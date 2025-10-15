Bobbi Brown Cosmetics annuncia Sara Foster come ambasciatrice globale del brand

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Bobbi Brown Cosmetics è orgogliosa di annunciare che l'attrice, imprenditrice e conduttrice di podcast Sara Foster è la sua nuova ambasciatrice globale: inizia così una partnership a lungo termine che metterà in risalto la campagna “Effortlessly Put-Together” del marchio e celebrerà la sua filosofia senza tempo di fiducia attraverso la semplicità.

Nota per il suo umorismo tagliente, la sua schiettezza e la sua visione moderna della bellezza, Sara è diventata una voce per le donne che cercano equilibrio in una vita frenetica e multiforme. Co-fondatrice del marchio di moda Favorite Daughter, co-conduttrice del podcast di successo The World's First Podcast, produttrice esecutiva di Nobody Wants This di Netflix e madre devota, incarna la filosofia di Bobbi Brown: la vera bellezza che funziona nella vita reale.

