NetApp携手Google Cloud重塑企业云架构

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今日宣布，其已深化与Google Cloud的合作，以助力客户加速云转型并应对关键业务挑战。Google Cloud NetApp Volumes新增块存储功能，为当前最重要的数据工作负载（包括虚拟化环境、自管理数据库和AI创新）强化统一存储能力。

NetApp数据平台支持各类AI模型——无论是本地部署还是运行于主流公有云——安全访问客户的全部数据资产，无需在不同环境间迁移数据。Google Cloud NetApp Volumes新增的集成缓存功能可实现对统一数据基础的无缝访问，并与Gemini Enterprise进行先进的全新集成，帮助客户打破数据孤岛、消除复杂性，并加速其AI之旅。

NetApp云存储与服务部门高级副总裁兼总经理Pravjit Tiwana表示：“Google Cloud NetApp Volumes的此次升级（包括新增块存储功能），在不增加复杂性的前提下，为企业提供了更高的灵活性和更强大的功能。这些更新代表着一次重大飞跃。我们的客户将受益于稳定的低延迟性能、含快照和复制等功能的增强型数据管理，以及通过NetApp Volumes服务统一管理文件和块存储的简便操作。”

NetApp Volumes的新功能包括：

通过块功能增强数据统一性： 随着NetApp Volumes新增块功能，Flex服务级别现在支持NAS (NFS/SMB)和SAN (iSCSI)协议的统一存储。在现有文件存储服务中添加iSCSI块支持，为企业开辟了更多市场机会，使其能够将Google Cloud用于企业业务应用程序，例如托管虚拟化环境和管理数据库。该功能目前已开放，客户可按需获取。

增强与Gemini Enterprise的集成： 客户现在可以将存储在NetApp Volumes中的数据用作AI应用程序的原生数据源，从而构建定制化的AI智能体，无需自定义代码或RAG管道。AI应用程序等AI平台与NetApp Volumes等数据存储之间的紧密集成，使企业能够整合来自信誉良好且经过审查来源的特定情境数据，从而显著提高AI生成输出的质量和可靠性。该功能现已开放预览，客户可按需获取。

增强的统一全局命名空间：企业现在可以利用NetApp Volumes中全新的FlexCache功能，将其跨云端和本地的全局数据资产无缝统一到Google Cloud中。该功能还可以扩展其本地工作负载，例如电子设计自动化。这使得存储在客户数据中心或跨多个云端的其他基于ONTAP的存储中的数据，能够在NetApp Volumes环境中即时可见且可写入，但仅在请求时进行精细数据传输。这使得客户的整个混合云数据资产能够在Google Cloud中无缝访问。此外，企业可以使用SnapMirror轻松地在环境之间迁移数据和快照，从而支持云迁移、灾难恢复和跨环境工作负载平衡等混合用例。

Google Cloud存储副总裁兼总经理Sameet Agarwal表示：“我们与NetApp的合作建立在对创新和客户成功的共同承诺基础之上。内置智能的数据基础设施使企业能够将正确的数据放到正确的位置，从而产生有用的结果，并避免不必要的成本和复杂性。通过将Google Cloud的全球基础设施和Vertex AI与NetApp在数据管理方面的专业知识相结合，我们正在提供一体化解决方案，帮助企业转型并加速其数字化之旅。”

IDC全球基础设施研究部云和边缘服务研究副总裁Dave McCarthy表示：“随着变革和创新步伐的加快，企业需要统一访问所有数据，无论其位于何处。NetApp的数据平台是首个原生构建于全球最大公有云中的统一存储，使企业能够安全地访问其整个数据资产，而不会因数据移动而产生延迟和成本。”

如需详细了解Google Cloud NetApp Volumes的全部新功能以及NetApp产品组合的其他更新，请访问：https://www.netapp.com/product-updates

NetApp INSIGHT 2025将于10月14日至16日在拉斯维加斯举行，届时NetApp将举办专题演讲和演示，展示其如何推动各行各业的转型。敬请关注主题演讲：https://www.netapp.com/insight/

关于NetApp

三十多年来，从企业级存储的兴起到数据和AI定义的智能时代，NetApp一直帮助全球领先的组织应对各种变革。如今，NetApp已成为智能数据基础设施公司，帮助客户将数据变为创新、韧性和增长的催化剂。

这一基础设施的核心是NetApp数据平台——一个统一的企业级智能基础，用于连接、保护和活用各种云端、负载和环境中的数据。该平台依托我们领先的数据管理软件和操作系统NetApp ONTAP的成熟能力构建，并借助AI数据引擎和AFX的自动化功能加持，实现大规模的可观察性、韧性和智能。

NetApp数据平台采用分解式设计，将存储、服务和控制相互隔离，确保企业可以更快实现现代化，高效地进行扩展，并在创新时避免厂商锁定。作为唯一可原生嵌入到全球大型云端的企业级存储平台，它让各类组织都可灵活地在任何地方运行任何工作负载，并保持统一的性能、治理和保护。

使用NetApp时，数据始终保持就绪，可随时抵御各种威胁、支持AI的需要以及实现下一次的颠覆创新。这正是全球最有远见的企业都信任NetApp，通过它将情报变为优势的原因所在。

