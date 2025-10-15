Continua a crescere la portata del successo commerciale del Cessna Citation Latitude con il primo ordine in Argentina

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., un'azienda Textron Inc. (NYSE: TXT), ha annunciato il primo ordine del suo best-seller Cessna Citation Latitude in Argentina. Il velivolo, la cui popolarità non accenna a diminuire, è stato ordinato da un cliente di lunga data di Citation, Jet Clipper S.A., un operatore di voli charter in Argentina, che copre anche l'Uruguay e il Paraguay; la consegna è prevista nel 2026.

“In una regione in cui il tempo e l'accesso sono elementi critici, il range e le capacità di atterraggio corto del Citation Latitude consentono ai clienti di raggiungere destinazioni remote in modo rapido ed efficiente”, ha dichiarato Marcelo Moreira, vicepresidente, Vendite, America Latina.

