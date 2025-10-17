NetApp und die 49ers Foundation gehen Partnerschaft für die Ausbildung im Bereich Datenwissenschaft ein

SANTA CLARA, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, und die 49ers Foundation, die größte Teamstiftung der NFL, haben heute eine auf mehrere Jahre angelegte Partnerschaft bekannt gegeben, um für Highschool-Schüler in der San Francisco Bay Area Schulungen im Bereich Datenwissenschaft anzubieten. Die 49ers EDU Data Analytics Lessons Series soll die nächste Generation von Technologieführern inspirieren und ihnen wichtige Fähigkeiten im Bereich Datenwissenschaft vermitteln. Außerdem sollen die Schüler über Karrieremöglichkeiten im Technologiebereich informiert werden.

Die Partnerschaft wird es NetApp und der 49ers Foundation ermöglichen, die einzigartige Kulisse des Levi’s® Stadium zu nutzen, um immersive Bildungserlebnisse zu schaffen. Diese Zusammenarbeit ist Teil des 49ers EDU STEAM-Bildungsprogramms und baut auf seiner eindrucksvollen Geschichte auf, über eine halbe Million Schüler in der Bay Area und darüber hinaus durch digitale und persönliche Programme geschult zu haben. Die 49ers EDU-Lehrkräfte werden alle Lektionen der Data Analytics Lessons Series unterrichten und Freiwillige von NetApp werden die Schüler dabei unterstützen, sich über Berufe im Technologiebereich zu informieren.

„NetApp setzt sich für einen breiteren Zugang zu Ausbildung rund um Daten und KI ein“, so George Kurian, CEO von NetApp. „Durch unsere Partnerschaft mit der 49ers Foundation vermitteln wir Schülern praktische Erfahrungen und die Fähigkeiten, die sie benötigen, um in einer Welt erfolgreich zu sein, die von Daten und KI geprägt ist. Indem wir Schülern die Möglichkeit bieten, praktische Erfahrungen in der Datenanalyse zu sammeln, möchten wir die nächste Generation von Technologieführern inspirieren.“

In der Data Analytics Lessons Series werden die Schüler etwas über Datenspeicherung, Cloud-Integration, Datensicherheit und Leistungsoptimierung lernen, die alle elementar für die Verwaltung von Daten in realen Szenarien sind, einschließlich des Betriebs im Stadion an Spieltagen.

„Nachdem wir zu Beginn dieses Jahres zehn Jahre 49ers EDU gefeiert haben, freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit NetApp, um Datenwissenschaft unter Einsatz ihrer neuesten und besten Technologien in die 49ers EDU-Programme zu integrieren“, so Justin Prettyman, Vice President, Philanthropy, Executive Director, 49ers Foundation. „Das Engagement von NetApp, sich für die nächste Generation einzusetzen, ist eine wertvolle Bereicherung für unsere wachsende 49ers Foundation-Familie. Wir können es kaum abwarten, in Zusammenarbeit mit NetApp die zukünftigen Technologieführer und Innovatoren der Welt auszubilden.“

„Wohl nicht zuetzt, weil wir im Herzen des Silicon Valley ansässig sind, haben wir eine enge Verbindung zur Technologie und fühlen uns verpflichtet, der nächsten Generation zu vermitteln, wie eng Sport und Technologie miteinander verflochten sind“, so Costa Kladianos, Executive Vice President of Technology bei den 49ers. „Dank NetApp können wir riesige Datenmengen sammeln, speichern, analysieren und nutzen, was es uns ermöglicht, unseren Fans das Weltklasse-Erlebnis zu bieten, für das das Levi’s® Stadium bekannt ist. Wir können es kaum erwarten, unsere Partnerschaft für die Bildung der Jugend in der Bay Area zu nutzen.“

Die 49ers Foundation wird im Rahmen der NetApp INSIGHT 2025 außerdem für ihre Führungsrolle in der Ausbildung im Bereich Datenwissenschaft durch das 49ers EDU-Programm mit dem NetApp Customer Social Impact Award ausgezeichnet.

Um mehr über die Partnerschaft von NetApp und der 49ers Foundation zu erfahren, besuchen Sie bitte 49ers.com/EDU.

Zusätzliche Quellen

Über die 49ers Foundation

Die 49ers Foundation nutzt schon seit über 30 Jahren den American Football, um Jugendliche in der Bay Area und darüber hinaus durch kollektive und innovative, gemeinschaftsorientierte Strategien zu fördern und zu stärken. Von preisgekrönter MINKT-Bildung und national angesehenen Jugend-Football-Programmen bis hin zu wirkungsvollen Partnerschaften mit führenden gemeinnützigen Organisationen: Die 49ers Foundation setzt sich unermüdlich für die Förderung des Selbstvertrauens und der Zusammenarbeit ein, die Jugendliche benötigen, um ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Die 49ers Foundation hat seit 1991 bereits über 70 Millionen US-Dollar in historisch benachteiligte Gemeinden in der Bay Area investiert, um ihr Engagement für die nächste Generation zu untermauern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 49ers.com/foundation.

Über NetApp

NetApp unterstützt seit über drei Jahrzehnten weltweit führende Unternehmen dabei, in der sich verändernden Welt erfolgreich zu sein, angefangen beim Aufkommen von Unternehmensspeichern bis hin zum intelligenten, von Daten und KI geprägten Zeitalter. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das Kunden bei der Nutzung von Daten als Katalysator für Innovation, Ausfallsicherheit und Wachstum unterstützt.

Das Kernstück dieser Infrastruktur ist die NetApp-Datenplattform – die einheitliche, intelligente Grundlage auf Unternehmensniveau, mit der Daten über alle Clouds, Workloads und Umgebungen hinweg verbunden, geschützt und aktiviert werden. Die Plattform wurde auf der zuverlässigen Leistungsfähigkeit von NetApp ONTAP, unserer führenden Datenmanagement-Software und unserem Betriebssystem, aufgebaut. Ergänzt wird sie durch Automatisierung mithilfe der AI Data Engine und AFX und stellt so Beobachtbarkeit, Zuverlässigkeit und Intelligenz in großem Maßstab bereit.

Die NetApp-Datenplattform ist von vornherein so konzipiert, dass Speicher, Dienste und Steuerung getrennt voneinander sind. Dadurch können Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und innovativ sein, ohne sich zu binden. Als einzige nativ in die weltweit größten Clouds integrierte Speicherplattform für Unternehmen bietet sie Organisationen die Freiheit, jeden beliebigen Workload überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit – bereit, um Bedrohungen abzuwehren, bereit, um KI zu unterstützen, und bereit, den nächsten Durchbruch voranzutreiben. Das ist der Grund, warum die zukunftsorientiertesten Unternehmen der Welt auf NetApp setzen, um Informationen in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.