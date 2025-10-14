Cropster、世界のコーヒー業界向けソフトウェア分野でカテゴリーリーダーを目指しFirescopeを買収

オーストリア・インスブルック--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- コーヒー業界向けのグローバルソフトウェア企業Cropsterは、韓国を拠点とする革新的な焙煎ソフトウェア開発会社Firescopeを買収したことを発表しました。

今回の買収により、Cropsterは韓国、日本、そしてアジア地域で3,000を超える小規模焙煎業者にサービスを提供するFirescopeの強固な顧客基盤を取り込み、独立系焙煎市場で確かな足場を築くことになります。また、急成長を続けるアジア市場への取り組みを強化するため、同地域における新たな営業・サポート拠点としてFirescopeチームを位置づけ、Cropsterは今後も継続的な投資を行っていく予定です。

今回の取引により、Firescopeが小規模焙煎業者向けに提供している独自のセルフサービス型ソリューションが、Cropsterのプラットフォームへの統合後に世界中で利用可能になります。これにより、Cropsterがコーヒーサプライチェーン全体をカバーする初のエンドツーエンド型プラットフォームを構築するうえで、重要な要素が加わることになります。

Cropsterの共同創業者兼CEOであるアンドレアス・イードルは次のように述べています。 「私たちのビジョンは、コーヒーの生産初期段階から焙煎・販売プロセス、そしてカフェを通じた高品質な流通に至るまで、コーヒーサプライチェーン全体をデジタル化することです。Firescopeはこの構想を完成させるうえで重要な一部ですが、私たちは“crop-to-cup（作物から一杯まで）”というビジョンを実現するために、今後も複数の企業を買収していく予定です。」

Firescopeの共同創業者兼CEOであるジェイソン・ジン氏は次のように述べています。 「韓国およびその他のアジア市場におけるFirescopeの成功が、次の成長段階の礎となりました。Cropsterグループへの参加により、当社はソリューションを世界中の小規模焙煎業者に届けるために必要なリソースとネットワークを得ることができます。焙煎業者がデータにアクセスし、それを活用して成長できるよう支援するために、深い業界知見を持つCropsterの一員となることを嬉しく思っています。」

Verdaneのディレクターであるラルフ・カーグ氏は次のように述べています。 「Firescopeの買収により、Cropsterは情熱ある小規模焙煎業者を自社のエコシステムにつなぎ、彼らのスペシャルティコーヒー製品をグローバルなサプライチェーンへ展開して成長を後押しできるようになりました。アジアはスペシャルティコーヒー拡大において極めて重要な役割を担っており、今回の合意により、Cropsterは同地域全体でリーディングプロバイダーとしての地位を確立しました。」

Firescope、Cropsterのエコシステムへのシームレス統合へ

Firescopeは当面、完全なサポート体制を維持した独立製品として提供を続けますが、今後12か月をかけてCropsterの製品ポートフォリオに統合される予定です。この統合により、Firescopeのグローバル展開が拡大し、世界中の小規模焙煎業者がデータの力を活用できるようになります。統合後も、顧客はスケーラビリティとシステム連携による成長支援の恩恵を途切れることなく受けることができます。

Cropsterは、データに基づく明確な意思決定によって複雑な業務プロセスを簡素化し、コーヒー事業を支援しています。これが、すでに世界中の主要なコーヒー企業から信頼されている理由です。

米国の Ember Coffee では、急成長の一方で勘に頼る部分が多くありました。「Cropster Roast」を導入したことで、焙煎や在庫に関するリアルタイムのインサイトを得られるようになり、新しいコーヒーをこれまでの半分の期間で発売できるようになったほか、1日の生産バッチ数も増加しました。その結果、顧客にはより高品質な製品を提供できるようになり、チームは時間と在庫の無駄を削減できました。（事例紹介）

一方、英国および米国のWatchHouseは、「Cropster Cafe」を活用して店舗数を8店舗から20店舗以上へと拡大しながらも、一貫した品質を維持しました。テイスティングのフィードバックと定量的データを組み合わせることで、バリスタの育成を迅速化し、マシンの稼働停止時間を短縮し、全店舗で95%以上のドリンク品質の一貫性を維持しました。（事例紹介）

CropsterについてCropsterは、生産者から焙煎業者、カフェに至るまで、コーヒーのバリューチェーン全体を支えるソフトウェアを提供しています。同社の製品「Roast」「Origin」「Cafe」は、品質・効率・収益性の向上に役立つリアルタイムのデータとインサイトを提供します。2008年に設立されたCropsterは、現在100か国以上で数千の事業者を支援しています。詳細は www.cropster.com をご覧ください。

FirescopeについてFirescopeは、韓国を拠点とするソフトウェア開発会社であり、小規模焙煎業者が焙煎プロセスを最適化し、効率を高められるよう支援するデータ活用型ソリューションを専門としています。詳細は eng.firescope.io をご覧ください。

VerdaneについてVerdaneは、成長投資およびバイアウトを専門とする投資会社です。欧州経済のデジタル化および脱炭素化を推進する、テクノロジー活用型およびサステナブル企業と提携しています。Verdaneのファンドは柔軟な投資方針を持ち、単独企業または企業ポートフォリオに対して、過半数・少数持株、リプレースメント資本または成長資本として出資することが可能です。Verdaneはこれまでに90億ユーロの資金を調達し、2003年以来、急成長企業への投資実績は200件を超えています。

Firescopeの詳細は https://eng.firescope.io を、Cropsterについては https://www.cropster.com をご覧いただき、これらのツールがどのようにコーヒー事業の最適化に役立つかをご確認ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。