Bobbi Brown Cosmetics kondigt Sara Foster aan als Global Brand Ambassador

Partnership viert authenticiteit, zelfvertrouwen en de schoonheid van moeiteloos verzorgd zijn.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Bobbi Brown Cosmetics is trots om actrice, onderneemster en podcastpresentatrice Sara Foster aan te kondigen als haar nieuwste Global Ambassador. Dit markeert het begin van een langdurige samenwerking die de aandacht vestigt op de campagne ‘Effortlessly Put-Together’ van het merk en haar tijdloze filosofie van zelfvertrouwen door eenvoud viert.

Sara staat bekend om haar scherpe humor, herkenbare openhartigheid en moderne kijk op schoonheid. Ze is een stem geworden voor vrouwen die op zoek zijn naar balans in hun drukke, veelzijdige leven. Als medeoprichtster van het modelabel Favorite Daughter, medepresentatrice van de populaire podcast The World's First Podcast, uitvoerend producent van Netflix' Nobody Wants This en toegewijde moeder belichaamt ze het ethos van Bobbi Brown: echte schoonheid die werkt in het echte leven.

