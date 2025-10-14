Xceedance obtient un investissement de croissance de la part de Portage Capital Solutions

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Xceedance, un fournisseur mondial de solutions commerciales axées sur la technologie pour le secteur de l’assurance, a reçu un investissement de croissance de la part de Portage Capital Solutions, un investisseur de premier plan spécialisé les technologies financières, en échange d’une participation minoritaire. Avec cet investissement, le capital total levé par l’entreprise s’élève désormais à environ 100 millions USD, entre capitaux propres et dette.

Cette étape importante marque le premier financement institutionnel par capitaux propres de la société depuis sa création en 2013, soulignant ainsi sa position d’acteur disruptif majeur dans le secteur des services d’assurance. Ces fonds serviront à alimenter le portefeuille en pleine expansion de solutions basées sur l’intelligence artificielle de Xceedance, ainsi qu’à financer l’acquisition génératrice de valeur de prestataires de services spécialisés dans l’assurance.

« Depuis ses débuts, Xceedance a connu une croissance autonome exceptionnelle, grâce à un réinvestissement rapide des bénéfices et à une utilisation prudente de la dette. En plus de renforcer notre base de capital, cet investissement nous permet de nous connecter à l’écosystème exceptionnel de Portage dans les domaines de l’assurance, de la technologie et des services financiers au sens large, débloquant ainsi des synergies significatives qui vont contribuer à accélérer notre croissance », a déclaré Arun Balakrishnan, fondateur et PDG de Xceedance. « Nous avons trouvé en Portage un investisseur qui partage notre vision à long terme, nos valeurs culturelles et notre engagement en faveur de l’innovation. »

Xceedance a été fondée sur la conviction profonde que les prestataires de services commerciaux spécialisés dans un domaine particulier, grâce à leur connaissance approfondie des opérations et à leur compréhension des écosystèmes complexes de l’assurance, sont particulièrement bien positionnés pour exploiter le potentiel transformateur de l’IA générative. Avec plus de 350 clients dans le secteur de l’assurance à travers le monde et plus de 1 000 flux de travail complexes liés à l’assurance IARD pris en charge tout au long de la chaîne de valeur de l’assurance, Xceedance illustre parfaitement la manière dont la technologie et une expertise approfondie du secteur peuvent transformer les opérations d’assurance. Grâce au développement de sa plateforme TPA, renforcée par l’acquisition de Millenium Information Services et de CIS Claim Services, Xceedance a pu poursuivre l’amélioration de sa gamme d’offres et renforcer sa position à l’échelle mondiale.

« Xceedance s’est imposée comme le meilleur partenaire de sa catégorie, tant pour les petits assureurs innovants que pour certains des plus grands et des plus fiables acteurs du secteur. Alors que l’adoption des solutions numériques s’accélère sur l’ensemble du marché, Xceedance est prête à poursuivre sa croissance et à élargir ses opportunités en tant que leader d’opinion reconnu auprès de ses clients et partenaires », a déclaré Dan Ballen, associé général et codirecteur de Portage Capital Solutions. « Nous sommes ravis de nous associer à Arun et à toute l’équipe de Xceedance pour la prochaine étape de leur croissance, et sommes impatients de les aider à concrétiser leur vision ambitieuse à long terme. »

Morgan Partners, Ernst & Young et Norton Rose Fulbright ont agi en tant que conseillers exclusifs de Xceedance, tandis que Portage a été conseillée par Paul Hastings et RSM.

À propos de Xceedance

Xceedance fournit des solutions commerciales au secteur mondial de l’assurance, rendues possibles grâce à des plateformes technologiques, des données et des analyses avancées, et apporte une transformation des modèles opérationnels grâce à l’IA et à son expertise sectorielle approfondie. Avec plus de 5 500 collaborateurs répartis dans les régions Amériques, EMEA et Asie-Pacifique, notre modèle de prestation, basé sur la technologie, allie notre expertise dans le domaine de l’assurance et des technologies de nouvelle génération pour fournir des solutions localisées et des plateformes axées sur le numérique. Nous aidons plus de 350 clients diversifiés, parmi lesquels figurent des assureurs et réassureurs commerciaux, personnels et spécialisés, des mutuelles, des administrateurs de programmes, des courtiers et agents, ainsi que des entités de Lloyd’s of London, à optimiser leurs fonctions non liées à la distribution et aux capitaux, à relever les défis du marché et à accélérer leur croissance rentable.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.xceedance.com.

À propos de Portage

Portage est une plateforme d’investissement mondiale axée sur les secteurs des technologies financières et des services financiers. Elle gère plus de 4,7 milliards USD d’actifs, possède un portefeuille de 115 sociétés et emploie 25 professionnels de l’investissement. Elle dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient.

Portage accompagne des entreprises ambitieuses à toutes les étapes de leur développement par le biais de ses stratégies phares, Portage Ventures et Portage Capital Solutions. Grâce à son réseau mondial d’investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et d’experts en création de valeur, la société offre un capital flexible et des partenariats à valeur ajoutée. L’équipe dédiée à la création de valeur de Portage apporte un soutien pratique aux entreprises de son portefeuille dans de nombreux domaines, tels que la mise sur le marché, la technologie, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, les fusions et acquisitions, ou encore les partenariats commerciaux, afin d’accélérer leur chemin vers le succès. Forte de sa connaissance approfondie du secteur et de son expérience entrepreneuriale, Portage s’engage à soutenir les leaders qui redéfinissent les services financiers.

Portage est une plateforme au sein de Sagard, une société mondiale à stratégies multiples de gestion d’actifs alternatifs, dont les actifs sous gestion s’élèvent à plus de 44 milliards USD.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.portageinvest.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.