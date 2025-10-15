-

Gurobi tekent samenwerkingsovereenkomst met GRID Inc.

Strategische samenwerking om wiskundige optimalisatietechnologie in energie- en sociale infrastructuur te bevorderen.

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, marktleider op het gebied van technologie voor beslissingsintelligentie, heeft vandaag een nieuwe samenwerking aangekondigd met GRID Inc., een AI-optimalisatiebedrijf dat gespecialiseerd is in infrastructuuroplossingen.

GRID is een snelgroeiend bedrijf dat AI-optimalisatieoplossingen ontwikkelt voor de infrastructuursector. Na de overstap van activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie naar AI werd het bedrijf geselecteerd voor het startup-ondersteuningsprogramma van NEDO en in 2023 met succes genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange Growth Market. GRID maakt gebruik van digitale tweelingen en deep learning om complexe planningsactiviteiten te voorspellen en te optimaliseren waaronder de planning van elektriciteitscentrales en de routering van transmissienetwerken en draagt zo bij aan infrastructuurefficiëntie en decarbonisatie.

De samenwerking brengt GRID’s expertise op het gebied van AI en digital twins samen met Gurobi’s geavanceerde solvertechnologie, om te voldoen aan de toenemende vraag naar optimalisatie binnen de energie- en sociale-infrastructuursectoren. Samen streven de bedrijven ernaar om efficiëntere en duurzamere bedrijfsprocessen mogelijk te maken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Melissa Cifarelli
Matter Communications
(585) 6669511
gurobi@matternow.com

Industry:

Gurobi Optimization, LLC

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanDutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Melissa Cifarelli
Matter Communications
(585) 6669511
gurobi@matternow.com

More News From Gurobi Optimization, LLC

Samenvatting: Gurobi organiseert Decision Intelligence Summit in Wenen

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, marktleider op het gebied van decision intelligence-technologie, kondigt met trots de terugkeer aan van zijn Decision Intelligence Summit (“Gurobi Summit”) naar de EMEA-regio. Het evenement vindt plaats op 28 en 29 oktober in het Hofburg Conference Centre in Wenen, waar opnieuw een recordaantal bezoekers wordt verwacht. In navolging van de summit voor Amerika in september, zal het EMEA-evenement van dit jaar zich richten op het thema ‘...

Samenvatting: Gurobi publiceert State of Mathematical Optimization Report 2025

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, marktleider in technologie voor decision intelligence, kondigt met genoegen de publicatie aan van zijn State of Mathematical Optimization Report 2025. Het rapport van dit jaar, gebaseerd op een enquête onder commerciële gebruikers van wiskundige optimalisatie, werpt licht op hoe organisaties optimalisatie inzetten in combinatie met andere technologieën, zoals generative AI. Hoewel slechts 6% van de respondenten momenteel optimalisatie...

Samenvatting: Nieuwe educatieve case study van Gurobi en ESUPS toont levensreddende impact van optimalisatie

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, leider in decision intelligence technology, kondigt met genoegen de release aan van een nieuwe educatieve case study, ontwikkeld in samenwerking met de Emergency Supply Prepositioning Strategy (ESUPS), een samenwerkingsverband van lidstaten, niet-gouvernementele organisaties (ngo's), academici, VN-agentschappen en regionale organisaties. ESUPS is actief binnen Welthungerhilfe, een van de grootste ngo's in Duitsland. Naast het benadrukk...
Back to Newsroom