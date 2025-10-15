Bobbi Brown Cosmetics宣布Sara Foster加入其全球品牌大使之列

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Bobbi Brown Cosmetics歡欣宣布演員、企業家以及播客主持人Sara Foster為最新全球大使。雙方將展開長期合作關係，響應該品牌「輕簡美妝」(Effortlessly Put-Together) 的號召，倡導透過輕簡工作即可呈現自信的不變真理。

Sara以犀利的幽默感、親和坦率與對美感的現代詮釋為人所知，已成為一人扛起多重角色的忙碌女性在生活中追求平衡的代言人。她身兼服飾品牌「Favorite Daughter」共同創辦人、熱門播客節目《The World’s First Podcast》主持人、Netflix《Nobody Wants This》執行製作人以及慈母等多重角色，切身實踐Bobbi Brown所鼓吹的「貼近真實生活的真實美感」(real beauty that works for real life)。

「Bobbi Brown一向歌詠真女人和真粹美感，這是它吸引我投入這項合作關係的原因。」Sara Foster說，「它的產品易用可靠，讓我們對自己的肌膚充滿自信。」

Sara為該品牌所做的第一場宣傳活動「輕簡美妝」(Effortlessly Put-Together) 於2025年10月在全球各地登場，主打Bobbi Brown最受歡迎的產品：持久眼影膏、肌膚修護棒和豐盈唇部精華素。這場宣傳活動以希望能夠在短短數分鐘內完成美妝工作的女性為對象，主訴Sara直截了當、輕簡從容的美妝風格。

「Sara體現了Bobbi Brown的精神：輕鬆、幽默、真摯。長期以來，她機智與信手拈來的精緻形象廣植人心。」Bobbi Brown Cosmetics資深副總裁暨總經理Lahnie Strange說，「她的成就驚人，卻是透過幽默與自我意識取得的，兩者間的平衡正是Bobbi Brown美妝精神的忠實寫照：自信、現代、絕不過度堆砌。」

這份合作關係將跨社交媒體、數位平台與零售管道發布獨家幕後花絮、由Sara發聲，不斷宣傳讓女性輕鬆感受自信和完整的產品。

追蹤@BobbiBrown和@SaraFoster，瞭解這場合作關係的最新動向。

關於Sara Foster

喜劇演員、製作人和企業家Sara Foster是當代時尚品牌Favorite Daughter的共同創辦人、獲獎播客節目《The World’s First Podcast》的共同主持人，以及廣受好評的Netflix影集《Nobody Wants This》的執行製作人。該劇集曾獲金球獎、艾美獎、評論家選擇獎提名，並獲得美國電影學會獎 (AFI)。在第一季大獲成功後，Foster與妹妹Erin與迪士尼旗下的20th Television簽署了一份全面協議以開發新的節目。除了娛樂和時尚領域的工作外，Foster還共同創立了Oversubscribed Ventures，這是一支投資一流消費和科技品牌的基金。她在2025年10月獲Bobbi Brown Cosmetics任命為全球大使。

關於Bobbi Brown

輕簡美妝，自然煥彩。

我們是由一位紐約美妝藝術大師在1991年創辦的品牌，用自然手法轉換美的面貌，號召人人在忠於內在自我的同時，也要掌握外在形象。

我們以藝術為出發點，但始終以輕簡為目標。我們以耐用的產品、恰到好處的色調以及輕鬆的日常護理，為您美麗加分。只需要搭配幾件產品，即可擁有完美妝容。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。