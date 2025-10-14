Cropster 收購 Firescope，致力成為全球咖啡產業軟體領域的領導者

INNSBRUCK, Austria--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cropster，全球咖啡產業軟體供應商，於今日宣布收購韓國創新烘焙軟體開發商Firescope。

此次收購使Cropster在獨立烘焙市場站穩腳跟，Firescope已成為韓國、日本及亞洲其他地區逾3,000家小型烘焙商的首選供應商。為彰顯Cropster對快速成長的亞洲市場之信心，本次交易涵蓋持續投資Firescope團隊的計畫，該團隊將成為Cropster在該地區的新銷售與支援中心。

此交易也使 Firescope 獨特的小型烘焙商自助服務解決方案在整合到 Cropster 平台後在將全球範圍得到應用，成為該公司打造首個涵蓋咖啡全供應鏈端到端平台的關鍵一環。

Cropster共同創辦人暨執行長Andreas Idl表示： 「我們的願景是將整體咖啡供應鏈從初始生產，到烘焙與銷售流程，直至咖啡廳的高效能分銷等環節全面數位化。Firescope是拼圖中關鍵的一環，但我們計劃收購更多企業以實現『從農作物到杯中』全鏈條涵蓋的願景。」

Firescope共同創辦人暨執行長Jason Jin補充表示 ：「Firescope在韓國及其他亞洲市場的成功奠定了下一階段發展的基礎。加入Cropster將為我們提供必要的資源與市場觸達，使我們的解決方案惠及全球小型烘焙商。我們非常興奮能加入Cropster，其深厚的行業見識將協助我們改進工作方式，讓烘焙商更輕易地獲取與運用數據以促進其成長。」

Verdane董事Ralph Karg補充道： 「透過收購Firescope，Cropster現在能將熱忱的微型烘焙商納入其生態系統，協助他們將精品咖啡產品導入全球供應鏈以支援成長。亞洲在精品咖啡擴張中佔據關鍵地位，此協議使Cropster躍居該地區的領先級供應商行列。」

Firescope將持續無縫整合至Cropster生態系統

Firescope 初期將作為完全支援的獨立產品，並計劃未來12個月內逐步整合至Cropster產品系列。此次合併將拓大Firescope的全球觸達，協助世界各地的小型烘焙商運用數位力量。整合後客戶將受益於規模效應與系統的整合，支援他們無間斷的業務成長。

Cropster 賦能咖啡企業透過清晰、數位驅動的決策，簡化複雜流程，這正是Cropster備受全球頂尖咖啡企業信賴的原因：

在美國， Ember Coffee 發展迅速，但過度依賴直覺。Cropster Roast 使他們即時掌握烘焙形勢與庫存，協助他們將新品上市時間縮短一半，每日產能大幅增加。因此，顧客獲得更優質的咖啡，團隊則縮短了時間並減少庫存浪費。案例研究

發展迅速，但過度依賴直覺。Cropster Roast 使他們即時掌握烘焙形勢與庫存，協助他們將新品上市時間縮短一半，每日產能大幅增加。因此，顧客獲得更優質的咖啡，團隊則縮短了時間並減少庫存浪費。案例研究 同時，英國與美國的 WatchHouse 運用 Cropster Cafe， 從 8 家店面擴展至 20 多家，並且維持一致的品質。透過結合品鑑回饋與硬數據，他們加速培訓咖啡師、減少機器停機時間，並在所有店面維持超過 95% 的飲品一致性。案例研究

關於 Cropster：Cropster 為咖啡產業全價值鏈提供軟體，從生產商、烘焙商到咖啡廳。它的產品 Roast、Origin 與 Cafe，旨在提供即時數據與洞見，協助提升品質、效率與獲利能力。Cropster創立於 2008 年，現已服務全球逾 100 個國家的數千家企業。了解更多資訊，請造訪 www.cropster.com。

關於 Firescope：Firescope 是一家總部位於韓國的軟體開發商，專精於數據驅動的解決方案，協助小型烘焙商最優化烘焙流程並提升效率。更多資訊請造訪eng.firescope.io。

關於 Verdane：Verdane 是一間專注於成長型標的收購的投資公司，該公司致力與科技驅動且永續發展的企業合作，協助歐洲經濟實體實現數位化和脫碳。Verdane基金擁有靈活的投資策略，它可作為多數或少數股份的投資者，向單一企業或企業聯合體提供重置資本或成長資本。自2003年以來，Verdane已募集90億歐元資金，其基金已累計投資逾200家快速成長企業。

立即嘗試 Firescope：https://eng.firescope.io或探索 Cropster：https://www.cropster.com，了解這些工具如何協助您最優化咖啡事業。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。