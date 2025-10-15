NetApp transformeert de enterprise cloud met Google Cloud

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het bedrijf voor intelligente data-infrastructuur, heeft vandaag bekendgemaakt dat het zijn samenwerking met Google Cloud heeft geïntensiveerd om klanten te helpen hun cloudtransformatie te versnellen en cruciale zakelijke uitdagingen aan te pakken. Nieuwe blokopslagmogelijkheden in Google Cloud NetApp Volumes verbeteren de uniforme opslag voor de belangrijkste dataworkloads van vandaag, waaronder gevirtualiseerde omgevingen, zelfbeheerde databases en AI-innovatie.

Het NetApp-dataplatform stelt elk AI-model – zowel on-premises als in elke grote publieke cloud – in staat om veilig toegang te krijgen tot alle gegevens van een klant, zonder dat gegevens tussen omgevingen hoeven te worden verplaatst.

