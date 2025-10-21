安波福推出第八代雷达系列，赋能未来高级驾驶辅助系统

瑞士沙夫豪森--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于更安全、更绿色、更互联未来的全球科技公司安波福（纽约证券交易所代码：APTV）今日宣布，正式推出其目前为止最先进的第八代雷达系列。该技术专为满足未来高级驾驶辅助系统（ADAS）的发展需求而设计。凭借安波福专有的天线与芯片设计，第八代雷达系列实现了同级领先的性能与高分辨率感知能力，为基于AI与机器学习的ADAS提供了关键支持。

安波福第八代雷达系列为复杂城市环境下的“脱手驾驶”解锁了新的可能，能以更高的成本效益提供先进的环境感知。前向雷达和角雷达的性能均实现了显著飞跃，彻底改变了车辆感知与解读周边环境信息的方式，即便在最严苛的真实路况下也能稳定可靠运行。

安波福第八代雷达系列的核心知识产权也应用于新推出的安波福PULSE传感器（视觉雷达一体感知系统）——这款结构紧凑、功能丰富的解决方案，通过整合雷达与摄像头数据，提升了车辆周边的全景感知能力。PULSE将超短程技术与环视摄像头相结合，可替代多达四个超声波传感器，在提升探测精度的同时，为整车厂降低了系统布置复杂性与成本。凭借其卓越的精准性与适应性，PULSE也成为了无人机、工业机器人等多种短程传感应用的理想之选。

安波福执行副总裁兼软件、主动安全及用户体验事业部总裁Javed Khan表示：“早在二十多年前，安波福便将雷达技术率先应用于量产车，而今天，我们再次引领行业步伐。我们的第八代雷达系列是打造智能软件定义汽车之旅上的重要里程碑——它具备全天候可靠性、4D感知能力和深层环境感知能力，将助力全球汽车制造商以更安全、更经济高效的方式，向更高级别的自动驾驶稳步迈进。”

扩展感知系统布局

凭借逾25载的雷达技术积淀，安波福第八代雷达系列深度融合先进的专有软硬件技术，实现了性能的显著提升，可适应更广泛的驾驶场景——包括极具挑战的天气与光照条件。得益于探测视野范围的大幅扩展，第八代雷达系列支持如领航辅助驾驶（NOA）等新型驾驶场景，即便面对城市道路、立体停车场等复杂拥挤的环境，也能从容应对。

第八代雷达系列的核心优势包括：

前向雷达：探测范围超过300米，结合超精细4D角度分辨率，能够对车辆探测视野中的静态物体进行更精准地分类以判断是否可以通行。与上一代产品相比，这款新一代系统的性能提升达30%，垂直视野范围也扩大了一倍。

双模角雷达：通过提升垂直视野（FOV）分辨率，此款雷达在前代出色产品的基础上进一步拓宽了探测范围，优化了在近距离、低速场景下的感知能力，例如前方自动紧急制动（AEB）、自动泊车与障碍物避让。依托尖端传感技术，其水平分辨能力提升25%，并首次具备了垂直分辨能力。

为真实路况性能应用而生

安波福第八代雷达系列为ADAS技术树立了新标杆，在探测能力、精准度和适应性方面均实现全面升级。其专为真实世界的驾驶需求打造，旨在提供更智能、更安全且更具扩展性的解决方案，具体表现为：

探测数量实现突破 ：物体探测能力较前几代显著提升，可识别更多目标，并提供更丰富的感知数据。

：物体探测能力较前几代显著提升，可识别更多目标，并提供更丰富的感知数据。 通道数量增加 ：基础配置的通道数较前代翻倍，大幅提升了探测与物体分类的灵敏度，同时能以极小的设计变更，灵活满足高性能雷达需求。

：基础配置的通道数较前代翻倍，大幅提升了探测与物体分类的灵敏度，同时能以极小的设计变更，灵活满足高性能雷达需求。 对于能否通行的静态物体识别 ：借助出色的4D角度分辨率，雷达能独立区分是否可以通行的静态物体，支持基于雷达专属目标探测的高级巡航控制功能。

：借助出色的4D角度分辨率，雷达能独立区分是否可以通行的静态物体，支持基于雷达专属目标探测的高级巡航控制功能。 出色的目标探测与追踪精度 ：凭借先进的识别能力与低误差率，即使在高动态范围和低信噪比（SNR）环境下，也能探测并追踪之前遗漏的目标。

：凭借先进的识别能力与低误差率，即使在高动态范围和低信噪比（SNR）环境下，也能探测并追踪之前遗漏的目标。 更宽阵列实现了全视野探测优化 ：更多的通道数量确保在垂直与水平视野范围内均具备卓越的测量性能，支持更广范围、更精准的物体探测。

：更多的通道数量确保在垂直与水平视野范围内均具备卓越的测量性能，支持更广范围、更精准的物体探测。 实时可驾驶空间估算 ：在高速公路行驶速度下精确绘制开放车道、障碍物及道路碎片分布图，显著提升态势感知能力与行车安全性。

：在高速公路行驶速度下精确绘制开放车道、障碍物及道路碎片分布图，显著提升态势感知能力与行车安全性。 支持人工智能系统：为机器学习模型持续提供高质量传感器数据，实现全驾驶场景下的智能自适应决策。

这些解决方案共同彰显了安波福致力于塑造软件定义未来的承诺——即通过人工智能、机器学习和传感器融合技术，提供可扩展的高效解决方案，其应用范围不仅限于汽车领域，更可延伸至跨行业场景。

###

关于安波福

安波福公司是一家致力于开发更加安全、绿色、互联的解决方案，以实现更加可持续未来的全球科技公司。详情请访问aptiv.com。