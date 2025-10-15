NetApp e Red Hat fortalecem colaboração para impulsionar a modernização de TI com o Red Hat OpenShift Virtualization

SAN JOSE, Califórnia e RALEIGH, Carolina do Norte--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa líder em Infraestrutura de Dados Inteligente, e a Red Hat, maior fornecedora mundial de soluções open source, anunciaram hoje uma colaboração ampliada para fortalecer o desenvolvimento conjunto e acelerar a adoção do Red Hat OpenShift Virtualization em ambientes locais (on-premises) e em nuvens públicas. Com essa parceria aprimorada, a Red Hat e a NetApp estão ajudando clientes a modernizar seus ambientes de TI de forma mais simples e a superar as complexidades da migração de cargas de trabalho nativas em nuvem com maior segurança e eficiência.

Um aspecto central da colaboração entre a Red Hat e a NetApp é a adoção mútua das tecnologias de ambas as empresas, com o objetivo de aprimorar seus sistemas operacionais e de TI. Atualmente, a NetApp executa seus ambientes de desenvolvimento e testes de engenharia no Red Hat OpenShift Virtualization, o recurso de virtualização incluído em todas as edições do Red Hat OpenShift, o que permite provisionamento mais rápido, menor complexidade e maior agilidade. Ao utilizar o Red Hat OpenShift Virtualization, a equipe de desenvolvimento da NetApp consegue operar de forma mais eficiente e ágil, acelerar fluxos de trabalho e escalar suas operações para atender às demandas futuras.

“Assim como as soluções da NetApp oferecem às empresas ferramentas simples, escaláveis e poderosas para impulsionar o sucesso, o Red Hat OpenShift Virtualization nos permite inovar e entregar valor aos clientes com mais agilidade”, afirmou Dallas Olson, diretor comercial da NetApp. “Como parceira de longa data da Red Hat, vimos de perto os resultados que sua plataforma proporciona aos nossos clientes em comum e estamos entusiasmados em tê-la como base preparada para o futuro das nossas próprias operações.”

A Red Hat desenvolveu uma infraestrutura de dados inteligente que utiliza a tecnologia da NetApp para impulsionar suas operações globais de TI e de desenvolvimento, permitindo entregas de software mais rápidas e maior eficiência operacional. Com o uso do NetApp ONTAP®, as equipes de TI da Red Hat conseguem provisionar armazenamento de forma mais ágil para cargas de trabalho do Red Hat OpenShift, proteger dados críticos com recursos integrados de segurança e recuperação, e gerenciar cargas de trabalho com mais facilidade em ambientes locais (on-premises) e em nuvem.

“Para desenvolver, modernizar e implantar aplicações em escala de forma eficaz, as organizações precisam de uma base de infraestrutura nativa em nuvem, com armazenamento seguro, robusto e eficiente”, afirmou Mike Barrett, Vice-Presidente e Gerente-Geral de Plataformas de Nuvem Híbrida da Red Hat. “Ao unir o poder do Red Hat OpenShift Virtualization à tecnologia da NetApp, podemos oferecer uma base híbrida consistente, com recursos de gestão de dados em nível corporativo, garantindo agilidade e flexibilidade em nuvem híbrida sem comprometer os altos padrões de proteção de dados. Nossa colaboração com a NetApp é um exemplo de como líderes em tecnologia podem gerar valor mútuo e sucesso para os clientes.”

Impulsionando o sucesso dos clientes com Red Hat OpenShift e NetApp

Com base em sua parceria de longa data, a NetApp e a Red Hat estão trabalhando juntas para fornecer soluções escaláveis e seguras, ajudando clientes a modernizar suas cargas de trabalho locais e em ambientes de nuvem híbrida:

Expansão da flexibilidade em nuvem híbrida : ampliando ainda mais a flexibilidade da nuvem híbrida, a NetApp e a Red Hat apresentaram novas soluções integradas que unem o Red Hat OpenShift Virtualization ao Amazon FSx for NetApp ONTAP e ao Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA), bem como ao Google Cloud NetApp Volumes no OpenShift Dedicated no Google Cloud. Com base nas integrações já existentes entre o FSx for NetApp ONTAP e o ROSA, e entre o Google Cloud NetApp Volumes e o OpenShift Dedicated no Google Cloud — que já ajudam clientes a executar cargas de trabalho em contêineres com armazenamento de nível corporativo — essas novas ofertas expandem essas funcionalidades para máquinas virtuais (VMs), permitindo que as organizações executem VMs e contêineres na nuvem com operações simplificadas, escalabilidade contínua e infraestrutura de dados inteligente. Essas soluções proporcionam aos clientes recursos consistentes de virtualização e armazenamento corporativos nas principais nuvens públicas, permitindo a execução de cargas de trabalho em qualquer ambiente que atenda às necessidades do negócio.

à medida que reavaliam seus ambientes de virtualização, os clientes podem reduzir o tempo, o custo e a complexidade da migração de máquinas virtuais (VMs) com o NetApp Shift Toolkit. Recentemente, a NetApp ampliou o suporte do Shift Toolkit para um ecossistema ainda mais abrangente de hipervisores, incluindo o Red Hat OpenShift Virtualization. Com a tecnologia de clonagem da NetApp, o toolkit converte VMs rapidamente sem copiar dados, reduzindo de forma significativa a duração dos projetos, sem comprometer o desempenho. O Shift Toolkit reduz o tempo de conversão de horas ou dias para poucos minutos e diminui a dependência de ferramentas de terceiros. Recursos avançados de virtualização: após o anúncio da integração aprimorada do NetApp Trident e Trident Protect para o Red Hat OpenShift Virtualization, a NetApp e a Red Hat vêm colaborando com clientes conjuntos que buscam uma solução escalável e econômica para migrar cargas de trabalho baseadas em VMs para o Red Hat OpenShift Virtualization.

“A integração entre o NetApp ONTAP e o Red Hat OpenShift nos permitiu migrar rapidamente da nossa plataforma de virtualização anterior para o Red Hat OpenShift e o Red Hat OpenShift Virtualization”, afirmou Talor Holloway, diretor de tecnologia (CTO) da Advent One. “Ao adotar a infraestrutura all-flash da NetApp e aproveitar os recursos do Trident e do Trident Protect, obtivemos proteção de dados em nível corporativo, com melhorias significativas nos tempos de recuperação e failover. Esta não foi apenas uma migração — foi um processo de modernização que tornou nossa plataforma de serviços gerenciados mais ágil, resiliente e economicamente eficiente. O projeto resultou em reduções expressivas de custos de infraestrutura e licenciamento.”

A NetApp e a Red Hat estarão presentes no NetApp INSIGHT 2025, em Las Vegas, de 14 a 16 de outubro, apresentando sessões conjuntas e demonstrações que destacam como a parceria entre as empresas está impulsionando a transformação digital em diversos setores. Acompanhe as palestras principais em: https://www.netapp.com/insight/

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a enfrentar transformações tecnológicas — desde a ascensão do armazenamento corporativo até a era inteligente definida por dados e inteligência artificial (IA). Atualmente, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, auxiliando clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp — uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Construída sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, nosso principal software e sistema operacional de gerenciamento de dados, e aprimorada por automação via AI Data Engine e AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada com arquitetura desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem com eficiência e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens públicas do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos — prontos para se defender contra ameaças, alimentar a inteligência artificial e impulsionar a próxima inovação. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

Sobre a Red Hat

A Red Hat é líder em tecnologia de nuvem híbrida aberta, oferecendo uma base confiável, consistente e abrangente para inovação transformadora em TI e aplicações de inteligência artificial (IA). Seu portfólio inclui soluções em nuvem, ferramentas de desenvolvimento, IA, Linux, automação e plataformas de aplicativos, que permitem executar qualquer aplicação, em qualquer ambiente: do data center à borda (edge). Como principal fornecedora mundial de soluções corporativas baseadas em código aberto, a Red Hat investe em ecossistemas e comunidades abertas para resolver os desafios tecnológicos do futuro. Em colaboração com parceiros e clientes, a Red Hat os ajuda a criar, conectar, automatizar, proteger e gerenciar seus ambientes de TI, com o apoio de serviços de consultoria e programas de treinamento e certificação reconhecidos internacionalmente.

Declarações prospectivas da Red Hat

Com exceção das informações e discussões de caráter histórico aqui contidas, as declarações apresentadas neste comunicado de imprensa podem constituir declarações prospectivas, conforme definido na Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tais declarações baseiam-se nas premissas atuais da empresa sobre o desempenho futuro dos negócios e das finanças. Essas declarações envolvem riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram de forma significativa. Qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado reflete as informações disponíveis apenas na data de sua divulgação. Salvo exigência legal, a empresa não assume obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas.

