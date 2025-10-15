-

Gurobi anuncia a GRID Inc. como nuevo socio estratégico

La colaboración impulsará la tecnología de optimización matemática en los sectores de energía e infraestructura social.

BEAVERTON, Oregón--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, líder en tecnología de inteligencia de decisiones, anunció hoy una nueva alianza con GRID Inc., una empresa de optimización de inteligencia artificial que se especializa en soluciones de infraestructura.

GRID es una empresa de rápido crecimiento que desarrolla soluciones de optimización de inteligencia artificial para el sector de infraestructura. Tras su transición del negocio de energías renovables a la inteligencia artificial, la empresa fue seleccionada por el programa de apoyo a startups de NEDO y comenzó a cotizar exitosamente en el Mercado de Crecimiento de la Bolsa de Tokio en 2023. GRID aprovecha los gemelos digitales y el aprendizaje profundo para predecir y optimizar operaciones de planificación complejas, entre ellas enrutamiento de redes de transmisión y programación de instalaciones de generación eléctrica, para contribuir a la eficiencia y la descarbonización de la infraestructura.

La asociación combina la experiencia de GRID en inteligencia artificial y gemelos digitales con la tecnología avanzada del solver de Gurobi, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de optimización en los sectores de energía e infraestructura social, y de ofrecer operaciones más eficientes y sostenibles.

