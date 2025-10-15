Xceedance、Portage Capital Solutionsから成長投資を獲得

ボストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界各地の保険業界向けにテクノロジー主導のビジネス・ソリューションを提供するXceedanceは、金融テクノロジー市場に特化した主要投資会社のPortage Capital Solutionsから、少数持分出資と引き換えに成長投資を受けました。今回の投資により、同社の株式および負債を合わせた累計調達額は約1億ドルとなります。

この節目は、2013年の創業以来初となる機関投資家からの株式資金調達であり、Xceedanceが保険サービス分野で最も革新的な企業の1社であることを示しています。調達した資金は、Xceedanceの拡大を続けるAI活用型ソリューション群を推進し、さらに保険関連サービス・プロバイダーの企業価値を高める買収の資金として活用されます。

「創業以来、Xceedanceは自己資金による卓越した成長を遂げ、利益の再投資と慎重な負債活用によって急速に規模を拡大してきました。今回の投資は、当社の資本基盤を強化するだけでなく、保険、テクノロジー、そしてより広範な金融サービス市場におけるPortageの卓越したエコシステムとのつながりを生み、当社の成長を加速させる重要なシナジーをもたらします」と、Xceedanceの創業者兼最高経営責任者（CEO）であるアルン・バラクリシュナンは述べています。「Portageは、当社の長期的なビジョン、企業文化の価値観、そしてイノベーションへの取り組みに共感し、共に歩むことのできる投資家です。」

Xceedanceは、深い業務知見と複雑な保険エコシステムへの理解を持つ業界特化型ビジネスサービス・プロバイダーこそが、生成AIの変革的な可能性を最大限に活用できる独自の立場にあるという基本理念のもとに設立されました。同社は、世界で350社を超える保険関連企業にサービスを提供し、保険バリューチェーン全体で1,000件以上の複雑な損害保険（P&C）業務を支援しており、テクノロジーを活用したサービス提供と豊富な業界専門知識が、保険業務をいかに変革し得るかを体現しています。また、「Millenium Information Services」および「CIS Claim Services」の買収によって強化されたTPA（第三者管理機関）プラットフォームの開発を通じて、提供するサービス群をさらに拡充し、世界的な地位を一層強化しています。

「Xceedanceは、小規模で革新的な保険会社から、業界で最も大規模かつ信頼される企業に至るまで、あらゆる顧客にとって最高水準のパートナーとしての地位を確立しています。市場全体でデジタル・ソリューションの導入が急速に進む中、Xceedanceは顧客やパートナーから認められる思想的リーダーとして、今後も持続的な成長とさらなるビジネス機会の拡大が期待されています」と、Portage Capital Solutionsのゼネラル・パートナー兼共同代表のダン・バレン氏は述べています。「私たちは、アルン氏およびXceedanceのチーム全体と共に次の成長段階に取り組めることを大変嬉しく思っています。彼らの掲げる野心的な長期ビジョンの実現を支援できることを楽しみにしています。」

Xceedanceの専属アドバイザーはモルガン・パートナーズ、アーンスト・アンド・ヤング、およびノートン・ローズ・フルブライトが務め、Portageに対してはポール・ヘイスティングスとRSMが助言を行いました。

Xceedanceは、テクノロジー・プラットフォーム、先進的なデータ分析、そしてAIと深い業界専門知識を活用した業務モデルの変革を通じて、世界の保険業界にビジネス・ソリューションを提供しています。同社はアメリカ大陸、EMEA（ヨーロッパ・中東・アフリカ）、およびAPAC（アジア太平洋）に5,500人以上のチームメンバーを擁し、テクノロジー主導の提供モデルにより、保険業界の専門知識と次世代テクノロジーを融合し、地域ニーズに即したソリューションとデジタルファーストのプラットフォームを提供しています。当社は、商業保険、個人保険、特殊保険を扱う再保険会社・保険会社、共済組織、プログラム管理者、ブローカーや代理店、ロイズ・オブ・ロンドン関連企業など、350社を超える多様なクライアントに対し、販売や資本以外の業務機能を最適化し、市場の課題を克服して、収益性の高い成長を加速するための支援をしています。

Portageは、フィンテックおよび金融サービス分野に特化したグローバルな投資プラットフォームです。運用資産は47億米ドルを超えており、115社の投資先企業、25人の投資専門家を擁しています。また、北米、欧州、中東にオフィスを構えています。

Portageは、主力ファンドであるPortage VenturesおよびPortage Capital Solutionsの戦略を通じて、あらゆる成長段階にある意欲的な企業と提携しています。同社は、投資家、事業パートナー、アドバイザー、そして価値創造の専門家から成るグローバル・ネットワークを活用し、柔軟な資金提供と付加価値の高いパートナーシップを提供しています。同社の専門的なバリュー・クリエーション・チームは、ポートフォリオ企業に対し、市場進出戦略、テクノロジー&サイバーセキュリティ、AI、合併・買収、事業提携など幅広い分野で実践的な支援を行い、成功への道のりを加速させています。Portageは、深い業界知識と起業家としての経験を活かし、金融サービスのあり方を変革するリーダーたちを支援することに尽力しています。

Portageは、運用資産440億米ドル超を有するグローバルなマルチストラテジー型オルタナティブ資産運用会社であるSagardの一部門として運営されています。

