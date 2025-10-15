El éxito de ventas del Cessna Citation Latitude Reach sigue creciendo con el primer pedido en Argentina

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT) anunció el primer pedido de su exitoso modelo Cessna Citation Latitude en Argentina. La aeronave, cuya popularidad sigue creciendo, fue encargada por Jet Clipper S.A., cliente habitual de Citation y operador chárter en Argentina que también brinda servicios en Uruguay y Paraguay. Se espera que la entrega se realice en el año 2026.

"En una región donde el tiempo y el acceso son fundamentales, el alcance y las capacidades en pistas cortas del Citation Latitude permiten a los clientes llegar a destinos remotos de forma rápida y eficiente", afirmó Marcelo Moreira, vicepresidente de Ventas para Latinoamérica. "El Latitude respaldará las operaciones actuales de los clientes al ofrecer el equilibrio perfecto entre el rendimiento y la comodidad que se espera de un jet ejecutivo Cessna Citation".

Las aeronaves Cessna y Beechcraft suman más de 1400 aviones ejecutivos y 2200 turbopropulsores en América Latina. Argentina cuenta con casi 75 Cessna Citations y más de 100 Beechcraft King Airs. Tiene la segunda base instalada más grande de aeronaves Beechcraft King Air serie B200 en América Latina.

"Llevamos volando con aviones Citation desde el año 2012. Nuestra empresa comenzó con un Citation Mustang, seguido de un Citation M2, luego un Citation CJ3+ y ahora nuestra joya actual, el Citation Latitude", dijo Ángel Zaninovich, presidente de Jet Clipper S.A. "Cada actualización aporta nuevas ventajas sin necesidad de cambiar la filosofía básica de los aviones Citation: ser rápidos, sencillos, confiables, asequibles y ofrecer un sistema de apoyo muy eficiente en todo el mundo. El Latitude es perfecto para el sur de América, ya que está a solo una escala de Estados Unidos y muchos otros destinos. Estamos orgullosos de ser los propietarios de este nuevo jet y esperamos disfrutarlo cuando lo recibamos el próximo año".

Con una cabina con piso plano y espacio suficiente para nueve pasajeros, la aeronave puede volar sin escalas entre destinos como Buenos Aires (Argentina) y Quito (Ecuador); Córdoba (Argentina) y Medellín (Colombia); São Paulo (Brasil) y Oranjestad (Aruba); y Lima (Perú) y Jacksonville (Florida). El Latitude es la opción preferida de los clientes para una amplia gama de operaciones, incluidos viajes corporativos, vuelos chárter, viajes personales, ambulancia aérea, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), transporte utilitario, estudios aéreos, inspección de vuelos, entrenamiento y muchas otras misiones especializadas.

El jet ejecutivo mediano Citation Latitude, que tiene un alcance de 2700 millas náuticas (5000 km) a una velocidad de crucero alta para cuatro pasajeros, se distingue de la competencia por su combinación de comodidad y eficiencia. La longitud de pista de despegue líder en su clase, de 1091 metros, le ofrece a los operadores un mayor alcance desde pistas cortas. En el interior, el Citation Latitude ofrece una experiencia inigualable con la cabina más abierta, espaciosa, luminosa y refinada de su categoría. Con un piso plano y una altura de cabina de 1,83 metros, la innovación abunda con características excepcionales diseñadas en todo el avión.

Inspiramos la travesía del vuelo. Por más de 95 años, Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc., ha impulsado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y entregar la mejor experiencia de aviación para nuestros clientes. Con un rango que incluye todo desde jets comerciales, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta misiones especiales, entrenamiento militar y productos de defensa, Textron Aviation tiene la gama de productos de aviación más versátil y completa del mundo y una fuerza de trabajo que ha producido más de la mitad de las aeronaves de aviación general del mundo. Clientes en más de 170 países confían en nuestro rendimiento legendario, fiabilidad y versatilidad, junto con nuestra confiable red global de atención al cliente, para conseguir vuelos asequibles y flexibles.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems.

