Gurobi tekent samenwerkingsovereenkomst met GRID Inc.

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, marktleider op het gebied van technologie voor beslissingsintelligentie, heeft vandaag een nieuwe samenwerking aangekondigd met GRID Inc., een AI-optimalisatiebedrijf dat gespecialiseerd is in infrastructuuroplossingen.

GRID is een snelgroeiend bedrijf dat AI-optimalisatieoplossingen ontwikkelt voor de infrastructuursector. Na de overstap van activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie naar AI werd het bedrijf geselecteerd voor het startup-ondersteuningsprogramma van NEDO en in 2023 met succes genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange Growth Market. GRID maakt gebruik van digitale tweelingen en deep learning om complexe planningsactiviteiten te voorspellen en te optimaliseren waaronder de planning van elektriciteitscentrales en de routering van transmissienetwerken en draagt zo bij aan infrastructuurefficiëntie en decarbonisatie.

De samenwerking brengt GRID’s expertise op het gebied van AI en digital twins samen met Gurobi’s geavanceerde solvertechnologie, om te voldoen aan de toenemende vraag naar optimalisatie binnen de energie- en sociale-infrastructuursectoren. Samen streven de bedrijven ernaar om efficiëntere en duurzamere bedrijfsprocessen mogelijk te maken.

