NetApp transforma la nube empresarial con Google Cloud

La plataforma de datos NetApp permite que cualquier modelo de IA, ya sea local o en cualquier nube pública importante, acceda de forma segura a todos los datos de un cliente, sin necesidad de moverlos entre entornos. Las nuevas capacidades de almacenamiento en caché integradas en Google Cloud NetApp Volumes permiten un acceso fluido a esa base de datos unificada, junto con nuevas integraciones avanzadas con Gemini Enterprise, lo que permite a los clientes romper los silos, eliminar la complejidad y acelerar su transición hacia la IA.

"Con las mejoras introducidas en Google Cloud NetApp Volumes, incluida la incorporación de capacidades de almacenamiento en bloques, ofrecemos a las empresas mayor flexibilidad y potencia, sin añadir complejidad", afirma Pravjit Tiwana, vicepresidente sénior y director general de Almacenamiento y Servicios en la Nube de NetApp. "Estas actualizaciones suponen un importante avance. Nuestros clientes se beneficiarán de un rendimiento constante con baja latencia, una gestión de datos mejorada con funciones como instantáneas y replicación, y la simplicidad operativa de gestionar tanto el almacenamiento de archivos como el de bloques, todo ello desde el servicio NetApp Volumes".

Entre las nuevas capacidades de NetApp Volumes se incluyen las siguientes:

Mayor unificación de datos con capacidades de bloque: con la incorporación de capacidades de bloque a NetApp Volumes, el nivel de servicio Flex ahora admite almacenamiento unificado con los protocolos NAS (NFS/SMB) y SAN (iSCSI). La incorporación de la compatibilidad con bloques iSCSI al servicio de almacenamiento de archivos existente abre nuevas oportunidades de mercado para que las empresas utilicen Google Cloud para sus aplicaciones empresariales, como el alojamiento de entornos virtualizados y la gestión de bases de datos. Esta capacidad ya está disponible para los clientes que así lo soliciten.

los clientes ahora pueden utilizar los datos almacenados en NetApp Volumes como fuente nativa para aplicaciones de IA con el fin de crear agentes de IA a medida sin necesidad de contar con un código personalizado ni canalizaciones RAG. La estrecha integración entre plataformas de IA como las aplicaciones de IA y almacenes de datos como NetApp Volumes permite a las empresas incorporar datos específicos del contexto procedentes de fuentes fiables y verificadas, lo que mejora de manera significativa la calidad y la fiabilidad de los resultados generados por la IA. Esta función ya está disponible en versión preliminar para los clientes que lo soliciten. Espacio de nombres global unificado mejorado: ahora las empresas pueden unificar sin problemas sus datos globales en la nube y en las instalaciones locales en Google Cloud con las nuevas capacidades FlexCache de NetApp Volumes. La misma capacidad también puede ampliar sus cargas de trabajo locales, como la automatización del diseño electrónico. Esto permite que los datos almacenados en otros sistemas de almacenamiento basados en ONTAP en los centros de datos de los clientes o en múltiples nubes sean visibles y editables al instante en un entorno NetApp Volumes, pero con una transferencia granular de los datos solo cuando se solicite. De este modo, se puede acceder sin problemas a todos los datos de la nube híbrida de un cliente en Google Cloud. Además, las empresas pueden migrar datos e instantáneas sin esfuerzo entre entornos utilizando SnapMirror, lo que admite casos de uso híbridos como la migración a la nube, la recuperación ante desastres y el equilibrio de la carga de trabajo entre entornos.

"Nuestra colaboración con NetApp se basa en un compromiso compartido con la innovación y el éxito de los clientes", afirmó Sameet Agarwal, vicepresidente y director general de Almacenamiento de Google Cloud. "La infraestructura de datos con inteligencia integrada permite a las empresas llevar los datos adecuados al lugar adecuado para generar resultados útiles sin generar costos ni complejidades innecesarios. Al combinar la infraestructura global de Google Cloud y Vertex AI con la experiencia de NetApp en gestión de datos, brindamos soluciones integradas que ayudan a las empresas a transformar y acelerar su transición digital".

"Con el ritmo acelerado del cambio y la innovación, las empresas necesitan un acceso unificado a todos sus datos, independientemente de dónde se encuentren", afirma Dave McCarthy, vicepresidente de Investigación, Servicios en la nube y periféricos, Investigación de infraestructura mundial en IDC. "La plataforma de datos de NetApp es el primer almacenamiento unificado integrado de forma nativa en las nubes públicas más grandes del mundo, lo que permite a las empresas acceder de forma segura a todos sus datos, sin incurrir en retrasos ni costos derivados del traslado de datos".

Para obtener más información sobre el conjunto completo de nuevas capacidades de Google Cloud NetApp Volumes y otras actualizaciones de la cartera de NetApp, visite: https://www.netapp.com/product-updates

En NetApp INSIGHT 2025, que se celebrará en Las Vegas del 14 al 16 de octubre, NetApp ofrecerá sesiones y demostraciones en las que mostrará cómo está impulsando la transformación en todos los sectores. Siga las sesiones principales en: https://www.netapp.com/insight/

Acerca de NetApp

Durante más de tres décadas, NetApp ayudó a las organizaciones líderes mundiales a afrontar los cambios, desde el auge del almacenamiento empresarial hasta la era inteligente definida por los datos y la inteligencia artificial. Hoy en día, NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que ayuda a los clientes a convertir los datos en un catalizador para la innovación, la resiliencia y el crecimiento.

En el centro de esa infraestructura se encuentra la plataforma de datos de NetApp, una base unificada, inteligente y de nivel empresarial que conecta, protege y activa los datos en todas las nubes, cargas de trabajo y entornos. Basada en la potencia probada de NetApp ONTAP, nuestro software y sistema operativo líder en gestión de datos, y mejorada por la automatización a través de AI Data Engine y AFX, ofrece observabilidad, resiliencia e inteligencia a gran escala.

Diseñada para estar desagregada, la plataforma de datos de NetApp separa el almacenamiento, los servicios y el control para que las empresas puedan modernizarse con mayor rapidez, escalar de manera eficiente e innovar sin ataduras. Como única plataforma de almacenamiento empresarial integrada de forma nativa en las nubes más grandes del mundo, ofrece a las organizaciones la libertad de ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier lugar con un rendimiento, una gobernanza y una protección constantes.

Con NetApp, los datos siempre están listos: listos para defenderse de las amenazas, listos para impulsar la inteligencia artificial y listos para impulsar el próximo avance. Por eso las empresas más innovadoras del mundo confían en NetApp para convertir la inteligencia en una ventaja.

Obtenga más información en www.netapp.com o síganos en X, LinkedIn, Facebook, e Instagram.

NETAPP, el logotipo NETAPP y las marcas que se mencionan en www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de los nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.

