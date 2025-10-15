-

Bobbi Brown Cosmetics annuncia Sara Foster come ambasciatrice globale del brand

La partnership celebra l'autenticità, la sicurezza e la bellezza di un look curato con naturalezza.

original

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Bobbi Brown Cosmetics è orgogliosa di annunciare che l'attrice, imprenditrice e conduttrice di podcast Sara Foster è la sua nuova ambasciatrice globale: inizia così una partnership a lungo termine che metterà in risalto la campagna “Effortlessly Put-Together” del marchio e celebrerà la sua filosofia senza tempo di fiducia attraverso la semplicità.

Nota per il suo umorismo tagliente, la sua schiettezza e la sua visione moderna della bellezza, Sara è diventata una voce per le donne che cercano equilibrio in una vita frenetica e multiforme. Co-fondatrice del marchio di moda Favorite Daughter, co-conduttrice del podcast di successo The World's First Podcast, produttrice esecutiva di Nobody Wants This di Netflix e madre devota, incarna la filosofia di Bobbi Brown: la vera bellezza che funziona nella vita reale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

EILEEN DAUTRUCHE edautruc@estee.com

Industry:

The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

EILEEN DAUTRUCHE edautruc@estee.com

More News From The Estée Lauder Companies Inc.

Riassunto: The Estée Lauder Companies apre il Fragrance Atelier globale a Parigi, accelerando l'innovazione nell'arte profumiera di nuova generazione

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), sotto gli auspici del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, oggi ha annunciato l'apertura del suo Fragrance Atelier nella sua nuova La Maison des Parfums in Rue Volney, a Parigi. Questo centro innovativo globale appena inaugurato è interamente dedicato alle conoscenze di livello mondiale in materia di profumeria, alle tecnologie avanzate e alle capacità all'avanguardia e accelererà le ambizioni strategiche dell'...

Riassunto: The Estée Lauder Companies annuncia i vincitori di BEAUTY&YOU India 2025, una celebrazione della generazione futura di imprenditori della bellezza

NEW YORK e MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ha annunciato ieri i vincitori di BEAUTY&YOU India 2025. Il programma di quest'anno, supportato da Startup India del Governo indiano e dal partner di lancio Nykaa, ha messo in evidenza i talenti emergenti che stanno reinventando il futuro della bellezza in India. Stéphane de La Faverie, Presidente e CEO, The Estée Lauder Companies ha dichiarato: "Quando abbiamo lanciato BEAUTY&YOU, la nostra idea era s...

Riassunto: L'ambasciatore globale di ARAMIS, Dwyane Wade, celebra il lancio della nuova fragranza durante la New York Fashion Week

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Lo storico marchio di fragranze da uomo, ARAMIS, ha ufficialmente lanciato il suo nuovo profumo, Intuition, con l'ambasciatore globale del marchio, Dwyane Wade, durante la New York Fashion Week. La celebrazione è partita con un coinvolgente pop-up store sulla iconica High Line di New York City, dove gli ospiti hanno esplorato la storia dietro la fragranza attraverso profumi, suoni e design. Dwyane Wade è apparso personalmente all'evento interattivo, accompagnato dalla...
Back to Newsroom