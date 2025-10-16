Analogic Corporation en Analytical AI kondigen strategisch partnerschap aan voor verbeterde beveiligingsdetectiemogelijkheden

PEABODY, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Analogic Corporation, een wereldleider in beeldvorming- en detectieoplossingen voor de luchtvaartveiligheid en de gezondheidszorg, en Analytical AI, een pionier op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning voor dreigingsdetectie, hebben vandaag een strategische overeenkomst gesloten om gezamenlijk verbeterde detectiemogelijkheden op basis van AI te ontwikkelen voor de luchtvaartveiligheidsproducten van Analogic. Danzij de samenwerking kunnen snel best-in-class oplossingen worden ontworpen die zich aanpassen aan het veranderende dreigingslandschap, de operationele efficiëntie verbeteren en de algehele passagierservaring op luchthavens wereldwijd versterken.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst gaat Analytical AI exclusief samenwerken met Analogic om verbeterde CT-gebaseerde softwaredetectiealgoritmen te leveren voor de ConneCT- en SeleCT CT-systemen van Analogic. De gezamenlijk ontwikkelde oplossingen zullen zich richten op het opsporen van explosieven, verboden voorwerpen en smokkelwaar, met het oog op nieuwe en opkomende uitdagingen.

“De samenwerking met Analytical AI zal onze plannen versnellen om nieuwe, effectieve en efficiënte detectieoplossingen te leveren aan onze snel groeiende wereldwijde klantenbasis”, aldus Tom Ripp, President en CEO van Analogic Corporation. “Onze CT-systemen maken al gebruik van succesvolle AI-gebaseerde detectieoplossingen met Open Architecture, dus we verwachten dat deze samenwerking snellere oplossingen voor detectie oplevert met aanzienlijk minder valse alarmen.”

De vertrouwdheid ontstaan tijdens eerdere projectsamenwerking tussen de teams voor analoge en analytische AI-detectie zal de ontwikkelingstijd van nieuwe producten waarschijnlijk in de versnelling zetten.

"Analytical AI werkt al enkele jaren samen met Analogic, dus deze overeenkomst was een logische stap om onze relatie te verdiepen", aldus Mark Froehlich, medeoprichter en CEO van Analytical AI. “Het is onze missie om het hoogste niveau van veiligheid te bieden en tegelijkertijd de passagierservaring te verbeteren met een hogere doorvoercapaciteit bij controleposten. Analytical is enthousiast over de samenwerking met Analogic, omdat onze missies op één lijn liggen en we de beste automatische algoritmen voor dreigingsherkenning aan de beste CT-machines willen leveren.”

Over Analogic:

Analogic Corporation, met hoofdkantoor in Peabody, Massachusetts, is een wereldwijde leider op het gebied van ontwerp, ontwikkeling, productie en ondersteuning van technisch geavanceerde en kosteneffectieve beeldvormings-, detectie- en stroomtechnologieoplossingen voor luchtvaartbeveiliging, gezondheidszorg en andere hoogwaardige industriële markten. Ga voor meer informatie naar www.analogic.com.

Over Analytical AI:

Analytical AI, gevestigd in Birmingham, Alabama, is een toonaangevende leverancier van betrouwbare, uitlegbare AI-oplossingen op het gebied van nationale veiligheid. Analytical AI ontwikkelt geautomatiseerde dreigingsdetectie-algoritmen voor verschillende overheidsinstanties, waaronder DHS (TSA, CBP) en DoD (Army, Air Force), en heeft bestaande oplossingen geïmplementeerd aan de grensbeveiliging en in toepassingen voor nationale veiligheid. Ga voor meer informatie naar www.analyticalai.com.

