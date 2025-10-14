Forsee Power fournira des systèmes de batteries à KGHM, le plus grand producteur de cuivre en Europe

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries pour véhicules industriels et commerciaux, annonce que KGHM, le plus grand producteur de cuivre en Europe, équipera ses véhicules miniers ZANPER T et HT24e de systèmes de batteries Forsee Power.

KGHM exploite non seulement des mines, mais est également un fabricant de machines et d'équipements miniers, notamment des camions de transport, des chargeurs miniers ou des unités de transport par l'intermédiaire de sa filiale KGHM ZANAM S.A.

Le programme de décarbonation de KGHM comprend une feuille de route ambitieuse pour l'électromobilité

KGHM vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 et à atteindre la neutralité climatique totale d'ici 2050. L'électromobilité fait partie de la solution, permettant de remplacer les véhicules à moteur thermique par des véhicules 100% zéro émission. Outre l'impact sur le climat, il améliore les conditions de travail des mineurs en augmentant l'efficacité des moteurs et en réduisant les émissions de chaleur et de gaz d'échappement.

KGHM ZANAM, une filiale de KGHM Polska Miedź, conçoit et fabrique des machines minières innovantes et joue un rôle clé dans l'élaboration de la feuille de route de l'électromobilité de KGHM.

Dans le cadre de cette initiative, les ingénieurs de KGHM ZANAM ont travaillé en étroite collaboration avec Forsee Power pour adapter les systèmes de batteries aux conditions exigeantes de l'exploitation minière souterraine. Cette coopération marque une étape importante dans la transition de KGHM ZANAM vers des machines à zéro émission et des solutions minières durables. KGHM ZANAM lance une gamme de véhicules électriques qui seront alimentés par des systèmes de batteries Forsee Power.

Le ZANPER T sera propulsé par FORSEE ZEN 54 LITE. Ce véhicule de transport est dédié à l'exploitation dans les mines souterraines non explosives. ZANPER T est conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes dans les mines, en particulier dans les mines KGHM. Sa polyvalence lui permet de transporter des personnes (jusqu'à 14 personnes), y compris des victimes de lieux d'accidents, ainsi que des matériaux. Situé dans le châssis du véhicule, le pack unique de 54 kWh offrira une autonomie de 100 km après une session de charge de 60 minutes.

Par ailleurs, la navette électrique HT24e intégrera le FORSEE ZEN 36 LFP. Le HT24e est un camion à benne basculante et de transport minier à profil bas destiné aux chantiers souterrains à hauteur limitée. Son but est de transporter les matériaux extraits (minerai, stériles) des fronts d'extraction vers les routes de transport dans les mines souterraines, en particulier là où la hauteur libre est limitée. Disponible en deux versions, 3 strings de 4 packs ou 4 strings de 4 packs de 36 kWh, selon les besoins de fonctionnement, le HT24e a été conçu pour fonctionner en continu jusqu'à huit heures dans des environnements difficiles et à des températures élevées sans avoir besoin de recharge.

ZEN LITE : une solution compacte avec une excellente densité d'énergie pour électrifier les véhicules lourds

Le système de batteries ZEN LITE de Forsee Power offre des options de packs de 47 kWh et 54 kWh dans un format compact avec une densité d'énergie de 258 Wh/L. Conçu pour les chaines de traction de 350 V (camions légers et moyens, bus courts, véhicules off highway), il peut également alimenter des véhicules lourds de 650 à 800 V lorsque l'espace est limité. Partageant la même plate-forme que ZEN PLUS, il utilise des cellules NMC avancées pour une charge flexible - la nuit pour un fonctionnement complet ou une charge rapide à 50% en moins de 20 minutes - idéale pour les flottes avec des temps d'arrêt courts.

ZEN LFP : un système de batterie haute énergie très compétitif pour les véhicules lourds

ZEN LFP est un système de batterie LFP modulaire et économique pour l'électrification des véhicules lourds tels que les bus, les camions et les véhicules off highway. Disponible en formats 36 kWh et 55 kWh avec une densité d'énergie de 240 Wh/L, il permet un empilage et une intégration flexibles. Conçu pour allier sécurité et durabilité, il est conforme à la norme ISO 26262 ASIL-C et aux principales normes mondiales, offre jusqu'à 6 000 cycles et garantit un faible coût total de possession grâce à sa conception robuste et compacte et à 20% de puissance en plus que les formats LFP C-box standard.

Les systèmes de batteries Forsee Power sont entièrement conçus par les équipes de Forsee Power et fabriqués en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

« Nous sommes très fiers de compter KGHM parmi nos clients. Cela démontre notre capacité à nous associer aux principaux acteurs de l'industrie pour accélérer la décarbonation et améliorer les conditions de santé des travailleurs dans le secteur minier. La feuille de route de KGHM en matière d'électrification est ambitieuse, et ils peuvent compter sur la solide offre technologique de Forsee Power couplée à notre empreinte industrielle mondiale pour réussir » a ajouté Sébastien Rembauville-Nicolle, VP Business Development de Forsee Power.

À propos de KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. est un producteur de cuivre intégré avec ses propres ressources minérales, ses mines, ses fonderies et ses installations de production de fil machine de cuivre. La société est le plus grand producteur de cuivre extrait en Europe et fait partie du groupe d'élite des 10 plus grands producteurs de cuivre au monde. Selon le classement World Silver Survey 2025, l'entreprise est le 2e plus grand producteur d'argent au monde. Les fonderies/affineries de KGHM détiennent le prestigieux prix Copper Mark, qui est une confirmation d'une production métallurgique du cuivre efficace qui répond aux normes les plus élevées.

KGHM ZANAM S.A., filiale de KGHM Polska Miedź S.A., fabrique des machines et des équipements pour l'exploitation minière (engins de manutention, machines de carrière, mines à ciel ouvert, etc.). KGHM ZANAM assure les livraisons internes (aux mines de KGHM) et également pour d'autres clients externes du secteur minier.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels (véhicules légers, véhicules non routiers, camions, bus, trains). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. 5 000 véhicules lourds et 145 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Forsee Power et ses 650 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower