Bobbi Brown Cosmetics annonce la nomination de Sara Foster au poste d'ambassadrice internationale de la marque

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Bobbi Brown Cosmetics est fière d'annoncer que l'actrice, entrepreneuse et animatrice de podcast Sara Foster est sa nouvelle ambassadrice internationale. Cela marque le début d'un partenariat à long terme qui mettra en avant la campagne « Effortlessly Put-Together » (Une beauté naturelle) de la marque et célébrera sa philosophie intemporelle de confiance en soi à travers la simplicité.

Reconnue pour son humour incisif, sa franchise attachante et sa vision moderne de la beauté, Sara est devenue la porte-parole des femmes qui recherchent l'équilibre dans leur vie trépidante et multiforme. Cofondatrice de la marque de mode Favorite Daughter, coanimatrice du podcast à succès The World's First Podcast, productrice exécutive de la série Netflix Nobody Wants This et mère dévouée, elle incarne la philosophie de Bobbi Brown : une beauté authentique qui s'adapte à la vie réelle.

« Bobbi Brown a toujours célébré les femmes authentiques et la beauté naturelle, et c'est ce qui m'a attirée vers ce partenariat », a déclaré Sara Foster. « Les produits sont faciles à utiliser, fiables et vous permettent de vous sentir bien dans votre peau. »

La première campagne de Sara sera lancée au niveau international en octobre 2025 – Effortlessly Put-Together – et mettra en avant trois des produits les plus appréciés de Bobbi Brown : le stick ombre à paupières longue tenue, le stick correcteur de teint et le sérum repulpant pour les lèvres. Conçue pour les femmes qui souhaitent être impeccables en quelques minutes, la campagne reflète l'approche simple et sans chichis de Sara en matière de beauté.

« Sara incarne la simplicité, l'humour et l'authenticité qui caractérisent Bobbi Brown. Elle est connue depuis longtemps pour son esprit vif et son sens du style naturellement raffiné », a déclaré Lahnie Strange, vice-présidente senior et directrice générale de Bobbi Brown Cosmetics. « Elle a accompli tant de choses, mais elle aborde tout cela avec humour et conscience de soi, et cet équilibre reflète parfaitement notre conception de la beauté chez Bobbi Brown : confiante, moderne et jamais trop compliquée. »

Ce partenariat s'étendra aux réseaux sociaux, aux canaux numériques et aux points de vente, avec du contenu exclusif sur les coulisses, des récits racontés par Sara et une attention constante accordée aux produits qui permettent aux femmes de se sentir confiantes et élégantes – sans effort.

Suivez @BobbiBrown et @SaraFoster pour en savoir plus sur le partenariat.

À propos de Sara Foster

Sara Foster est une actrice comique, productrice et entrepreneure. Elle est la cofondatrice de la marque de mode contemporaine Favorite Daughter, coréalisatrice du balado primé The World’s First Podcast, et productrice exécutive de la série à succès de Netflix Nobody Wants This. Cette série a été nommée aux Golden Globes, aux Emmy Awards, aux Critics Choice Awards et a été honorée par les AFI Awards. À la suite du succès de la première saison, Foster et sa sœur Erin ont signé une entente globale avec 20th Television, sous l’égide de Disney, afin de développer de nouveaux projets. En plus de ses activités dans le domaine du divertissement et de la mode, Foster a cofondé Oversubscribed Ventures, un fonds d’investissement misant sur des marques phares des secteurs de la consommation et de la technologie. En octobre 2025, elle a été nommée ambassadrice mondiale de Bobbi Brown Cosmetics.

À propos de Bobbi Brown

MAQUILLAGE SIMPLE. BEAUTÉ NATURELLE.

Fondée en 1991 par une maquilleuse new-yorkaise, notre marque a contribué à révolutionner l'univers de la beauté grâce à une approche naturelle du maquillage qui encourage chacun à être soi-même, mais aussi à assumer pleinement son apparence.

Et bien que nos racines soient ancrées dans l'art, notre objectif a toujours été la simplicité. Des produits adaptés à la vie quotidienne, des teintes parfaitement assorties et des routines faciles qui mettent en valeur votre beauté. Parce qu'il suffit de quelques produits pour se sentir bien dans sa peau.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.