-

Gurobi firma un accordo di partnership con GRID Inc.

Questa collaborazione strategica consentirà di promuovere la tecnologia di ottimizzazione matematica nelle infrastrutture energetiche e sociali.

BEAVERTON, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, ha annunciato oggi una nuova partnership con GRID Inc., un'azienda di ottimizzazione dell'IA specializzata in soluzioni per infrastrutture.

GRID è un'azienda in rapida crescita che sviluppa soluzioni di ottimizzazione dell'IA per il settore delle infrastrutture. Dopo il passaggio dall'attività delle energie rinnovabili all'IA, l'azienda è stata selezionata per prendere parte al programma di supporto alle startup di NEDO ed è stata quotata all'indice Tokyo Stock Exchange Growth Market nel 2023. GRID sfrutta i gemelli digitali e il deep learning per prevedere e ottimizzare operazioni di pianificazione complesse, tra cui la programmazione degli impianti di generazione di energia elettrica e l'instradamento delle reti di trasmissione, contribuendo all'efficienza e alla decarbonizzazione delle infrastrutture.

La partnership unisce l'esperienza di GRID in materia di intelligenza artificiale e gemelli digitali con la tecnologia avanzata di risoluzione di Gurobi per soddisfare le crescenti esigenze di ottimizzazione nei settori dell'energia e delle infrastrutture sociali, con l'obiettivo di garantire operazioni più efficienti e sostenibili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Melissa Cifarelli
Comunicazioni di Matter
(585) 6669511
gurobi@matternow.com

Industry:

Gurobi Optimization, LLC

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Melissa Cifarelli
Comunicazioni di Matter
(585) 6669511
gurobi@matternow.com

More News From Gurobi Optimization, LLC

Riassunto: Gurobi porterà il Decision Intelligence Summit a Vienna

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, è lieta di annunciare il ritorno del suo Decision Intelligence Summit (“Gurobi Summit”) alla regione EMEA. L'evento si svolgerà il 28-29 ottobre all'Hofburg Conference Centre di Vienna, dove si attende un altro anno da record per numero di partecipanti. Dopo il summit di settembre nelle Americhe, l'evento EMEA di quest'anno si concentrerà sul tema “Empowering Bold Decisio...

Riassunto: Gurobi pubblica il rapporto 2025 State of Mathematical Optimization

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, è lieta di annunciare la pubblicazione del suo 2025 State of Mathematical Optimization Report (Rapporto sullo stato dell'ottimizzazione matematica). Il rapporto di quest'anno, basato su un sondaggio degli utenti commerciali di ottimizzazione matematica, spiega come le aziende impieghino l'ottimizzazione assieme ad altre tecnologie, come l'intelligenza artificiale generati...

Riassunto: Un nuovo caso studio educativo a cura di Gurobi ed ESUPS dimostra l'impatto salvavita dell'ottimizzazione

BEAVERTON, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, è lieto di annunciare il rilascio di un nuovo caso studio formativo sviluppato in collaborazione con l'Emergency Supply Prepositioning Strategy (ESUPS), un gruppo di lavoro collaborativo di stati membri, organizzazioni non governative (ONG), studiosi, agenzie dell'ONU e organizzazioni regionali. L'ESUPS opera nell'ambito di Welthungerhilfe, una delle maggiori ONG tedesc...
Back to Newsroom