Xceedance sichert sich Wachstumsfinanzierung von Portage Capital Solutions

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Xceedance, ein globaler Anbieter technologiegestützter Geschäftslösungen für die Versicherungsbranche, hat von Portage Capital Solutions, einem führenden Investor mit Fokus auf den Finanztechnologiesektor, im Austausch für eine Minderheitsbeteiligung eine Wachstumsfinanzierung erhalten. Mit dieser Finanzierung beläuft sich das insgesamt aufgenommene Kapital des Unternehmens aus Eigenmitteln und Fremdfinanzierung nun auf rund 100 Millionen US-Dollar.

Dieser Meilenstein kennzeichnet die erste institutionelle Eigenkapitalbeteiligung seit der Gründung im Jahr 2013 und festigt die Stellung des Unternehmens als einer der innovativsten sowie wandlungsfähigsten Akteure im Markt für Versicherungsdienstleistungen. Das Kapital soll in den Ausbau des wachsenden Portfolios KI-gestützter Lösungen von Xceedance fließen und gezielt für wertschöpfende Übernahmen spezialisierter Dienstleistungsunternehmen im Versicherungsumfeld eingesetzt werden.

„Seit unserer Gründung verzeichnet Xceedance ein außergewöhnliches, eigenfinanziertes Wachstum, das wir durch Gewinnreinvestitionen und den überlegten Einsatz von Fremdmitteln skalieren konnten. Diese Finanzierung stärkt nicht nur unsere Kapitalbasis, sondern verbindet uns auch mit dem herausragenden Ökosystem von Portage in den Bereichen Versicherung, Technologie sowie Finanzdienstleistungen und erschließt bedeutende Synergien, die unser Wachstum beschleunigen werden“, sagte Arun Balakrishnan, Gründer und Geschäftsführer von Xceedance. „In Portage haben wir einen Investor gefunden, der unsere langfristige Vision, unsere kulturellen Werte sowie unser Bestreben nach Innovation teilt.“

Xceedance wurde mit der Kernüberzeugung gegründet, dass fachlich spezialisierte Geschäftsdienstleister besonders geeignet sind, das transformative Potenzial generativer KI zu nutzen, gestützt auf tiefgreifendes betriebliches Verständnis und Kenntnis komplexer Versicherungsökosysteme. Mit mehr als 350 Versicherungskunden weltweit und über 1.000 komplexen Schadens- und Vertragsprozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zeigt Xceedance, wie technologiegestützte Bereitstellung sowie umfassende Fachkompetenz Versicherungsprozesse verändern können. Durch die Entwicklung seiner TPA-Plattform, verstärkt durch die Übernahme von Millenium Information Services und CIS Claim Services, hat Xceedance sein Leistungsangebot weiter ausgebaut sowie seine weltweite Position gestärkt.

„Xceedance hat sich als erstklassiger Partner sowohl für kleine, innovative Versicherer als auch für einige der größten und vertrauenswürdigsten Namen etabliert. Mit der rasanten Einführung digitaler Lösungen im Markt ist Xceedance hervorragend positioniert für weiteres Wachstum und neue Chancen als anerkannter Vordenker für Kunden und Partner“, sagte Dan Ballen, General Partner und Co-Leiter von Portage Capital Solutions. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Arun und dem gesamten Xceedance-Team die nächste Wachstumsphase zu gestalten sowie ihre ehrgeizige langfristige Vision zu unterstützen.“

Morgan Partners, Ernst & Young sowie Norton Rose Fulbright fungierten als exklusive Berater für Xceedance, während Portage von Paul Hastings und RSM beraten wurde.

Über Xceedance

Xceedance stellt technologiegestützte Geschäftslösungen für die Versicherungsbranche weltweit zur Verfügung. Dabei kommen moderne Technologieplattformen, fortgeschrittene Datenanalysen sowie die Transformation von Betriebsmodellen durch KI sowie tiefgründiges Branchenwissen zum Einsatz. Mit über 5.500 Beschäftigten in Amerika, EMEA und APAC kombiniert das technologiegestützte Delivery-Modell von Xceedance Fachwissen im Versicherungsbereich mit Next-Generation-Technologien, um lokal zugeschnittene Lösungen sowie digitale Plattformen zu liefern. Mehr als 350 Mandanten – darunter kommerzielle, private und Spezialversicherer, Genossenschaften, Programmadministratoren, Makler und Agenturen sowie Lloyd’s-of-London-Einheiten – nutzen die Leistungen von Xceedance, um nicht-vertriebsrelevante und nicht-kapitalbezogene Funktionen zu optimieren, Marktchancen zu nutzen und profitables Wachstum zu beschleunigen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.xceedance.com.

Über Portage

Portage ist eine globale Investmentplattform mit Fokus auf die Fintech- und Finanzdienstleistungsbranche, verwaltet über 4,7 Mrd. US-Dollar, betreut 115 Portfoliounternehmen und beschäftigt 25 Investmentfachleute. Das Unternehmen ist mit Büros in Nordamerika, Europa und dem Mittleren Osten vertreten.

Portage unterstützt ambitionierte Unternehmen in allen Wachstumsphasen über seine Fondsstrategien Portage Ventures und Portage Capital Solutions. Das Unternehmen stellt flexibles Kapital und wertsteigernde Partnerschaften zur Verfügung, unterstützt durch sein globales Netzwerk aus Investoren, kommerziellen Partnern, Beratern und Value-Creation-Experten. Das spezielle Value-Creation-Team von Portage begleitet Portfoliounternehmen über vielfältige Funktionen hinweg, einschließlich Markteinführung, Technologie und Cyber, KI, Fusionen sowie Übernahmen und kommerziellen Partnerschaften, um deren Erfolg zu beschleunigen. Dank fundierter Branchenkenntnis sowie unternehmerischer Erfahrung setzt sich Portage für die Unterstützung von Führungskräften ein, welche die Finanzdienstleistungsbranche neu gestalten.

Portage ist eine Plattform innerhalb von Sagard, einem globalen Multi-Strategy-Alternative-Asset-Management-Unternehmen mit über 44 Mrd. US-Dollar verwaltetem Vermögen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.portageinvest.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.