Xceedance獲得Portage Capital Solutions的成長型投資

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的保險業技術驅動型業務解決方案供應商Xceedance已獲得專注于金融科技市場的一流投資機構Portage Capital Solutions的成長型投資，做為交換，Portage將獲得Xceedance的少數股權。此次投資後，Xceedance透過股權和債權融資募集的總資金已達約1億美元。

這一里程碑代表公司自2013年成立以來首次獲得機構股權融資，彰顯其保險服務領域最具變革力企業之一的地位。此次募集的資金將用於擴大Xceedance的AI賦能解決方案組合，並為收購聚焦保險領域的服務提供者提供資金支援，此類收購可望提升公司收益。

Xceedance創辦人兼執行長Arun Balakrishnan表示：「自成立以來，Xceedance憑藉自籌資金實現了卓越成長，透過利潤再投資和審慎使用債權融資快速擴大規模。此次投資不僅將強化我們的資本基礎，還將使我們接取Portage在保險、科技和更廣泛金融服務市場的卓越生態系統，釋放重要綜效，協助我們加快成長。在Portage身上，我們找到了與本公司的長期願景、文化價值觀和創新承諾高度契合的投資方。」

Xceedance成立的核心構想是：專注於特定領域的業務服務提供者擁有獨特的優勢，能夠充分利用生成式AI的變革潛力，這歸功於其對複雜保險生態系統的深刻營運洞察和理解。目前，Xceedance在全球服務350多家保險客戶，為保險價值鏈中的1000多個複雜財產與意外險(P&C)工作流程提供支援，充分展現了技術驅動型交付模式與深厚領域專業知識如何變革保險營運。透過開發第三方管理(TPA)平台，並藉助收購Millenium Information Services和CIS Claim Services，Xceedance持續擴充服務套件，鞏固全球市場地位。

Portage Capital Solutions普通合夥人兼共同負責人Dan Ballen表示：「Xceedance已成為業界的頂尖合作夥伴——無論是小型創新保險公司，還是業界一些規模最大、最值得信賴的大型企業，均對其青睞有加。隨著市場對數位化解決方案的快速採用，Xceedance身為客戶與合作夥伴公認的思想領袖，可望實現持續成長並把握更多商機。我們很高興能與Arun及Xceedance全體團隊攜手，協助其開啟下一階段成長，並期待協助他們實現宏大的長期願景。」

Morgan Partners、Ernst & Young和Norton Rose Fulbright擔任Xceedance的獨家顧問；Paul Hastings和RSM為Portage提供顧問服務。

關於Xceedance

Xceedance為全球保險業提供業務解決方案，這些解決方案憑藉技術平台、先進的資料和分析技術，以及透過AI和深厚的領域專業知識實現的營運模式轉型。我們擁有遍布美洲、歐洲、中東和非洲以及亞太地區的5500多名團隊成員，以技術賦能的交付模式將保險領域知識與下一代技術相結合，提供在地化解決方案和數位優先平台。我們賦能350多家多元化客戶，包括商業、個人和專業再保險公司、互助保險公司、專案管理機構、經紀公司和代理機構以及Lloyd’s of London旗下實體，協助它們改進非經銷和非資本職能，因應市場挑戰，並加快盈利成長。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.xceedance.com。

關於Portage

Portage是專注于金融科技和金融服務領域的全球投資平台，管理著超過47億美元的資產，擁有115家投資組合公司和25名投資專家。該公司在北美、歐洲和中東設有辦事處。

Portage透過其旗艦基金Portage Ventures和Portage Capital Solutions基金策略，與不同發展階段的目標遠大的公司合作。公司透過其遍布全球的投資人、商業合作夥伴、顧問和價值創造專家網路，提供靈活的資本和加值合作夥伴關係。Portage的專業價值創造團隊為投資組合公司提供涵蓋市場進入、科技與網路、AI、購併以及商業合作等廣泛職能的實務支援，以加快其成功之路。憑藉深厚的產業知識和創業經驗，Portage致力於支援那些重塑金融服務業的領導者。

Portage是Sagard旗下的一個平台，後者是一家全球多策略另類資產管理公司，資產管理規模超過440億美元。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.portageinvest.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。