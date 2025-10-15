「WARMER TOGETHER」: MONCLER與電影傳奇演員兼品牌好友AL PACINO及ROBERT DE NIRO攜手頌揚愛與溫情

米蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 歷經逾70年的蛻變和革新後，Moncler現已成為保暖、無懼嚴酷天氣、持久卓越功能和不朽風格的象徵。品牌於1952年誕生於阿爾卑斯山，致力為登山者和山區工人打造能抵禦嚴寒的保暖服飾，但對Moncler而言，溫暖從不只是來自外在。

為體現此理念，Moncler今天正式發表全新全球宣言「Warmer Together」，並邀請傳奇演員Al Pacino和Robert De Niro首次共同出演品牌廣告。

「Warmer Together」絕非空泛的字句，而是Moncler使命的核心所在。自創立以來，品牌便深知真正的溫暖不僅來自身上所穿的衣服，更是源自內心深處。這份溫暖體現於彼此陪伴和關懷，即使身處嚴寒極地仍然互相扶持。Moncler除了匠心設計能抵禦極端天氣的保暖衣物，更象徵人與人之間的連繫。品牌將「Warmer Together」的理念融入一針一線之中，默默堅守拉近人際距離和建立深厚情誼的承諾，並提醒我們溫暖絕非只是來自物理上的保暖作用，而是指絕不孤單的感覺，是彼此分享的窩心溫情。

Moncler董事會主席兼執行長Remo Ruffini表示：「數十年來，Moncler 一直以冬季和羽絨外套聞名，但我始終認為品牌承載著更深層的意義——愛與團結精神。這些核心價值主導了品牌70多年來的一言一行。每件產品和每個廣告企劃都以情感和人與人之間的美好連繫作為主題。Al Pacino和 Robert De Niro透過他們之間的友誼，完美體現Moncler恪守的價值：關愛、溫情，以及相伴更能成就和溫暖彼此。」

廣告由國際知名人像攝影師Platon於紐約拍攝，以風格鮮明的黑白影像和多段短片訴說友誼、尊重、聯繫、信任和溫暖五大主題，分享Al Pacino與Robert De Niro的故事。影片亦加入不少幕後花絮，並以紐約的繁華市景作為貫穿其中的元素。兩位主角的友誼深厚，當他們並肩坐著暢談時，彼此的個性互相配合，充滿默契。

Moncler在推出「Warmer Together」品牌宣言廣告前率先發佈預告片，而Robert De Niro在片中表示：「溫暖從不只是來自外在，而是源自心底的流動。」

Al Pacino則認為：「友誼是人生中最寶貴的事物。朋友是能與你分享同一個世界的人，彼此之間既有發自內心的信任，也對人生有同樣的體會。」

Moncler很榮幸與兩大傳奇影星兼好友攜手合作，一起傳遞對人間溫情的堅定信念。全新「Warmer Together」廣告企劃由今天開始於各地戶外廣告、報章雜誌、網上及社交平台發佈，並於其後數日推出第二波短片和幕後花絮。

為呼應「Warmer Together」廣告，著名藝人兼Moncler品牌大使Tobe Nwigwe與妻子Fat共同錄製Bill Withers經典名曲《Lean on Me》的全新版本。這首一直膾炙人口的歌曲以身處逆境時的友誼、支持與團結為主題，完美呼應品牌廣告「在陪伴中感受溫暖慰藉」的信息。與歌曲同步發布的短片亦展現廣告的電影感，並同樣以紐約作為背景。

溫暖從不只是來自外在，

而是源自心底的流動。

溫暖來自一段散步、一場交談。

來自促膝長談的時光與真誠關懷的對話。

比起天氣的冷暖，溫暖始終來自彼此相伴。

無論發生什麼，

Warmer Together 溫暖與共。

「Warmer Together」廣告宣言

感受Moncler Maya 70和Bretagne羽絨外套的溫暖擁抱

Robert De Niro 在 「Warmer Together 」廣告中穿上Maya 70羽絨外套，體現無懼歲月考驗的溫暖力量。這款外套以現代手法變奏原創的絎縫羽絨外套，革新品牌極具標誌性的長青設計。無論是擁有Maya 羽絨外套多年或初次邂逅這款設計，也能感受到這款雋永外套與Moncler山系傳統之間的密切連繫。外套以品牌的特色Longue Saison再生尼龍製成，並融入多項標誌性細節，例如左袖口袋上的品牌標誌和可拆下的風帽。

Moncler一直恪守傳統，同時不斷推陳出新，今季更帶來Bretagne羽絨外套。於 2025年秋冬系列全新登場的連帽羽絨短外套能抵禦嚴寒天氣，同時確保穿著舒適和活動自如。Bretagne羽絨外套採用立體包覆的剪裁，極致輕盈保暖，風格百搭，是享受戶外都市生活的完美之選。

1952 年， Moncler 在法國格勒諾布爾（Grenoble）創立，目前總部設於意大利米蘭。多年來， 品牌致力於與攀登專家的通力合作，糅合時尚與創新科研成果，創造出完美體現專業與風格的時裝及 精品配飾。Moncler 通過多個系列展示成衣的精緻美學，將極端環境的需要和都市生活的節拍完美融合。如今品牌生產製作以Moncler 為名的眾多服裝及配飾系列，於全球多家線上和線下專賣店、各大頂級百貨公司、多品牌時尚精品店和網店出售。