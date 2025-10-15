ボビイ・ブラウン・コスメティックス、サラ・フォスターをグローバル・ブランド・アンバサダーに任命

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ボビイ・ブラウン・コスメティックスは、女優、起業家、そしてポッドキャストのホストとしても活躍するサラ・フォスターを新たなグローバル・アンバサダーに任命したことを発表しました。これは、ブランドの「Effortlessly Put-Together（自然体でまとめる）」キャンペーンにスポットライトを当て、シンプルさによる自信という時代を超えた哲学を称える、長期的なパートナーシップの始まりです。

鋭いユーモア、共感できる率直さ、そして美を現代的に解釈することで知られるサラは、多忙で多面的な生活の中でバランスを求める女性たちの代弁者となっています。ファッションレーベル「Favorite Daughter」の共同創設者、人気ポッドキャスト「The World's First Podcast」の共同ホスト、ネットフリックスの「Nobody Wants This」のエグゼクティブ・プロデューサー、そして献身的な母親であるサラは、ボビイ・ブラウンの理念である「現実の生活に役立つ真の美しさ」を体現しています。

サラ・フォスターは、「ボビイ・ブラウンは、常にありのままの女性と真の美しさを称賛してきました。私がこのパートナーシップに惹かれたのはそれが理由です。ボビイ・ブラウンの製品は、自然体で信頼でき、そして自分の肌に自信を持てるようにしてくれます」と述べています。

2025年10月に世界中で展開されるサラのデビューキャンペーン「Effortlessly Put-Together（自然体でまとめる）」は、ボビイ・ブラウンで最も人気のある3つの製品、ロングウェア・クリームシャドウ・スティック、スキンコレクター・スティック、エクストラ・プランプ・リップセラムに焦点を当てます。わずかな時間で洗練された印象に仕上げたい女性に向けたこのキャンペーンでは、サラの率直でシンプルな美へのアプローチが紹介されます。

ボビイ・ブラウン・コスメティックスのシニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるラーニー・ストレンジは、「サラは、ボビイ・ブラウンを象徴する気軽さ、ユーモア、そして自分らしさを体現しています。彼女は、長年にわたり、その機知に富んだ発言と、自然で洗練されたスタイルで知られています。彼女は多くのことを成し遂げつつも、ユーモアと優れた自己認識でそれらすべてに取り組んでいます。そのバランスは、ボビイ・ブラウンが考える美の姿、つまり自信に満ち、モダンで、決して複雑になりすぎない美しさをまさしく反映しています」と述べています。

このパートナーシップは、ソーシャルメディア、デジタル、そして小売チャネルにまたがり、エクスクルーシブな舞台裏コンテンツ、サラ自身の声によるストーリーテリング、そして女性が自然体で自信とまとまりを感じられる製品に引き続き注力していきます。

パートナーシップについての詳細は、@BobbiBrownや@SaraFosterをフォローしてください。

サラ・フォスターについて

サラ・フォスターは、コメディ女優、プロデューサー、起業家、そしてコンテンポラリーファッションレーベル「Favorite Daughter」の共同創設者であり、受賞歴のあるポッドキャスト「The World’s First Podcast」の共同司会者、そして高い評価を受けているネットフリックスのシリーズ「Nobody Wants This」のエグゼクティブプロデューサーも務めています。この番組はゴールデングローブ賞、エミー賞、放送批評家協会賞にノミネートされた他、AFIアワードも受賞しています。シーズン1が成功した後、フォスターは妹のエリンと共に、ディズニー傘下の20th Televisionと新たなプロジェクトのための包括契約を締結しました。エンターテインメントとファッション業界での活躍に加え、フォスターは大手コンシューマーブランドとテクノロジーブランドに投資するファンドであるオーバーサブスクライブド・ベンチャーズを共同設立しています。2025年10月には、ボビイ・ブラウン・コスメティックスのグローバル・アンバサダーに就任しました。

ボビイ・ブラウンについて

エフォートレスなメイクアップ。ナチュラルな美しさ。

1991年、ニューヨークのメイクアップアーティストによって設立されたボビイ・ブラウンは、メイクアップに対するナチュラルなアプローチで、誰もが自分らしさだけでなく、自分の外見をポジティブに捉えられるよう、美のあり方を変えてきました。

ボビイ・ブラウンのルーツは芸術性にあるものの、それが目指すのは常に「気軽さ」です。毎日使える製品、ユーザーに最適な色合い、そして美しさを高めるエフォートレスなルーチン。そして複数の製品を組み合わせるだけで、きっと満足のいくまとまりが実現します。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。