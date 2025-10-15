NetApp 與 Red Hat 強化合作，以 Red Hat OpenShift 虛擬技術推動 IT 現代化

SAN JOSE, Calif. & RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注智慧數據基礎架構的公司NetApp®（納斯達克代碼：NTAP），與全球開源解決方案頂級供應商 Red Hat 於今日宣布擴大合作，深化聯合開發動作，加速推動Red Hat OpenShift Virtualization於本地與公有雲環境的部署。透過此強化合作，Red Hat與NetApp協助客戶更輕鬆地現代化改造其IT環境，以更大信心駕馭複雜的遷移雲原生工作負載。

Red Hat 與 NetApp合作的核心在於相互採用對方技術，提升各自的營運與IT系統效能。NetApp現已將其開發與測試工程環境遷移至Red Hat OpenShift Virtualization上運行，此虛擬化功能內置於Red Hat OpenShift所有版本中，能夠實現更快速的資源配置、降低複雜度並提升敏捷性。透過運用Red Hat OpenShift Virtualization，NetApp開發團隊得以更高效且靈活地運作，從而在加速工作流程的同時擴大負荷，以滿足未來需求。

「 NetApp 解決方案為企業提供簡易、可擴展且強大的達致成功的驅動工具，Red Hat OpenShift Virtualization 使我們能更快地創新並為客戶創造價值，」NetApp 首席商務官 Dallas Olson 表示，「作為 Red Hat 的長期合作夥伴，我們親眼見證其平台為共同客戶創造的成果。我們期待它成為面向未來的，作為我們的自身營運的堅實基礎。」

Red Hat已建立智慧數據基礎架構，其運用 NetApp 技術來驅動全球 IT 與開發營運，實現更快速的軟體交付並提升營運效率。透過 NetApp ONTAP®，Red Hat IT 團隊能更迅速地為 Red Hat OpenShift 工作負載配置儲存資源，運用內置安全與復原功能保護關鍵數據，並更輕鬆地管理跨本地與雲端環境的工作負載。

「若要大規模有效開發、現代化改造及部署應用程式，企業必須建立具備安全、強大且高效儲存功能的雲原生基礎架構。」Red Hat混合雲平台副總裁暨總經理Mike Barrett表示， 「透過整合 Red Hat OpenShift Virtualization 與 NetApp 的優勢，我們能提供具備企業級資料管理能力的統一混合雲基礎架構，實現敏捷性與混合雲彈性，同時維持高標準的資料保護。我們與 NetApp 的合作，正是科技領導者創造互利價值與驅動客戶成功的典範。」

憑藉Red Hat OpenShift 與 NetApp，驅動客戶成功

基於長期合作基礎，NetApp 與 Red Hat 正攜手提供可擴展且安全的解決方案，協助客戶在本地端及跨混合雲環境中實現工作負載現代化：

擴展混合雲彈性 ：為進一步提升混合雲彈性，NetApp 與 Red Hat 推出強大、全新的解決方案，該方案整合 Red Hat OpenShift Virtualization 與 Amazon FSx for NetApp ONTAP、Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)，以及 Google Cloud NetApp Volumes on OpenShift Dedicated on Google Cloud。基於FSx for NetApp ONTAP with ROSA 與Google Cloud NetApp Volumes with OpenShift Dedicated on Google Cloud 之間的現有整合(此整合已協助客戶運用企業級儲存來執行容器化工作負載），這些新方案將此等能力延伸至虛擬機器，使企業能在雲端運行虛擬機器與容器，該功能操作簡化、可無縫擴展及利用智慧數據基礎架構。這些方案將為客戶提供橫跨主流公有雲的更一致、企業級的虛擬化與儲存能力，使他們能依據業務需求執行工作負載。

：為進一步提升混合雲彈性，NetApp 與 Red Hat 推出強大、全新的解決方案，該方案整合 Red Hat OpenShift Virtualization 與 Amazon FSx for NetApp ONTAP、Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)，以及 Google Cloud NetApp Volumes on OpenShift Dedicated on Google Cloud。基於FSx for NetApp ONTAP with ROSA 與Google Cloud NetApp Volumes with OpenShift Dedicated on Google Cloud 之間的現有整合(此整合已協助客戶運用企業級儲存來執行容器化工作負載），這些新方案將此等能力延伸至虛擬機器，使企業能在雲端運行虛擬機器與容器，該功能操作簡化、可無縫擴展及利用智慧數據基礎架構。這些方案將為客戶提供橫跨主流公有雲的更一致、企業級的虛擬化與儲存能力，使他們能依據業務需求執行工作負載。 強化虛擬機器移動性： 客戶在重新評估虛擬化架構時，可透過NetApp Shift Toolkit降低虛擬機器遷移的時間、成本與複雜度。NetApp近期擴展NetApp Shift Toolkit服務範圍，支援更廣泛的管理程式生態系統，包含Red Hat OpenShift Virtualization。憑藉NetApp複製技術快速轉換虛擬機器（無需複製資料），Shift Toolkit能大幅縮短專案時程且不影響效能。Shift Toolkit將轉換時間從數小時或數日縮短至數分鐘，並降低對第三方工具的依賴性。

客戶在重新評估虛擬化架構時，可透過NetApp Shift Toolkit降低虛擬機器遷移的時間、成本與複雜度。NetApp近期擴展NetApp Shift Toolkit服務範圍，支援更廣泛的管理程式生態系統，包含Red Hat OpenShift Virtualization。憑藉NetApp複製技術快速轉換虛擬機器（無需複製資料），Shift Toolkit能大幅縮短專案時程且不影響效能。Shift Toolkit將轉換時間從數小時或數日縮短至數分鐘，並降低對第三方工具的依賴性。 強化虛擬化能力： 繼宣布針對Red Hat OpenShift Virtualization將NetApp Trident與Trident Protect執行深度整合之後，NetApp 和 Red Hat與共同客戶攜手合作，為他們開發可擴展且具成本效益的解決方案，協助將他們的虛擬機器工作負載打包遷移至Red Hat OpenShift Virtualization平台。

「NetApp ONTAP 與 Red Hat OpenShift 之間的整合，讓我們得以快速從原有虛擬化平台遷移至 Red Hat OpenShift 及 Red Hat OpenShift Virtualization。」Advent One 首席技術長 Talor Holloway 表示， 「透過採用 NetApp 全快閃基礎架構並運用 Trident 與 Trident Protect，我們獲得企業級資料保護能力，顯著縮短復原與故障排除時間。這不僅是遷移，更是一場現代化轉型之旅，使我們的託管服務平台更具敏捷性、韌性與成本效益。此專案為我們顯著地節省基礎架構與授權成本。」

NetApp 與 Red Hat 將於 10 月 14 日至 16 日在拉斯維加斯舉行的 NetApp INSIGHT 2025 大會上聯合舉辦專題講座與演示，展示雙方的合作如何推動跨產業轉型。歡迎關注主題演講：https://www.netapp.com/insight/

更多資源

關於 NetApp

三十多年來，從企業級儲存的興起到資料和AI定義的智慧時代，NetApp一直協助全球一流組織因應各種變革。如今，NetApp已成為智慧資料基礎架構公司，協助客戶將資料變為創新、韌性和成長的觸媒。

這一基礎架構的核心是NetApp資料平台——一個統一的企業級智慧基礎，用於連接、保護和活用各種雲端、負載和環境中的資料。該平台憑藉我們首屈一指的資料管理軟體和作業系統NetApp ONTAP的成熟能力建構，並藉助AI資料引擎和AFX的自動化功能加持，實現大規模的可觀測性、韌性和智慧。

NetApp資料平台採用分解式設計，將儲存、服務和控制相互隔離，確保企業可以更快實現現代化，高效地進行擴充，並在創新時避免廠商鎖定。身為唯一可原生內建到全球大型雲端的企業級儲存平台，它讓各類組織都可靈活地在任何地方運行任何工作負載，並保持統一的效能、治理和保護。

使用NetApp時，資料始終保持就緒，可隨時抵禦各種威脅、支援AI的需要以及實現下一次的顛覆創新。這正是全球最有遠見的企業都信任NetApp，透過它將情報變為優勢的原因所在。

欲了解更多資訊，請造訪 www.netapp.com或通過以下途徑追蹤我們： X、LinkedIn、Facebook、及 Instagram。

NETAPP、NETAPP標誌和 www.netapp.com/TM 上列出的標記是NetApp, Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。

關於 Red Hat

Red Hat是一家開放型混合雲技術的領導者，為變革性IT創新與 AI 應用提供值得信賴、一致且全面的基礎架構。其涵蓋雲端、開發者、人工智慧、Linux、自動化及應用平台技術的產品組合，使應用程式能無縫運行於任何環境，從資料中心延伸至邊緣數據。作為全球領先的企業級開源軟體解決方案供應商，Red Hat持續投資開放生態系統與社群，致力解決未來的IT挑戰。Red Hat與夥伴及客戶攜手合作，透過諮詢服務與屢獲殊榮的培訓和認證方案，協助他們建構、串聯、自動化、保護及管理IT環境。

Red Hat的前瞻性聲明

除本文所含歷史資訊與討論外，本新聞稿所載聲明可能構成《私人證券訴訟改革法案1995》所定義之前瞻性聲明。此聲明基於公司對未來業務與財務表現的現行假設. 本聲明涉及若干風險、不確定性及其他可能導致實際結果產生重大差異的因素。本新聞稿中任何前瞻性聲明僅反映其發布當日的觀點。除法律要求外，本公司不承擔更新或修正任何前瞻性聲明之義務。

Red Hat、Red Hat 標誌及 OpenShift 為 Red Hat, Inc. 或其子公司於美國及其他國家之商標或註冊商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。