes para acelerar el inicio de aplicaciones

PEKÍN--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, empresa líder en semiconductores especializada de memorias Flash, microcontroladores de 32 bits (MCU), sensores, productos y soluciones analógicas, anuncia el lanzamiento de su memoria QSPI NAND Flash de alta velocidad de la serie GD5F1GM9, que alcanza velocidades de lectura rompedoras y la innovadora funcionalidad Bad Block Management (BBM). La serie GD5F1GM9 aúna el rendimiento de lectura de alta velocidad de las memorias NOR Flash con la enorme capacidad y...
Back to Newsroom