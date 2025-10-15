Bobbi Brown Cosmetics gibt Sara Foster als globale Markenbotschafterin bekannt

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Bobbi Brown Cosmetics ist stolz darauf, die Schauspielerin, Unternehmerin und Podcast-Moderatorin Sara Foster als neue globale Botschafterin bekannt zu geben. Damit beginnt eine langfristige Partnerschaft, die die Kampagne „Effortlessly Put-Together” der Marke in den Mittelpunkt stellt und ihre zeitlose Philosophie des Selbstbewusstseins durch Einfachheit zelebriert.

Sara ist bekannt für ihren scharfsinnigen Humor, ihre sympathische Offenheit und ihre moderne Sichtweise auf Schönheit und ist zu einer Stimme für Frauen geworden, die in ihrem geschäftigen, facettenreichen Leben nach Ausgeglichenheit suchen. Als Mitbegründerin des Modelabels Favorite Daughter, Co-Moderatorin des erfolgreichen Podcasts „The World’s First Podcast”, Executive Producerin von Netflix’ „Nobody Wants This” und hingebungsvolle Mutter verkörpert sie die Philosophie von Bobbi Brown: echte Schönheit, die im echten Leben funktioniert.

„Bobbi Brown hat schon immer echte Frauen und echte Schönheit gefeiert, und das hat mich zu dieser Partnerschaft bewogen”, sagte Sara Foster. „Die Produkte sind unkompliziert, zuverlässig und sorgen dafür, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt.”

Saras erste Kampagne – Effortlessly Put-Together – startet im Oktober 2025 weltweit und stellt drei der beliebtesten Produkte von Bobbi Brown in den Mittelpunkt: Long-Wear Cream Shadow Stick, Skin Corrector Stick und Extra Plump Lip Serum. Die Kampagne richtet sich an Frauen, die in wenigen Minuten gepflegt aussehen möchten, und spiegelt Saras unkomplizierte, schnörkellose Herangehensweise an Schönheit wider.

„Sara verkörpert die Leichtigkeit, den Humor und die Authentizität, die Bobbi Brown auszeichnen. Sie ist seit langem für ihren schnellen Verstand und ihren mühelos gepflegten Stil bekannt“, so Lahnie Strange, Senior Vice President und General Manager von Bobbi Brown Cosmetics. „Sie hat so viel erreicht und geht dennoch mit Humor und Selbstbewusstsein an alles heran. Diese Ausgewogenheit spiegelt perfekt wider, wie wir bei Bobbi Brown Schönheit sehen: selbstbewusst, modern und niemals überkompliziert. “

Die Partnerschaft wird sich über soziale, digitale und Einzelhandelskanäle erstrecken und exklusive Einblicke hinter die Kulissen, Geschichten aus Saras Sicht und eine fortgesetzte Betonung von Produkten bieten, die Frauen dabei unterstützen, sich selbstbewusst und gepflegt zu fühlen – ganz mühelos.

Folgen Sie @BobbiBrown und @SaraFoster, um mehr über die Partnerschaft zu erfahren.

Über Sara Foster

Sara Foster ist Komikerin, Produzentin und Unternehmerin. Sie ist Mitbegründerin des zeitgenössischen Modelabels Favorite Daughter, Co-Moderatorin des preisgekrönten Podcasts The World’s First Podcast und ausführende Produzentin der gefeierten Netflix-Serie Nobody Wants This. Die Serie wurde für die Golden Globes, Emmys und Critics Choice Awards nominiert und ist Preisträgerin der AFI Awards. Nach dem Erfolg der ersten Staffel unterzeichnete Foster zusammen mit ihrer Schwester Erin einen Rahmenvertrag mit 20th Television, einem Unternehmen der Disney-Gruppe, um neue Projekte zu entwickeln. Neben ihrer Arbeit in der Unterhaltungs- und Modebranche ist Foster Mitbegründerin von Oversubscribed Ventures, einem Fonds, der in führende Verbraucher- und Technologiemarken investiert. Im Oktober 2025 wurde sie zur globalen Botschafterin für Bobbi Brown Cosmetics ernannt.

Über Bobbi Brown

MÜHELOSES MAKE-UP. NATÜRLICHE SCHÖNHEIT.

Gegründet 1991 von einer New Yorker Visagistin, haben wir dazu beigetragen, das Gesicht der Schönheit zu verändern, mit einem natürlichen Ansatz für Make-up, der alle dazu ermutigt, nicht nur sie selbst zu sein, sondern auch zu ihrem Aussehen zu stehen.

Und obwohl unsere Wurzeln in der Kunst liegen, war unser Ziel immer die Einfachheit. Alltagsgerechte Produkte, genau die richtigen Farbtöne und mühelose Routinen, die Ihre Schönheit unterstreichen. Denn es sollte reichen, nur ein paar Produkte zu kombinieren, um sich gut zu fühlen.

