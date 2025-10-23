NIQ《2026 消費者展望報告》：謹慎消費者時代，大膽品牌脫穎而出

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ) 今日發表《2026 消費者展望報告》(Consumer Outlook: Guide to 2026)。這份年度報告為品牌提供一份策略藍圖，協助其在波動快速的市場中尋找成長方向，在「謹慎消費」成為常態的時代，指出那些能夠以明確目標行動、建立信任並跨通路與消費者連結的品牌機會。

報告指出，消費者已逐漸適應持續變化的環境。雖然越來越多人自認「有信心」，但這種樂觀其實掩蓋了現實：通膨、日常開支與借貸成本仍在壓縮消費能力。事實上，全球有 40% 的消費者表示，即便通膨降溫，他們仍保持謹慎。

報告同時顯示，當今的消費者花錢更有目的性，傾向支持那些能提供「信任、個人化與便利性」的品牌與零售商。美國的「潔淨標示」產品今年成長率達 +7.5%，高於美國整體快速消費品市場 +5.9% 的平均成長，證明「透明與簡單」是促進忠誠度的關鍵。「品牌信任」如今成為主要的差異化要素，有高達 95% 的消費者認為「信任」是選擇品牌的關鍵考量。

通脹仍是全球消費者關注的問題，尤其是在食品價格上漲和潛在的經濟衰退背景下。此外，，原物料價格波動也加劇品牌壓力。2024 至 2025 年間，咖啡價格上漲 26.9%，而 2023 至 2024 年間，可可價格則暴增 127.9%。。

NIQ傳播長兼全球行銷卓越中心負責人Marta Cyhan-Bowles表示：「品牌成長取決於銷售量——透過更精準的產品組合、創新和自有品牌產品來吸引購物頻次和提升客單價，從而讓消費者進一步節省有限的可支配資金。儘管消費者日益謹慎，但品牌仍可藉由建立信任與提供超越價格的價值來贏得忠誠度。」

無縫商務（Seamless Commerce）勢必是下一個重點關注領域。消費者期望購物體驗能夠「零阻礙、個人化、即時化」。在美國，每位消費者的年均到店購物頻次下降2.3%，而線上購物頻次成長了16%。Cyhan-Bowles補充說道：「如今消費者可能在 TikTok 發現商品、在 Google 比價、最後透過 WhatsApp 完成購買。要取勝，品牌必須具備跨通路策略—從貨架到螢幕、從社群到搜尋。」Cyhan-Bowles 亦補充，「能將變局，無論是健康趨勢還是 AI 發展轉化為創新、信任與成長的企業，才會成為最終贏家。」

NIQ的《2026 消費者展望報告》顯示，這些快速變化的顛覆性變革需要企業採取前瞻性策略。透過彌合消費者意圖與行為之間的差距，NIQ賦能品牌將不確定性轉化為成長、信任和創新。點選此處下載《2026 消費者展望報告》報告。

關於《2026 消費者展望報告》

NIQ的《2026 消費者展望報告》以消費者情報解決方案的全球涵蓋和27個國家近1.9萬名消費者的回饋為基礎，對消費者現狀進行分析評估。其目標是更好地瞭解他們目前對經濟環境的看法，以及他們購買的商品和背後的原因。該調查於2025年6月10日至7月8日期間進行。

關於NIQ

NielsenIQ (NIQ)是一家首屈一指的消費者情報公司，致力於提供對消費者購買行為最全面的洞察，並揭示新的成長途徑。我們的業務遍及全球90多個國家，涵蓋約85%的世界人口，涉及全球超過7.2兆美元的消費者支出。憑藉透過尖端平台和先進分析工具提供的整體零售解讀和最全面的消費者洞察，NIQ傳遞市場全貌(Full View™)。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.niq.com。

