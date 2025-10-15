"Warmer Together": Moncler celebra la calidez y el amor con sus legendarios amigos Al Pacino y Robert De Niro

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--A lo largo de siete décadas extraordinarias de evolución e innovación, Moncler se convirtió en sinónimo de calidez, protección contra los elementos y rendimiento y estilo durante todo el año. Es cierto que la marca nació en los Alpes en 1952 con la misión de proteger a los escaladores y trabajadores de montaña del frío extremo, pero para Moncler, la calidez nunca se limitó solamente al exterior.

Para manifestar esa esencia, Moncler presenta hoy su nuevo lema global, Warmer Together, que reúne a Al Pacino y Robert De Niro en su primera campaña conjunta.

Warmer Together va más allá de las palabras, es el latido del propósito de Moncler. Desde un principio, la marca ha sabido que la verdadera calidez nunca reside solo en las chaquetas que llevamos puestas, sino que proviene de nuestro interior. Es la calidez de estar presentes, de cuidarnos unos a otros, de permanecer juntos incluso en los lugares más fríos. Moncler es más que protección contra los elementos: es conexión. Warmer Together está entretejido en cada puntada, una promesa silenciosa de acercar a las personas, de crear vínculos y de recordarnos que la calidez va más allá del aislamiento. La verdadera calidez nunca es solitaria, es real cuando se comparte.

“Durante décadas, Moncler se ha asociado con el invierno y las chaquetas acolchadas, pero siempre he pensado que Moncler es algo más profundo: amor y sentido de unidad.

Estos valores le han dado forma a todo lo que hemos hecho durante más de 70 años. En cada producto y cada campaña hay un hilo conductor de emoción y conexión humana.

A través de su historia de amistad, Al Pacino y Robert De Niro encarnan todo lo que Moncler realmente representa: afecto, calidez y la creencia de que juntos somos mejores y más cálidos", Remo Ruffini, presidente y director ejecutivo de Moncler.

Rodada en Nueva York por el fotógrafo retratista de renombre mundial Platon, la historia de Al Pacino y Robert De Niro se desarrolla en impactantes imágenes en blanco y negro y una serie de cortometrajes que se dividen en cinco temas, Amistad, Respeto, Conexión, Confianza, Calidez, que se completan con momentos detrás de las cámaras y el horizonte de la ciudad como motivo recurrente. Su vínculo mutuo como amigos es evidente. Mientras se sientan juntos y hablan, la energía de cada uno realza la presencia del otro.

"La calidez nunca tuvo que ver con el exterior. Siempre tuvo que ver con lo que ocurría en el interior". Así lo afirma Robert De Niro en un avance publicado antes del lanzamiento para compartir el manifiesto Warmer Together.

“La amistad es lo mejor que se puede tener. Los amigos son personas con las que compartes el mismo mundo. Existe una confianza innata y una comprensión de la vida", manifestó Al Pacino.

Moncler se enorgullece de conectar con estos dos grandes amigos, y dos grandes del cine, para compartir su inquebrantable fe en la calidez humana. A partir de hoy, Moncler da vida a Warmer Together a nivel mundial en exteriores, prensa, web y redes sociales, seguido de una segunda oleada de películas y momentos detrás de las cámaras en los días posteriores.

Para acompañar Warmer Together, el artista y embajador de Moncler Tobe Nwigwe, junto con su esposa Fat, ha grabado una nueva versión del clásico tema Lean on Me. Un himno atemporal a la amistad, el apoyo y la solidaridad en tiempos difíciles, la letra de la canción se hace eco del mensaje de la campaña sobre el consuelo que se encuentra en la compañía. El video que la acompaña refleja el espíritu cinematográfico de la campaña y el telón de fondo de Nueva York.

La calidez nunca tuvo que ver con el exterior.

Siempre tuvo que ver con lo que ocurría en el interior.

La calidez proviene de los paseos y las charlas.

De acercar una silla y charlar. De las conversaciones afectuosas.

Más que el clima,

la calidez es, y siempre será, estar juntos,

pase lo que pase.

Más cálidos juntos ("Warmer Together")

Manifiesto de la campaña "Warmer Together"

Más abrigados con las chaquetas Maya 70 y Bretagne de Moncler

Robert De Niro, encarnando la calidez atemporal, luce la chaqueta Maya 70 en la campaña Warmer Together, una versión moderna de la chaqueta original acolchada con plumón, uno de los diseños más icónicos y perdurables de la marca. Ya sea que se lleve desde hace décadas o se haya descubierto hace poco, Maya sigue siendo un básico atemporal del armario, profundamente arraigado en el ADN montañés de Moncler. Confeccionada con el nylon reciclado longue saison característico de la marca, las características que definen el diseño incluyen un bolsillo adornado con el logotipo de la marca en la manga izquierda y una capucha desmontable.

Como muestra de la constante evolución de la marca, sin dejar de ser fiel a sus raíces, esta temporada se pone el foco en la chaqueta Bretagne. Novedad para el otoño/invierno 2025, esta chaqueta corta con capucha ofrece una protección excepcional contra los elementos sin sacrificar la comodidad ni la libertad de movimiento. Diseñada para proporcionar calor sin peso con una silueta envolvente, la Bretagne es una prenda versátil, perfecta para las escenas urbanas al aire libre.

