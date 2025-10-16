Gurobi firma un accordo di partnership con GRID Inc.
Questa collaborazione strategica consentirà di promuovere la tecnologia di ottimizzazione matematica nelle infrastrutture energetiche e sociali.
BEAVERTON, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, ha annunciato oggi una nuova partnership con GRID Inc., un'azienda di ottimizzazione dell'IA specializzata in soluzioni per infrastrutture.
GRID è un'azienda in rapida crescita che sviluppa soluzioni di ottimizzazione dell'IA per il settore delle infrastrutture. Dopo il passaggio dall'attività delle energie rinnovabili all'IA, l'azienda è stata selezionata per prendere parte al programma di supporto alle startup di NEDO ed è stata quotata all'indice Tokyo Stock Exchange Growth Market nel 2023. GRID sfrutta i gemelli digitali e il deep learning per prevedere e ottimizzare operazioni di pianificazione complesse, tra cui la programmazione degli impianti di generazione di energia elettrica e l'instradamento delle reti di trasmissione, contribuendo all'efficienza e alla decarbonizzazione delle infrastrutture.
La partnership unisce l'esperienza di GRID in materia di intelligenza artificiale e gemelli digitali con la tecnologia avanzata di risoluzione di Gurobi per soddisfare le crescenti esigenze di ottimizzazione nei settori dell'energia e delle infrastrutture sociali, con l'obiettivo di garantire operazioni più efficienti e sostenibili.
