Cloudflare kooperiert mit führenden Zahlungsunternehmen, um den agentischen Handel sicher zu machen und zu unterstützen

SAN FRANCISCO, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, hat heute seine Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Zahlungsdienstleistern bekannt gegeben, um eine Authentifizierungsebene für den agentischen Handel bereitzustellen. Bei dieser branchenweiten Kooperation wird das Web Bot Auth Protocol verwendet, das es KI-Agenten ermöglicht, bei Millionen von Händlern weltweit einzukaufen.

Das neue Trusted Agent Protocol ist aus einer Zusammenarbeit von Cloudflare und Visa hervorgegangen. Es ermöglicht Zahlungsnetzwerken die Integration von Web Bot Auth und bietet Händlern die Möglichkeit, sicher und transparent mit der nächsten Generation von KI-gestützten Einkaufsagenten zu interagieren. Visa integriert diese neuen Protokolle und Funktionen in seine agentische Zahlungsplattform Visa Intelligent Commerce. Außerdem kooperiert Cloudflare mit Mastercard und American Express, um Web Bot Auth zu nutzen. Mastercard integriert Web Bot Auth in Mastercard Agent Pay, sodass Händler vertrauenswürdige Agenten identifizieren und auf unkomplizierte Weise sichere und personalisierte Agentic Commerce-Erlebnisse anbieten können. Auch American Express wird Web Bot Auth für sein agentisches Handelsprogramm nutzen. KI-Agenten, die mit dem Cloudflare Agents SDK entwickelt wurden, werden schon bald dazu in der Lage sein, diese Protokolle zu nutzen und autonom bei Millionen von Händlern weltweit einzukaufen.

Agentic Commerce ist eine neue Variante des Onlineshoppings, bei der KI-Agenten als persönliche Einkäufer im Auftrag des Verbrauchers tätig werden und den gesamten Kaufprozess von Anfang bis Ende abwickeln. Er schafft ungeahnte Möglichkeiten für Verbraucher und Händler, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Händler benötigen nun robuste Systeme, um zuverlässig zwischen vertrauenswürdigen KI-Agenten und bösartigen Bots zu unterscheiden und zugleich ihren Kunden ein nahtloses Erlebnis zu bieten.

Nutzung von Web Bot Auth für den agentischen Handel

Web Bot Auth, das Anfang dieses Jahres vorgestellt wurde, bietet eine Möglichkeit für Bots und Agenten, sich zu authentifizieren, und kann nun für den agentischen Handel verwendet werden. Mithilfe des Trusted Agent Protocol können Händler die Identität und Absicht des Agentendatenverkehrs feststellen und jede Zahlungsmethode eines Agenten – Kreditkarte, Debitkarte, Kryptowährung und andere – sicher akzeptieren. Durch seine Kompatibilität und Interoperabilität mit allen wichtigen agentischen Frameworks bildet Web Bot Auth eine Authentifizierungsschicht, die Händlern und Entwicklern eine sichere Unterstützung des agentischen Handels im Internet ermöglicht.

„Die Zukunft des Handels ist agentisch. Cloudflare schafft dafür eine vertrauenswürdige Grundlage“, erklärt Stephanie Cohen, Chief Strategy Officer bei Cloudflare. „Wir helfen Entwicklern, Händlern und Zahlungsdienstleistern dabei, innovative Lösungen zu entwickeln. Dabei betrachten wir Sicherheit nicht als Zusatzfunktion, sondern integrieren sie von Anfang an in das Design. Mit unserem globalen Netzwerk sind wir auf einzigartige Weise positioniert, um Vertrauensprotokolle zu implementieren, mit denen KI-Agenten sichere Transaktionen ausführen und so eine neue Ära des digitalen Handels für alle einläuten können.“

„Die ersten KI-Agenten führen bereits Transaktionen im Namen von Verbrauchern durch und läuten eine neue Ära des Handels ein, die Vertrauen, Transparenz, Sicherheit und Zusammenarbeit innerhalb der Branche erfordert“, so Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer bei Visa. „Händler sollten nicht vor die Wahl gestellt werden, entweder Bots zu blockieren oder echte Kunden zu bedienen – das Trusted Agent Protocol hilft dabei, dieses Problem zu überwinden.“

„Agenten besitzen das Potenzial, ein wesentlich nahtloseres Einkaufserlebnis bereitzustellen. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn die Agenten vertrauenswürdig sind und die Händler über die notwendigen Tools verfügen, um diese neue Ära des Handels problemlos zu unterstützen“, so Jorn Lambert, Chief Product Officer bei Mastercard. „Zusammen mit Branchenakteuren wie Cloudflare vereinfachen wir die Agentenüberprüfung für Händler und sorgen für einen einheitlichen Ansatz für den agentischen Handel, der skalierbar, sicher und weit verbreitet ist.“

„American Express freut sich darauf, das Web Bot Auth Protocol von Cloudflare zu nutzen, um Händlern dabei zu helfen, vertrauenswürdige Agenten zu identifizieren und sichere Agent-Commerce-Erlebnisse zu bieten“, so Luke Gebb, EVP und Leiter für globale Innovation bei American Express. „Vertrauen und Verantwortlichkeit stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Diese Partnerschaft ist Ausdruck unseres kontinuierlichen Einsatzes für Sicherheit und Vertrauen bei jeder digitalen Interaktion.“

Folgende Partner haben Feedback zur Nutzung von Web Bot Auth für den agentischen Handel gegeben und werden das Framework gemeinsam weiterentwickeln: Adyen, Checkout.com, Circle, Fiserv, Microsoft, Nuvei, Shopify, Webflow und Worldpay.

Sichere Verbindung zwischen Agent und Händler

Cloudflare und Zahlungsdienstleister werden bei der Einführung von agentischem Handel auf Web Bot Auth setzen. Auf diese Weise können Händler legitimen KI-Agenten Zugriff gewähren und zugleich betrügerischen Datenverkehr an der Vordertür stoppen. Händler werden dazu in der Lage sein:

Kundenabsichten zu verstehen – Agenten können kommunizieren und ihre Absichten prüfen, um Produktdetails zu erfassen oder ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erwerben.

– Agenten können kommunizieren und ihre Absichten prüfen, um Produktdetails zu erfassen oder ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erwerben. Persönliche Kundenbeziehungen zu pflegen – Händler können herausfinden, ob ein Kunde bereits ein Konto oder eine Kaufhistorie hat, selbst wenn ein Mitarbeiter den Kauf im Namen des Kunden tätigt.

– Händler können herausfinden, ob ein Kunde bereits ein Konto oder eine Kaufhistorie hat, selbst wenn ein Mitarbeiter den Kauf im Namen des Kunden tätigt. Zahlungen von Agenten zu verarbeiten – Agenten können verschiedene Zahlungsmethoden verwenden, darunter Kredit-, Debit- und Kryptokarten sowie weitere Zahlungsmittel, um einen Kauf zu tätigen.

Cloudflare hat auch an offenen Protokollen wie dem Agent Payments Protocol mitgewirkt, den Cloudflare NET Dollar eingeführt und gründet derzeit zusammen mit Coinbase die x402 Foundation. All diese Aktivitäten tragen dazu bei, den agentischen Handel im Internet zu beschleunigen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare – von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

