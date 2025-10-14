SYMRISE ET APLANTEX CONFIRMENT UN ACCORD POUR ÉTABLIR UN PARTENARIAT

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Symrise AG (« Symrise ») et Aplantex Bio (« Aplantex ») conviennent d'un partenariat portant sur de nouvelles technologies pour l'accès aux molécules d'origine végétale en tant que matières premières, une fois que les molécules d'intérêt auront été développées et produites par Aplantex.

« Nous sommes intrigués par le potentiel du processus innovant de biotechnologie verte d'Aplantex pour nous aider à obtenir un accès potentiel à des molécules d'origine végétale difficiles à trouver dans le contexte des impacts significatifs du changement climatique », souligne le Dr Jakob Ley, directeur de la recherche sur les ingrédients biosourcés chez Symrise. Depuis 2024, Aplantex est activement engagé dans les travaux de recherche et développement pour produire la première molécule d'intérêt sollicitée par Symrise.

« Ayant déjà validé notre processus avec la production d'Apigénine, d'Orientine, de Vitexine et de Lutéoline, quatre molécules reconnues pour leurs propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, antimicrobiennes et anti-âge, nous avons pu atteindre plusieurs étapes du protocole de validation de Symrise en un temps record. Nous sommes enthousiasmés par cette opportunité commerciale significative, confiants dans notre capacité à respecter rapidement les étapes restantes de Symrise, et nous visons à fournir à Symrise d'autres molécules difficiles à obtenir dans un proche avenir », conclut M. Patrick Charest, B. Sc., ing., mMBA, et chef de la direction d'Aplantex.

À PROPOS DE SYMRISE

Basée en Allemagne, Symrise est un fournisseur mondial de parfums, d'arômes, d'ingrédients cosmétiques actifs et d'ingrédients fonctionnels. Avec des ventes de 4 999 millions d'euros en 2024, son approche diversifiée en fait un partenaire de choix pour de nombreuses marques parmi les meilleures et les plus grandes du monde. Elle les aide à répondre aux demandes et préférences évolutives des consommateurs en matière de soins, de santé, de goût, de nutrition et de naturalité, ainsi qu'à l'approvisionnement en produits.

Pour plus d'informations sur Symrise, consultez : https://symrise.com

À PROPOS D'APLANTEX

L'équipe scientifique d'Aplantex a développé un procédé unique pour la production locale d'ingrédients actifs de plantes à forte valeur ajoutée, qui respecte les principes de l'économie circulaire. Le cœur de ce procédé de biotechnologie verte est la production continue, dans un environnement contrôlé, de biomasse végétale à partir de réplicateurs photosynthétiques de plantes propriétaires. Cette biomasse abondante est ensuite séchée, et les étapes d'extraction, de fractionnement et de purification nous permettent d'isoler les molécules spécifiques essentielles à de nombreux produits phares des grands acteurs des industries de la cosmétique, de la santé naturelle, de l'alimentation et de la pharmacie.

Pour plus d'informations sur Aplantex, consultez : https://aplantex.ca