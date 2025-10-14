Xceedance garante investimento de crescimento da Portage Capital Solutions

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Xceedance, provedora mundial de soluções empresariais baseadas em tecnologia para o setor de seguros, recebeu um investimento de crescimento da Portage Capital Solutions, líder em investimentos com foco no mercado de tecnologia financeira, em troca de uma participação acionária minoritária. Com este investimento, o capital total levantado pela empresa, entre capital próprio e dívida, agora é de cerca de US$ 100 milhões.

Este marco define o primeiro financiamento institucional de capital da empresa desde sua fundação em 2013, que intensifica sua posição como um dos participantes mais inovadores no setor de serviços de seguros. O capital será utilizado para impulsionar o crescente portfólio de soluções de IA da Xceedance e financiar a aquisição de provedores de serviços com foco em seguros.

"Desde sua criação, a Xceedance vem desfrutando de um crescimento excepcional e autofinanciado, que se expande com rapidez através do reinvestimento de lucros e do uso prudente de dívida. Este investimento não apenas reforça nossa base de capital, mas também nos conecta ao excepcional ecossistema da Portage nos mercados de seguros, tecnologia e serviços financeiros em geral, gerando sinergias significativas que irão ajudar a acelerar nosso crescimento", disse Arun Balakrishnan, Fundador e Diretor Executivo da Xceedance. "Na Portage, encontramos um investidor alinhado à nossa visão a longo prazo, valores culturais e compromisso com a inovação."

A Xceedance foi fundada com a convicção central de que os provedores de serviços empresariais com foco em domínios estão em uma posição única de aproveitar o potencial transformador da IA ​​generativa, impulsionados por um profundo conhecimento operacional e compreensão dos complexos ecossistemas de seguros. Com mais de 350 clientes de seguros ao redor do mundo e mais de 1.000 fluxos de trabalho complexos de P&C atendidos em toda a cadeia de valor dos seguro, a Xceedance exemplifica como a prestação de serviços habilitada por tecnologia e a ampla experiência em domínios podem transformar as operações de seguros. Através do desenvolvimento de sua plataforma TPA, impulsionada pela aquisição da Millenium Information Services e da CIS Claim Services, a Xceedance continuou aperfeiçoando seu conjunto de ofertas e consolidando sua posição a nível mundial.

"A Xceedance se estabeleceu como a melhor parceira tanto para seguradoras pequenas e inovadoras como para algumas das maiores e mais confiáveis ​​empresas do setor. Com a rápida adoção de soluções digitais em todo o mercado, a Xceedance está preparada para um crescimento contínuo e amplas oportunidades como líder de pensamento reconhecida por seus clientes e parceiros", disse Dan Ballen, Sócio Geral e Codiretor da Portage Capital Solutions. "Estamos animados com a parceria com Arun e toda a equipe da Xceedance na próxima etapa de seu crescimento e na expectativa de ajudá-los a concretizar sua ambiciosa visão a longo prazo."

Morgan Partners, Ernst & Young e Norton Rose Fulbright atuaram como empresas de consultoria exclusivas da Xceedance, enquanto a Portage foi assessorada por Paul Hastings e RSM.

Sobre a Xceedance

A Xceedance oferece soluções empresariais para o setor mundial de seguros, habilitadas por plataformas tecnológicas, dados e análises avançadas e pela transformação de modelos operacionais através da IA e profundo domínio do setor. Com mais de 5.500 membros de equipe nas Américas, EMEA e APAC, nosso modelo de prestação de serviços baseado em tecnologia combina conhecimento especializado em seguros com tecnologias de última geração para oferecer soluções localizadas e plataformas digitais. Capacitamos mais de 350 diferentes clientes, incluindo res/seguradoras de seguros comerciais, pessoais e de linhas especiais, mútuas, administradoras de programas, corretoras e agentes, e entidades do Lloyd's of London, que otimizam funções não relacionadas à distribuição e não relacionadas ao capital, navegam pelos desafios do mercado e aceleram o crescimento lucrativo.

Para mais informações, acesse www.xceedance.com.

Sobre a Portage

A Portage é uma plataforma mundial de investimentos com foco em setores de fintech e serviços financeiros, com mais de US$ 4,7 bilhões sob gestão, 115 empresas em seu portfólio e 25 profissionais de investimento. A empresa conta com escritórios na América do Norte, Europa e Oriente Médio.

A Portage faz parcerias com empresas ambiciosas em todos os estágios mediante suas estratégias de fundos emblemáticas, a Portage Ventures e a Portage Capital Solutions. A empresa proporciona capital flexível e parcerias de valor agregado através de sua rede mundial de investidores, parceiros comerciais, consultores e especialistas em criação de valor. A equipe dedicada de criação de valor da Portage oferece às empresas do portfólio suporte prático em uma ampla gama de funções, incluindo entrada no mercado, tecnologia e segurança cibernética, IA, fusões e aquisições, e parcerias comerciais para acelerar seus caminhos para o sucesso. Com profundo conhecimento do setor e experiência empreendedora, a Portage está comprometida em dar apoio a líderes que vêm remodelando os serviços financeiros.

A Portage é uma plataforma dentro da Sagard, uma empresa multinacional de gestão de ativos alternativos e múltiplas estratégias com mais de US$ 44 bilhões sob gestão.

Para mais informações, acesse www.portageinvest.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.