NetApp trasforma il cloud aziendale con Google Cloud

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastruttura intelligente dei dati, oggi ha annunciato di aver approfondito la collaborazione con Google Cloud per aiutare i clienti ad accelerare la trasformazione del cloud e affrontare le sfide critiche aziendali. Le nuove funzionalità di archiviazione in blocco in Google Cloud NetApp Volumes ottimizza l'archiviazione unificata per i carichi di lavoro di dati più importanti di oggi, compresi ambienti virtualizzati, database autogestiti e innovazione basata sull'intelligenza artificiale.

La piattaforma dati NetApp consente qualsiasi modello IA, in loco o in qualsiasi grande cloud pubblico, di accedere in sicurezza l'intero patrimonio di dati di un cliente, senza la necessità di spostare dati tra ambienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.