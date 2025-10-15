Gurobi与GRID Inc.签署合作协议

俄勒冈州比弗顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 决策智能技术领域的领导者Gurobi Optimization, LLC今日宣布与专注于基础设施解决方案的人工智能优化公司GRID Inc.建立新的合作伙伴关系。

GRID是一家快速发展的公司，致力于为基础设施领域开发人工智能优化解决方案。在从可再生能源业务转型到人工智能领域后，公司入选日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)的初创企业支持计划，并于2023年成功在东京证券交易所成长市场上市。GRID利用数字孪生和深度学习来预测和优化复杂的规划作业，包括发电设施调度和输电网络的路径规划，从而有助于提高基础设施效率和实现脱碳。

此次合作将GRID在人工智能和数字孪生领域的专长与Gurobi先进的求解器技术相结合，以满足能源和社会基础设施领域与日俱增的优化需求，从而实现更高效、更可持续的运营。

合作伙伴关系的关键目标包括：

社会基础设施优化：高速解决电力供需、船舶调度和运输规划中复杂的组合优化问题

数字孪生集成：基于数字孪生进行优化模拟，精确复制实际运营

成熟应用领域：电力/能源、航运/物流以及城市交通领域的部署

技能标准化：将传统上依赖于专家经验和直觉的计划操作自动化

成本降低：通过优化提高运营效率并降低运营成本

GRID Inc.首席技术官梅田 龍介表示：“通过与Gurobi的合作，我们将进一步完善我们的预测和优化解决方案，为客户提供更大的价值。我们将积极促进合作，利用双方的优势，推动数学优化技术的普及和实际应用。”

Gurobi Optimization首席执行官Duke Perrucci表示：“与GRID合作，我们有信心将数学优化技术的价值扩展至更多社会基础设施及其他关键行业的客户。通过将GRID先进的人工智能和机器学习技术与我们的优化技术相结合，我们能够助力打造更具创新性的解决方案。”

关于GRID Inc.

GRID Inc.成立于2009年，总部位于东京，秉承“基础设施+生活+创新”的理念，以“将基础设施和社会提升至更高水平”为使命。公司所推出的人工智能解决方案旨在优化电力/能源、物流/供应链以及城市交通/智慧城市领域的运营。更多信息，请访问：https://gridpredict.jp/en。

关于Gurobi Optimization

利用Gurobi的决策智能技术，客户能够在几秒钟内做出业务决策优化。从劳动力调度和投资组合优化到供应链设计及所有中间环节，Gurobi能在数万亿种可能性中识别出最优解。

作为决策智能领域的领导者，Gurobi提供易于集成、功能齐全的软件和一流的支持服务，客户满意度高达98%，处于行业领先地位。

Gurobi成立于2008年，业务遍及美洲、欧洲和亚洲，服务于几乎各行各业的客户，包括SAP、法国航空和美国职业橄榄球大联盟（NFL）等组织机构。更多信息，请访问：https://www.gurobi.com/，或致电：+1 713 871 9341。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。