Cropster收购Firescope，致力成为全球咖啡行业软件领域的领导者

奥地利因斯布鲁克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的咖啡行业软件供应商Cropster今日宣布，已收购韩国创新烘焙软件开发商Firescope。

此次收购使Cropster在独立烘焙市场中占据了坚实的立足点——Firescope目前已成为韩国、日本及亚洲地区超过3,000家小型烘焙商的首选软件供应商。此次交易进一步体现了Cropster对高速增长的亚洲市场的深度投入，公司计划持续加大对Firescope团队的投资，并将其发展为Cropster在该地区的全新销售与客户支持枢纽。

根据协议，Firescope为小型烘焙商开发的独特自助式解决方案将在并入Cropster平台后面向全球推出。该解决方案将成为Cropster构建全球首个贯通咖啡全产业链的端到端平台的关键组成部分。

Cropster联合创始人兼首席执行官Andreas Idl表示 ：“我们的愿景是实现整个咖啡供应链的数字化转型——从源头生产，到烘焙与销售，再到咖啡馆端的高品质分销。Firescope是这一愿景中的关键一环，而我们也计划通过进一步的收购，全面实现‘从咖啡豆到咖啡杯（crop-to-cup）’的愿景。”

Firescope联合创始人兼首席执行官Jason Jin表示：“Firescope在韩国及其他亚洲市场取得的成功，为我们迈向新阶段奠定了坚实基础。加入Cropster后，我们将凭借其强大的资源与全球布局，把我们的解决方案带给全球更多小型烘焙商。我们非常期待与Cropster携手，借助其深厚的行业专长，进一步优化烘焙商获取和运用数据的方式，助力他们实现持续成长。”

Verdane董事Ralph Karg表示： “通过收购Firescope，Cropster得以将充满热情的微型烘焙商纳入其全球生态体系，助力他们将精品咖啡产品融入国际供应链，实现业务拓展。亚洲在全球精品咖啡市场的扩张中占据关键地位，而此次交易也进一步巩固了Cropster在该地区作为领先软件供应商的行业地位。”

Firescope将无缝融入Cropster生态体系

在初期阶段，Firescope将继续作为独立产品运营并获得全面支持，计划于未来12个月内逐步整合进Cropster的产品组合。此次合并将进一步扩大Firescope的全球影响力，帮助全球各地的小型烘焙商充分释放数据价值。整合完成后，客户将在不中断服务的前提下，受益于更强的可扩展性与系统整合能力，从而获得持续而稳健的成长支持。

Cropster致力于以清晰、数据驱动的决策，帮助咖啡企业简化复杂流程——也正因如此，Cropster已成为全球众多领先咖啡品牌值得信赖的合作伙伴。

在美国， Ember Coffee 正处于快速成长阶段，但过去过于依赖经验判断。借助Cropster Roast提供的实时烘焙与库存洞察，企业将新品咖啡的推出时间缩短了一半，且每日烘焙批次显著增加。这不仅为消费者带来更高品质的咖啡体验，也帮助团队大幅减少时间浪费与库存积压。案例研究

与此同时，英国及美国的精品咖啡品牌WatchHouse借助Cropster Cafe，将门店规模从8家扩展至20余家，同时保持出品始终如一。通过将品鉴反馈与精准数据相结合，WatchHouse加快了咖啡师培训进度，显著减少设备停机时间，并在所有门店实现超过95%的饮品一致率。案例研究

关于Cropster：Cropster为全球咖啡价值链各环节提供软件解决方案，覆盖从生产端、烘焙商到咖啡馆的各个环节。旗下产品——Roast、Origin与Cafe——通过实时数据与深度洞察，帮助企业全面提升品质、运营效率与盈利水平。自2008年成立以来，Cropster已为遍布100多个国家的数千家咖啡企业提供支持。详情请访问www.cropster.com。

关于Firescope：Firescope是一家总部位于韩国的软件开发公司，专注于以数据驱动的创新解决方案，助力小型烘焙商优化烘焙流程、提升生产效率与运营表现。更多信息请访问eng.firescope.io。

关于Verdane：Verdane是一家专注于成长型并购投资的机构，携手以技术创新和可持续发展为核心的企业，共同推动欧洲经济的数字化与脱碳转型。凭借灵活的基金投资架构，Verdane可作为控股或参股投资者，提供替代资本或增长资本，投资对象既包括单一企业，也涵盖企业组合。自2003年成立以来，Verdane已募集资金总额达90亿欧元，其旗下基金已对200余家高速成长型企业进行投资。

立即体验：https://eng.firescope.io或访问Cropster：https://www.cropster.com了解这些数字化工具如何助您优化咖啡业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。