NetApp en Red Hat versterken samenwerking om IT-modernisering te stimuleren met Red Hat OpenShift Virtualization

SAN JOSE, Calif. & RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het bedrijf voor intelligente data-infrastructuur, en Red Hat, 's werelds toonaangevende leverancier van open-sourceoplossingen, hebben vandaag een uitgebreide samenwerking aangekondigd om hun gedeelde ontwikkelingsactiviteiten te verdiepen en de acceptatie van Red Hat OpenShift Virtualization in on-premises en publieke cloudomgevingen te versnellen. De verbeterde samenwerking tussen Red Hat en NetApp maakt het voor klanten eenvoudiger om hun IT-omgevingen te moderniseren, zodat zij met meer vertrouwen de complexiteit van de migratie van cloud-native workloads het hoofd kunnen bieden.

