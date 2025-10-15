-

Bobbi Brown Cosmetics宣布Sara Foster加入其全球品牌大使之列

雙方將合作頌揚輕簡美妝呈現的真我、自信與美感。

original

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Bobbi Brown Cosmetics歡欣宣布演員、企業家以及播客主持人Sara Foster為最新全球大使。雙方將展開長期合作關係，響應該品牌「輕簡美妝」(Effortlessly Put-Together) 的號召，倡導透過輕簡工作即可呈現自信的不變真理。

Sara以犀利的幽默感、親和坦率與對美感的現代詮釋為人所知，已成為一人扛起多重角色的忙碌女性在生活中追求平衡的代言人。她身兼服飾品牌「Favorite Daughter」共同創辦人、熱門播客節目《The World’s First Podcast》主持人、Netflix《Nobody Wants This》執行製作人以及慈母等多重角色，切身實踐Bobbi Brown所鼓吹的「貼近真實生活的真實美感」(real beauty that works for real life)。

「Bobbi Brown一向歌詠真女人和真粹美感，這是它吸引我投入這項合作關係的原因。」Sara Foster說，「它的產品易用可靠，讓我們對自己的肌膚充滿自信。」

Sara為該品牌所做的第一場宣傳活動「輕簡美妝」(Effortlessly Put-Together) 於2025年10月在全球各地登場，主打Bobbi Brown最受歡迎的產品：持久眼影膏、肌膚修護棒和豐盈唇部精華素。這場宣傳活動以希望能夠在短短數分鐘內完成美妝工作的女性為對象，主訴Sara直截了當、輕簡從容的美妝風格。

「Sara體現了Bobbi Brown的精神：輕鬆、幽默、真摯。長期以來，她機智與信手拈來的精緻形象廣植人心。」Bobbi Brown Cosmetics資深副總裁暨總經理Lahnie Strange說，「她的成就驚人，卻是透過幽默與自我意識取得的，兩者間的平衡正是Bobbi Brown美妝精神的忠實寫照：自信、現代、絕不過度堆砌。」

這份合作關係將跨社交媒體、數位平台與零售管道發布獨家幕後花絮、由Sara發聲，不斷宣傳讓女性輕鬆感受自信和完整的產品。

追蹤@BobbiBrown和@SaraFoster，瞭解這場合作關係的最新動向。

關於Sara Foster

喜劇演員、製作人和企業家Sara Foster是當代時尚品牌Favorite Daughter的共同創辦人、獲獎播客節目《The World’s First Podcast》的共同主持人，以及廣受好評的Netflix影集《Nobody Wants This》的執行製作人。該劇集曾獲金球獎、艾美獎、評論家選擇獎提名，並獲得美國電影學會獎 (AFI)。在第一季大獲成功後，Foster與妹妹Erin與迪士尼旗下的20th Television簽署了一份全面協議以開發新的節目。除了娛樂和時尚領域的工作外，Foster還共同創立了Oversubscribed Ventures，這是一支投資一流消費和科技品牌的基金。她在2025年10月獲Bobbi Brown Cosmetics任命為全球大使。

關於Bobbi Brown

輕簡美妝，自然煥彩。

我們是由一位紐約美妝藝術大師在1991年創辦的品牌，用自然手法轉換美的面貌，號召人人在忠於內在自我的同時，也要掌握外在形象。

我們以藝術為出發點，但始終以輕簡為目標。我們以耐用的產品、恰到好處的色調以及輕鬆的日常護理，為您美麗加分。只需要搭配幾件產品，即可擁有完美妝容。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

EILEEN DAUTRUCHE edautruc@estee.com

Industry:

The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

EILEEN DAUTRUCHE edautruc@estee.com

More News From The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies在巴黎設立全球香水工坊，加快香水藝術的下一代創新

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)在法蘭西共和國總統埃Emmanuel Macron先生的鼎力支援下，今日宣布在巴黎Volney街的新香水之家(La Maison des Parfums)內設立香水工坊(Fragrance Atelier)。這個新成立的全球創新中心將全面專注於世界一流香水專業知識、先進技術和尖端能力，加快實現公司在奢華和頂級香水領域的策略雄心。植根于Estée Lauder夫人的開創性願景和她對香水的畢生熱情，該工坊的開幕代表公司長期致力於香水卓越工藝的重要里程碑。 The Estée Lauder Companies總裁兼執行長Stéphane de La Faverie表示：「我們非常驕傲和興奮能在巴黎設立香水工坊。憑藉我們卓越的創意和創新傳統，該工坊將推動我們在這個充滿活力的品類中的未來成長——匯聚世界一流專業知識、尖端技術和香水藝術，加快我們整個產品組合的創新。在這個香水發源地，我們的團隊將融合最先進的技術、資料驅動的智慧和嗅覺專業知識，為全球消費者...

The Estée Lauder Companies公布「BEAUTY&YOU India 2025」得獎者名單，表揚下世代美妝企業家

紐約 & 印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) 昨天公布「BEAUTY&YOU India 2025」得獎者名單。本計畫今年得到印度政府「Startup India」專案與成立合作夥伴Nykaa的支持，表彰重新構思印度美妝未來的後起之秀。 The Estée Lauder Companies總裁暨執行長Stéphane de La Faverie說：「我們推出BEAUTY&YOU計畫的時候，懷抱著一個單純但強大的願景——發掘並支持放眼長遠、推動印度美妝產業的企業家。今年的得獎者表現出驚人的創意、抱負和創造力，足以形塑這個全球最具動能的市場。The Estée Lauder Companies很榮幸能夠支持這些大膽的企業家新秀，改寫印度及更廣大地區的美妝未來。」 「BEAUTY&YOU India」計畫自從2022推出以來，已成長為一座備受印度美妝產業推崇的平台。過去四屆活動吸引了來自印度與世界各地150多座城市的近2500位申請者，大多數都是女性企...

ARAMIS全球大使Dwyane Wade在紐約時裝周期間慶祝新香水發表

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 傳統男士香水品牌ARAMIS在紐約時裝周期間與全球大使Dwyane Wade正式推出全新香水Intuition。 這場慶祝活動以一場沉浸式快閃體驗拉開帷幕，地點位於紐約市代表性的高架公園(High Line)。賓客們透過嗅覺、聽覺與設計元素探索這款香水背後的故事。Dwyane Wade攜妻子、演員Gabrielle Union親臨這場互動活動。 下午稍晚，Wade在布魯明戴爾59街門市參與了一場關於個人儀容、香水與現代男性氣質的深度對話。該對話由Mike Muse主持，Wade的長期理髮師兼好友Donato Smith也參與其中。布魯明戴爾的頂級客戶獲得了與Dwyane Wade面對面交流的機會。Wade已從史上最成功的得分後衛之一，蛻變為備受推崇的多重身分者——集製片人、慈善家、宣導者與企業家于一身。 關於ARAMIS 1963年，ARAMIS由Estée Lauder夫人創立。她是一位開拓進取的企業家，也是以其名字命名的化妝品公司富有遠見的創辦人。ARAMIS旨在成為全球最優雅的男士古龍水。它精緻獨特，具有經典的男性氣...
Back to Newsroom