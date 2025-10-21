Aptiv presenta los radares Gen 8 para impulsar el futuro de los ADAS

SCHAFFHAUSEN, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE: APTV), empresa tecnológica global centrada en hacer posible un futuro más seguro, más ecológico y más conectado, anunció hoy su tecnología de radar más avanzada hasta la fecha, diseñada para satisfacer las demandas cambiantes de los futuros sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS, por sus siglas en inglés). Gracias al diseño exclusivo de antenas y silicio de Aptiv, los radares Gen 8 ofrecen un rendimiento líder en su clase y la alta resolución necesaria para soportar las capacidades de los ADAS basados en IA y aprendizaje automático.

Los radares Gen 8 de Aptiv abren nuevas posibilidades para la conducción sin manos en entornos urbanos complejos, ya que ofrecen una percepción avanzada con una mayor rentabilidad. Tanto las unidades de radar frontales como las de esquina representan un importante avance en la forma en que los vehículos detectan e interpretan su entorno, proporcionando un rendimiento confiable incluso en las condiciones más difíciles del mundo real.

La misma propiedad intelectual central que impulsa los radares Gen 8 de Aptiv impulsa también el recién lanzado sensor PULSE de Aptiv, una solución compacta y versátil que combina datos de radar y cámara para mejorar la percepción alrededor de todo el vehículo. Al integrar tecnología de alcance ultracorto con una cámara de visión envolvente, PULSE puede sustituir hasta cuatro sensores ultrasónicos, lo que mejora la precisión de la detección y reduce la complejidad del sistema y el costo para los fabricantes de automóviles. Su precisión y adaptabilidad lo hacen ideal también para múltiples aplicaciones de detección de corto alcance, como drones y robótica industrial.

“Aptiv fue pionera en la tecnología de radar en vehículos de producción hace más de dos décadas y, hoy en día, volvemos a marcar el ritmo”, declaró Javed Khan, vicepresidente ejecutivo y presidente de Software, Seguridad Avanzada y Experiencia del Usuario de Aptiv. “Nuestros radares Gen 8 suponen un gran avance en el camino hacia los vehículos inteligentes definidos por software, ya que ofrecen confiabilidad en cualquier condición meteorológica, percepción 4D y un profundo conocimiento del entorno, lo que permite a los fabricantes de automóviles de todo el mundo alcanzar niveles más altos de automatización de forma segura y rentable”.

Ampliando la cartera de percepción

Con más de 25 años de experiencia en tecnología de radar, los radares Gen 8 de Aptiv combinan software y hardware de propiedad intelectual (PI) patentados, lo que supone una mejora significativa en el rendimiento para una gama más amplia de soluciones de conducción en condiciones climáticas y de iluminación adversas.

Los radares Gen 8 son válidos para nuevos escenarios de conducción, como la navegación con piloto automático (NOA, por sus siglas en inglés), incluso en entornos complejos y congestionados, como calles urbanas y estacionamientos, gracias a su campo de visión significativamente ampliado.

Las principales características de los radares Gen 8 incluyen:

Radar delantero: proporciona una detección de largo alcance de más de 300 metros con una resolución angular 4D ultraprecisa, lo que permite una mejor clasificación de los objetos estáticos que se pueden sobrepasar o no. Este sistema de última generación ofrece un aumento del rendimiento del 30% y duplica el campo de visión vertical en comparación con su versión anterior.

proporciona una detección de largo alcance de más de 300 metros con una resolución angular 4D ultraprecisa, lo que permite una mejor clasificación de los objetos estáticos que se pueden sobrepasar o no. Este sistema de última generación ofrece un aumento del rendimiento del 30% y duplica el campo de visión vertical en comparación con su versión anterior. Radar de esquina de modo dual: mejora el rendimiento de alcance líder en la industria de la generación anterior al aumentar la resolución del campo de visión vertical (FOV, por sus siglas en inglés), lo que ofrece una mayor capacidad en situaciones de corto alcance y baja velocidad, como el frenado automático de emergencia frontal (AEB, por sus siglas en inglés), el estacionamiento automático y la evitación de objetos. En comparación con la versión anterior, la discriminación horizontal ha mejorado en un 25% y ahora es posible la discriminación vertical gracias a la tecnología de detección de vanguardia.

Diseñado para un rendimiento realista

Los radares Gen 8 de Aptiv establecen un nuevo estándar en tecnología ADAS, ya que ofrecen una detección, precisión y adaptabilidad mejoradas. Diseñados para el rendimiento de conducción en el mundo real, ofrecen soluciones más inteligentes, seguras y escalables, tales como:

Cambio sustancial en el recuento de detección: el sistema ofrece una mejora en la detección de objetos en comparación con las generaciones anteriores, lo que permite identificar más objetos con una retroalimentación más rica del sensor.

el sistema ofrece una mejora en la detección de objetos en comparación con las generaciones anteriores, lo que permite identificar más objetos con una retroalimentación más rica del sensor. Mayor número de canales: la configuración básica de los radares Gen 8 duplica el número de canales con respecto a su predecesor, lo que mejora la sensibilidad de detección y clasificación de objetos, al tiempo que ofrece un rendimiento de radar superior con cambios mínimos en el diseño.

la configuración básica de los radares Gen 8 duplica el número de canales con respecto a su predecesor, lo que mejora la sensibilidad de detección y clasificación de objetos, al tiempo que ofrece un rendimiento de radar superior con cambios mínimos en el diseño. Objetos estáticos por encima y por debajo del vehículo: la resolución angular 4D superior permite la clasificación mediante radar de objetos estáticos por encima y por debajo del vehículo, lo que ayuda en la detección de objetivos exclusiva por radar para funciones avanzadas de control de crucero.

la resolución angular 4D superior permite la clasificación mediante radar de objetos estáticos por encima y por debajo del vehículo, lo que ayuda en la detección de objetivos exclusiva por radar para funciones avanzadas de control de crucero. Precisión superior para la detección y el seguimiento de objetivos: las capacidades avanzadas de discriminación y una baja tasa de error, incluso en entornos con un alto rango dinámico y una baja relación señal-ruido, permiten la detección y el seguimiento de objetivos que antes se pasaban por alto.

las capacidades avanzadas de discriminación y una baja tasa de error, incluso en entornos con un alto rango dinámico y una baja relación señal-ruido, permiten la detección y el seguimiento de objetivos que antes se pasaban por alto. Matriz más amplia para una mejor detección en todo el campo de visión: un número de canales líder permite un rendimiento de medición excepcional tanto en el campo de visión vertical como en el horizontal, lo que ofrece una detección de objetos más amplia y precisa.

un número de canales líder permite un rendimiento de medición excepcional tanto en el campo de visión vertical como en el horizontal, lo que ofrece una detección de objetos más amplia y precisa. Estimación del espacio transitable en tiempo real: mapea con precisión los carriles abiertos, los obstáculos y los residuos en la carretera a velocidades de autopista, lo que mejora significativamente la conciencia situacional y la seguridad al conducir.

mapea con precisión los carriles abiertos, los obstáculos y los residuos en la carretera a velocidades de autopista, lo que mejora significativamente la conciencia situacional y la seguridad al conducir. Compatible con sistemas basados en IA: proporciona datos de sensores continuos y de alta calidad a los modelos de aprendizaje automático, lo que permite una toma de decisiones más inteligente y adaptable en todas las condiciones y situaciones de conducción.

En conjunto, estas soluciones destacan el compromiso de Aptiv con la configuración de un futuro definido por el software, aprovechando la IA, el aprendizaje automático y la fusión de sensores para ofrecer tecnologías escalables y eficientes que pueden ir más allá del sector automotriz para dar soporte a aplicaciones intersectoriales.

