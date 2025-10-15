-

NetApp transformeert de enterprise cloud met Google Cloud

Flexibele en krachtige blokopslag nu beschikbaar in Google Cloud NetApp Volumes, samen met nog betere AI-integratie voor bedrijfstransformatie

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het bedrijf voor intelligente data-infrastructuur, heeft vandaag bekendgemaakt dat het zijn samenwerking met Google Cloud heeft geïntensiveerd om klanten te helpen hun cloudtransformatie te versnellen en cruciale zakelijke uitdagingen aan te pakken. Nieuwe blokopslagmogelijkheden in Google Cloud NetApp Volumes verbeteren de uniforme opslag voor de belangrijkste dataworkloads van vandaag, waaronder gevirtualiseerde omgevingen, zelfbeheerde databases en AI-innovatie.

Het NetApp-dataplatform stelt elk AI-model – zowel on-premises als in elke grote publieke cloud – in staat om veilig toegang te krijgen tot alle gegevens van een klant, zonder dat gegevens tussen omgevingen hoeven te worden verplaatst.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

Investeerderscontact:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com

Industry:

NetApp

NASDAQ:NTAP
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseFrenchDutch (Summary)Chinese Simplified

Contacts

Mediacontact:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

Investeerderscontact:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com

More News From NetApp

Samenvatting: NetApp en Red Hat versterken samenwerking om IT-modernisering te stimuleren met Red Hat OpenShift Virtualization

SAN JOSE, Calif. & RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het bedrijf voor intelligente data-infrastructuur, en Red Hat, 's werelds toonaangevende leverancier van open-sourceoplossingen, hebben vandaag een uitgebreide samenwerking aangekondigd om hun gedeelde ontwikkelingsactiviteiten te verdiepen en de acceptatie van Red Hat OpenShift Virtualization in on-premises en publieke cloudomgevingen te versnellen. De verbeterde samenwerking tussen Red Hat en NetApp maakt het voor klan...

Samenvatting: NetApp integreert als eerste detectie van gegevenslekken in bedrijfsgegevensopslag

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het bedrijf voor intelligente data-infrastructuur, heeft vandaag nieuwe toonaangevende cyberweerbaarheidsmogelijkheden aangekondigd die de veiligste opslag ter wereld nog verder versterken. Met de vernieuwde en hernoemde NetApp Ransomware Resilience-service kunnen klanten hun data-infrastructuur tot een belangrijk onderdeel van hun uitgebreide beveiligingsstrategie maken, dankzij geïntegreerde AI-aangedreven ransomware-detectie en twee...

Samenvatting: Aston Martin Aramco Formula One®-team nu volledig aangestuurd door NetApp Storage

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Het Aston Martin Aramco Formula One®-team heeft vandaag aangekondigd dat het zijn migratie heeft voltooid om 100 procent van zijn dataopslag op NetApp® (NASDAQ: NTAP) te laten draaien, het bedrijf dat intelligente data-infrastructuur levert. Aston Martin Aramco vertrouwt op de uniforme, veilige en AI-ready data-infrastructuur van NetApp voor zijn ontwerp-, simulatie- en baanactiviteiten. Door een intelligente data-infrastructuur te bouwen die volledig wordt aa...
Back to Newsroom