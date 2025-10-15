Bobbi Brown Cosmetics anuncia Sara Foster como embaixadora global da marca

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Bobbi Brown Cosmetics tem a satisfação de anunciar a atriz, empresária e apresentadora de podcast Sara Foster como sua mais nova Embaixadora Global, iniciando uma colaboração de longo prazo que evidenciará a campanha "Effortlessly Put-Together" da marca e celebrará sua filosofia atemporal de confiança por meio da simplicidade.

Sara, famosa por seu senso de humor ácido, sinceridade cativante e visão moderna da beleza, se tornou uma referência para mulheres que procuram equilíbrio em meio a vidas agitadas e multifacetadas. Como cofundadora da marca de moda Favorite Daughter, coapresentadora do podcast de sucesso The World’s First Podcast, produtora executiva de Nobody Wants This, da Netflix, e mãe dedicada, ela personifica o espírito de Bobbi Brown: uma beleza autêntica que funciona na vida real.

“Bobbi Brown sempre celebrou mulheres autênticas e a verdadeira beleza, e foi exatamente isso que me atraiu para esta colaboração”, disse Sara Foster. “Os produtos são fáceis de usar, confiáveis ​​e fazem com que você se sinta confiante em sua própria pele.”

Lançamento global em outubro de 2025, a campanha de estreia de Sara — Effortlessly Put-Together — destaca três dos produtos mais amados por Bobbi Brown: a sombra em bastão cremosa de longa duração, o corretor de pele em bastão e o sérum labial extra volumoso. Elaborada para mulheres que querem ficar elegantes em poucos minutos, a campanha retrata a abordagem direta e descomplicada de Sara em relação à beleza.

“Sara personifica a descontração, o humor e a autenticidade que caracterizam Bobbi Brown. Ela é reconhecida há muito tempo por sua sagacidade e por seu estilo elegante e autêntico”, afirmou Lahnie Strange, vice-presidente sênior e gerente geral da Bobbi Brown Cosmetics. “Ela obteve diversas conquistas; no entanto, aborda tudo com irreverência e autoconsciência, e esse equilíbrio reflete perfeitamente a forma como percebemos a beleza na Bobbi Brown: confiante, contemporânea e sempre despretensiosa.”

A parceria se estenderá por canais sociais, digitais e de varejo, oferecendo conteúdos exclusivos dos bastidores, histórias narradas por Sara e ênfase contínua em produtos que capacitam as mulheres a se sentirem confiantes e organizadas, sem esforço.

Siga @BobbiBrown e @SaraFoster para saber mais sobre a parceria.

Sobre Sara Foster

Sara Foster é uma reconhecida atriz cômica, produtora e empresária. Ela é uma das cofundadoras da marca de moda contemporânea Favorite Daughter, coapresentadora do premiado podcast The World’s First Podcast e produtora executiva da aclamada série Nobody Wants This, da plataforma Netflix. O programa recebeu indicações para o Globo de Ouro, Emmy, Critics Choice Awards e foi homenageado pelo AFI Awards. Após o sucesso da primeira temporada, Foster e sua irmã Erin assinaram um contrato geral com a 20th Television, que agora faz parte da Disney, para desenvolver novos projetos. Além de atuar no setor de entretenimento e moda, Foster foi cofundadora da Oversubscribed Ventures, um fundo que investe recursos em marcas líderes de consumo e tecnologia. Em outubro de 2025, ela foi nomeada Embaixadora Global da Bobbi Brown Cosmetics.

Sobre a Bobbi Brown

EFFORTLESS MAKEUP. NATURAL BEAUTY.

Fundada por uma maquiadora de Nova York em 1991, contribuímos para transformar a imagem da beleza com uma abordagem natural à maquiagem, motivando a todos a não só serem quem são, mas também a assumirem a sua própria aparência.

E, embora nossas raízes estejam na arte, nosso objetivo sempre foi a simplicidade. Produtos à prova de vida, tons perfeitos e rotinas fáceis que realçam sua beleza. Porque combinar alguns produtos é tudo o que você precisa para se sentir bem.

