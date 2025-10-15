Le succès commercial du Cessna Citation Latitude Reach est constant avec une première commande en Argentine

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE : TXT), a annoncé la première commande de son best-seller Cessna Citation Latitude en Argentine. Cet avion, dont la popularité est constante, a été commandé par Jet Clipper S.A., un client de longue date de Citation, opérateur charter en Argentine couvrant également l'Uruguay et le Paraguay. Sa livraison est prévue pour 2026.

« Dans une région où le temps et l'accessibilité sont essentiels, l'autonomie et les capacités d'atterrissage sur piste courte du Citation Latitude permettent aux clients d'atteindre rapidement et efficacement des destinations éloignées », a déclaré Marcelo Moreira, vice-président des ventes pour l'Amérique latine. « Le Latitude soutiendra les opérations existantes des clients en offrant l'équilibre parfait entre performances et confort que l'on attend d'un jet d'affaires Cessna Citation. »

Les avions Cessna et Beechcraft représentent plus de 1 400 jets d'affaires et 2 200 turbopropulseurs en Amérique latine. L'Argentine compte près de 75 Cessna Citation et plus de 100 Beechcraft King Air. Elle possède la deuxième plus grande base installée d'avions Beechcraft King Air B200 en Amérique latine.

« Nous exploitons des Citation depuis 2012. Notre société a commencé avec un Citation Mustang, suivi d'un Citation M2, puis d'un Citation CJ3+ et maintenant notre joyau actuel, le Citation Latitude », a déclaré Angel Zaninovich, président de Jet Clipper S.A. « Chaque mise à jour apporte de nouveaux avantages sans modifier la philosophie de base des avions Citation : être rapides, simples, fiables, abordables et offrir un système d'assistance très efficace dans le monde entier. Le Latitude est parfait pour l'Amérique du Sud profonde, car il ne vous sépare que d'une seule escale des États-Unis ou de nombreuses autres destinations. Nous sommes fiers d'être les propriétaires de ce nouveau jet et nous sommes impatients de pouvoir en profiter dès sa livraison l'année prochaine. »

Avec une cabine à plancher plat et suffisamment d'espace pour accueillir neuf passagers, cet avion peut effectuer des vols sans escale entre des destinations telles que Buenos Aires (Argentine) et Quito (Équateur), Cordoba (Argentine) et Medellin (Colombie), São Paulo (Brésil) et Oranjestad (Aruba), ou encore Lima (Pérou) et Jacksonville (Floride). Le Latitude est le choix préféré des clients pour un large éventail d'opérations, notamment les voyages d'affaires, les vols charter, les voyages personnels, les ambulances aériennes, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), le transport utilitaire, les levés aériens, les inspections en vol, la formation et de nombreuses autres missions spécialisées.

À propos du Cessna Citation Latitude

Le Jet d’affaires de taille intermédiaire, le Citation Latitude offre une autonomie de 2 700 milles nautiques (5 000 km) à grande vitesse de croisière avec quatre passagers et se distingue par son confort et son efficacité. Sa distance de décollage de 1 091 m, la plus courte de sa catégorie, donne aux exploitants une plus grande latitude d’exploitation au départ de pistes courtes. À bord, il délivre une expérience inégalée avec la cabine la plus ouverte, la plus spacieuse, la plus lumineuse et la plus raffinée de sa catégorie. Doté d’un plancher plat et d’une hauteur sous plafond de six pieds, l’appareil regorge d’innovations et de caractéristiques remarquables.

À propos de Textron Aviation

Nous donnons des ailes à l’aventure aéronautique. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation, une société de Textron Inc., permet à ses talents collectifs des marques Beechcraft, Cessna et Hawker de concevoir et d’offrir aux clients la meilleure expérience aéronautique. Avec sa gamme exhaustive de jets d’affaires, de turbopropulseurs et de pistons haute performance, ses missions spéciales, ses entraîneurs militaires et ses produits de défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde. La main-d’œuvre de l’entreprise est à l’origine de plus de la moitié de tous les avions d’aviation générale dans le monde. Nos clients répartis dans plus de 170 pays s’appuient sur nos performances, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau fiable d’envergure mondiale de service à la clientèle pour des vols abordables, productifs et flexibles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques de premier plan, telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.textron.com.

