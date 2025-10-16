Gurobi conclut un accord de partenariat avec GRID Inc.

BEAVERTON, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, le leader de la technologie d’intelligence décisionnelle, a annoncé aujourd’hui avoir formé un nouveau partenariat avec GRID Inc., une société d’optimisation par l’IA spécialisée dans les solutions d’infrastructure pour des domaines tels que l’énergie, le transport et la chaîne d’approvisionnement.

GRID est une entreprise en pleine croissance qui développe des solutions d’optimisation basée sur l’IA pour le secteur des infrastructures. Après être passée du secteur des énergies renouvelables à celui de l’IA, la Société a été retenue par le programme de soutien aux start-ups de l’Agence NEDO et introduite avec succès sur le Growth Market de la Bourse de Tokyo en 2023. En s’appuyant sur les jumeaux numériques et l’apprentissage profond, GRID prédit et optimise les opérations de planification complexes, notamment la programmation des centrales électriques et le routage des réseaux de transport, contribuant ainsi à l’efficacité et à la décarbonation des infrastructures.

Le partenariat, qui combine l’expertise de GRID en matière d’IA et de jumeaux numériques et la technologie avancée de solveurs de Gurobi, répondra aux demandes croissantes d’optimisation des infrastructures qui souhaitent améliorer l’efficacité et la durabilité des opérations.

Les principaux objectifs du partenariat sont les suivants :

Optimisation des infrastructures sociales : résolution très rapide des problèmes complexes d’optimisation combinatoire de l’offre et de la demande d’énergie et de planification des navires et des transports

Intégration de jumeaux numériques : simulation d’optimisation sur des jumeaux numériques répliquant exactement les opérations du monde réel

Domaines d’application éprouvés : déploiement dans les secteurs de l’énergie, du transport et de la logistique maritimes et des transports urbains

Normalisation des compétences : automatisation des opérations de planification traditionnellement dépendantes de l’expérience et de l’intuition des experts

Réduction des coûts : amélioration de l’efficacité opérationnelle et réduction des dépenses opérationnelles grâce à l’optimisation

« Grâce à notre partenariat avec Gurobi, nous allons continuer à améliorer nos solutions de prédiction et d’optimisation pour créer encore davantage de valeur pour nos clients », a déclaré Ryosuke Umeda, directeur technique de GRID Inc. « Nous encouragerons activement les partenariats qui tirent parti des atouts des deux entreprises pour diffuser et mettre en pratique les technologies d’optimisation mathématique. »

« Avec GRID comme partenaire, nous sommes convaincus de pouvoir étendre les avantages de la technologie d’optimisation mathématique à davantage de clients actifs dans les infrastructures sociales et d’autres secteurs critiques », a déclaré Duke Perrucci, PDG de Gurobi Optimization. « La combinaison des technologies avancées d’IA et d’apprentissage automatique de GRID et de notre technologie d’optimisation va faciliter la création de solutions encore plus innovantes. »

À propos de GRID Inc.

Fondée en 2009 et basée à Tokyo, GRID Inc. a pour philosophie d’entreprise le slogan « INFRASTRUCTURE + VIE + INNOVATION ». L’entreprise s’est donné pour mission de « faire progresser les infrastructures et la société ». Elle fournit des solutions d’IA qui optimisent les opérations dans les secteurs de l’énergie, de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que des transports urbains et des villes intelligentes. Pour plus d’informations, consulter le site Web https://gridpredict.jp/en

À propos de Gurobi Optimization

Grâce à la technologie d’intelligence décisionnelle de Gurobi, les clients peuvent prendre des décisions commerciales optimales en quelques secondes. De la planification des effectifs à l’optimisation du portefeuille, en passant par la conception de la chaîne d’approvisionnement, et tout ce qui se trouve entre ces différentes fonctions, Gurobi détermine la solution optimale parmi des milliers de milliards de possibilités.

En tant que leader dans le domaine de l’intelligence décisionnelle, Gurobi propose un logiciel complet et facile à intégrer, ainsi qu’une assistance de premier ordre, avec un Taux de Satisfaction Client de 98 %, le plus élevé du secteur.

Fondée en 2008, Gurobi est présente dans les Amériques, en Europe et en Asie. Elle est au service de clients actifs dans presque tous les secteurs, notamment des organisations comme SAP, Air France et la National Football League. Pour plus d’informations, visiter le site Web https://www.gurobi.com/ ou appeler le +1 713 871 9341.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.