NetApp y Red Hat esfuerzan su colaboración para impulsar la modernización de las TI con Red Hat OpenShift Virtualization

SAN JOSÉ, California & RALEIGH, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, y Red Hat, el proveedor líder mundial de soluciones de código abierto, anunciaron hoy una ampliación de su colaboración para sumar aún más esfuerzos de desarrollo conjunto y acelerar la adopción de Red Hat OpenShift Virtualization en entornos locales y de nube pública. A través de esta colaboración mejorada, Red Hat y NetApp ayudan a los clientes a modernizar más fácilmente sus entornos de TI y a navegar con mayor confianza por las complejidades de la migración de cargas de trabajo nativas de la nube.

Un aspecto clave de la colaboración entre Red Hat y NetApp es la adopción mutua de las tecnologías de la otra empresa para mejorar los sistemas operativos y de TI de cada una. NetApp ejecuta ahora sus entornos de ingeniería de desarrollo y pruebas en Red Hat OpenShift Virtualization, la capacidad de virtualización que se ofrece en todas las versiones de Red Hat OpenShift, que permite un aprovisionamiento más rápido, una menor complejidad y una mayor agilidad. Al aprovechar Red Hat OpenShift Virtualization, el equipo de desarrollo de NetApp puede operar de manera más eficiente y ágil para acelerar los flujos de trabajo y también adaptarse para satisfacer las demandas futuras.

“Al igual que las soluciones de NetApp brindan a las empresas herramientas sencillas, escalables y potentes para impulsar el éxito, Red Hat OpenShift Virtualization nos permite innovar y ofrecer valor a los clientes con mayor rapidez”, afirma Dallas Olson, director comercial de NetApp. “Como socios de Red Hat desde hace mucho tiempo, hemos visto los resultados que su plataforma ofrece a nuestros clientes en común, y esperamos que sirva de base preparada para el futuro de nuestras propias operaciones“.

Con la infraestructura de datos inteligente creada por Red Hat, que aprovecha la tecnología de NetApp para impulsar sus operaciones globales de TI y desarrollo, se facilita la entrega de software más rápida y una mayor eficiencia operativa. Al utilizar NetApp ONTAP®, los equipos de TI de Red Hat pueden aprovisionar más rápidamente el almacenamiento para las cargas de trabajo de Red Hat OpenShift, proteger los datos críticos con funciones de seguridad y recuperación integradas, y gestionar más fácilmente las cargas de trabajo en entornos locales y en la nube.

“Para desarrollar, modernizar e implementar aplicaciones a escala de forma eficaz, las organizaciones necesitan una base de infraestructura nativa de la nube con un almacenamiento seguro, potente y eficiente”, afirma Mike Barrett, vicepresidente y gerente general de Hybrid Cloud Platforms de Red Hat. “Al unir la potencia de Red Hat OpenShift Virtualization con NetApp, podemos ofrecer una base de nube híbrida coherente con las capacidades de gestión de datos de nivel empresarial necesarias para lograr agilidad y flexibilidad de nube híbrida, al tiempo que se mantienen altos estándares de protección de datos. Nuestra colaboración con NetApp es un modelo de cómo los líderes tecnológicos pueden impulsar el valor mutuo y el éxito de los clientes”.

Impulso del éxito de los clientes con Red Hat OpenShift y NetApp

Basándose en su extensa colaboración, NetApp y Red Hat trabajan juntos para ofrecer soluciones escalables y seguras que ayuden a los clientes a modernizar sus cargas de trabajo locales y en entornos de nube híbrida:

Ampliación de la flexibilidad de la nube híbrida : con el fin de ampliar aún más la flexibilidad de la nube híbrida, NetApp y Red Hat presentaron nuevas soluciones potentes que combinan Red Hat OpenShift Virtualization con Amazon FSx para NetApp ONTAP y Red Hat OpenShift Service en AWS (ROSA), así como Google Cloud NetApp Volumes en OpenShift Dedicated en Google Cloud. Basándose en las integraciones existentes de FSx para NetApp ONTAP con ROSA y Google Cloud NetApp Volumes con OpenShift Dedicated en Google Cloud, que ya ayudan a los clientes a ejecutar cargas de trabajo con almacenamiento de nivel empresarial, estas nuevas ofertas amplían esas capacidades a las máquinas virtuales, lo que permite a las organizaciones ejecutar tanto máquinas virtuales como contenedores en la nube con operaciones simplificadas, escalabilidad sin fisuras e infraestructura de datos inteligente. Estas ofertas proporcionarán a los clientes capacidades de virtualización y almacenamiento más consistentes y de nivel empresarial en las principales nubes públicas, lo que les permitirá ejecutar cargas de trabajo en donde lo requieran sus negocios.

al reevaluar su entorno de virtualización, los clientes pueden reducir el tiempo, el costo y la complejidad de la migración de sus máquinas virtuales (VM) con NetApp Shift Toolkit. NetApp amplió recientemente NetApp Shift Toolkit para admitir un ecosistema aún más amplio de hipervisores, incluido Red Hat OpenShift Virtualization. Mediante el uso de la tecnología de clonación de NetApp para convertir rápidamente máquinas virtuales sin copiar datos, Shift Toolkit reduce significativamente la duración de los proyectos sin comprometer el rendimiento. Shift Toolkit reduce la conversión de horas o días a minutos y disminuye la dependencia de herramientas de terceros. Capacidades de virtualización mejoradas: tras el anuncio de la integración avanzada de NetApp Trident y Trident Protect para Red Hat OpenShift Virtualization, NetApp y Red Hat han colaborado con clientes en común que buscaban una solución escalable y rentable para migrar sus cargas de trabajo basadas en máquinas virtuales a Red Hat OpenShift Virtualization.

“La integración entre NetApp ONTAP y Red Hat OpenShift nos permitió pasar rápidamente de nuestra plataforma de virtualización anterior a Red Hat OpenShift y Red Hat OpenShift Virtualization”, afirma Talor Holloway, director de tecnología de Advent One. "Al adoptar la infraestructura totalmente flash de NetApp y aprovechar Trident y Trident Protect, obtuvimos una protección de datos de nivel empresarial y mejoramos drásticamente los tiempos de recuperación y conmutación por error. No se trató solo de una migración, sino de un proceso de modernización que hizo que nuestra plataforma de servicios gestionados fuera más ágil, resistente y rentable. Este proyecto nos supuso un importante ahorro en infraestructura y licencias.”

NetApp y Red Hat estarán presentes en NetApp INSIGHT 2025, que se celebrará en Las Vegas del 14 al 16 de octubre, para presentar sesiones conjuntas y demostraciones en las que mostrarán cómo su colaboración está impulsando la transformación en todos los sectores. Siga las sesiones principales en: https://www.netapp.com/insight/

Acerca de NetApp

Durante más de tres décadas, las organizaciones líderes mundiales han podido afrontar los cambios con NetApp, desde el auge del almacenamiento empresarial hasta la era inteligente definida por los datos y la inteligencia artificial. NetApp es actualmente la empresa de infraestructura de datos inteligente que ayuda a los clientes a convertir los datos en un catalizador para la innovación, la resiliencia y el crecimiento.

En el corazón de esa infraestructura se encuentra la plataforma de datos de NetApp, la base unificada, de nivel empresarial e inteligente que conecta, protege y activa los datos en todas las nubes, cargas de trabajo y entornos. Con base en la potencia probada de NetApp ONTAP, nuestro software y sistema operativo líder en gestión de datos, y mejorada por la automatización a través de AI Data Engine y AFX, ofrece observabilidad, resiliencia e inteligencia a escala.

Desagregada por diseño, la plataforma de datos de NetApp separa el almacenamiento, los servicios y el control para que las empresas puedan modernizarse más rápidamente, escalar de manera eficiente e innovar sin límites. Como única plataforma de almacenamiento empresarial integrada de forma nativa en las nubes más grandes del mundo, ofrece a las organizaciones la libertad de ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier lugar con consistencia en el rendimiento, la gobernanza y la protección.

Con NetApp, los datos están siempre listos: listos para defenderse de las amenazas, listos para impulsar la IA y listos para impulsar el próximo avance. Por eso las empresas más innovadoras del mundo confían en NetApp para convertir la inteligencia en ventaja.

Para más información, visite www.netapp.com o síganos en X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, el logotipo NETAPP y las marcas que se mencionan en www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de los nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Acerca de Red Hat

Red Hat es líder en tecnología de nube híbrida abierta y ofrece una base fiable, coherente y completa para la innovación transformadora en TI y las aplicaciones de IA. Su cartera de tecnologías de nube, desarrollo, IA, Linux, automatización y plataformas de aplicaciones permite utilizar cualquier aplicación en cualquier lugar, desde el centro de datos hasta el perímetro. Como proveedor líder mundial de soluciones de software de código abierto para empresas, Red Hat invierte en ecosistemas y comunidades abiertas para resolver los retos de TI del futuro. En colaboración con sus socios y clientes, Red Hat los ayuda a crear, conectar, automatizar, proteger y gestionar sus entornos de TI, con el apoyo de servicios de consultoría y una oferta de formación y certificación galardonada.

Declaraciones prospectivas de Red Hat

A excepción de la información histórica y los debates contenidos en el presente documento, las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Las declaraciones prospectivas se basan en las hipótesis actuales de la empresa sobre el rendimiento empresarial y financiero futuro. Estas declaraciones implican una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente. Cualquier declaración prospectiva incluida en este comunicado de prensa solo es válida en la fecha en que se realiza. Salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva.

Red Hat, el logotipo de Red Hat y OpenShift son marcas comerciales o marcas registradas de Red Hat, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países.

